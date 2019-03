Heidelberg. (bz/miwi/rodi) Aktuell richten es die Jungen beim Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Nach den enttäuschenden Pleiten zum Jahresauftakt in Homburg (0:3) und Zuhause gegen Elversberg (0:5), hat FCA-Trainer Matthias Born seine Startformation in den beiden folgenden Auswärtsspielen beim VfB Stuttgart II (1:0) und beim FSV Mainz 05 II (1:1) um über zwei Jahre im Durchschnitt verjüngt.

Von der Verbands- in die Regionalliga haben es Maik Goß (20 Jahre), Semih Sahin (19) sowie Minos Gouras (20) geschafft. Außerdem standen zuletzt Niklas Antlitz (19) und Luca Stellwagen (20) im Kader. Es ist davon auszugehen, dass am Samstagnachmittag gegen den SSV Ulm zumindest wieder die drei Erstgenannten beginnen. Anpfiff ist um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark. "Die Jungs haben sich super entwickelt und sich in der Vorrunde in unserer U23 an den Männerfußball gewöhnt", ist für Born die eigene Nachwuchs-Elf das perfekte Sprungbrett für die jungen Talente.

Der Trainer weiß, dass die vier Punkte aus Stuttgart und Mainz auf Dauer nur etwas bringen, wenn seine Schützlinge gegen Ulm nachlegen. "Daher gilt es das auf den Platz zu bekommen, was wir letzten Freitag und Dienstag gezeigt haben", motiviert Born seine Mannschaft.

Für die U23 der TSG Hoffenheim geht es nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Homburg am Samstag mit der zweiten Partie gegen ein Team aus dem Saarland weiter. Bei der SV Elversberg wird die Mannschaft von Marco Wildersinn als Außenseiter antreten, denn die Kraichgauer plagen nach wie vor Personalsorgen. Immerhin entspannt sich die Lage etwas, weil Domenico Alberico und Alfons Amade wieder einsatzbereit sind. Dennoch ist die Spielerdecke dünn, denn gegen Homburg saßen nur vier Ersatzspieler auf der Bank, drei davon kamen aus der U 19.

Genau hinschauen, was die Konkurrenz macht, kann am Wochenende der Tabellenführer SV Waldhof, der erst am Montag antreten muss. Zum "Fernsehspiel", live um 20.15 Uhr auf Sport 1, empfangen die Kurpfälzer den TSV Steinbach Haiger.

"Die sechs Tage Pause tun uns sehr gut. Die Spieler können sich etwas erholen und neu sortieren", kommt Trainer Bernhard Trares der außergewöhnliche Spieltermin nicht ungelegen. So steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass zuletzt angeschlagene Akteure wie Kevin Conrad oder Marcel Hofrath bis dahin wieder einsatzfähig sind.