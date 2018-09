Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Den Stab über sein Team wollte SV Waldhof Mannheim-Trainer Bernhard Trares nach dem 1:0-Sieg beim Pokalspiel in Eppingen bei einem eher bescheidenen Auftritt nicht brechen. Die Pflichtaufgabe sei erfüllt worden und alle Spieler, die zuletzt nicht erste Wahl waren, hätten sich zeigen können. "Bei einigen sah man auch eine Steigerung während der Partie", meinte der Coach, ohne Namen zu nennen. Jetzt gilt die Aufmerksamkeit der Mannheimer wieder ganz der Liga.

Mit Eintracht Stadtallendorf gastiert am Sonntag um 14 Uhr eine unbequeme Mannschaft, die sich kürzlich in Saarbrücken nur knapp mit 0:1 geschlagen geben musste. "Das wird ein ganz schweres Spiel, aber sie sind natürlich nicht unschlagbar", strebt der Coach den sechsten Sieg in Folge an.

"Wir müssen die Partie mit hoher Intensität angehen, damit der Gegner dem Tempo auf Dauer nicht standhalten kann. Wir brauchen neben viel Power auch viel Geduld", hofft der 53-jährige auf ein positives Endergebnis. Der in Eppingen wegen seiner Dehnung im Schultereckgelenk nicht einsatzfähige Timo Kern wird wieder in die Mannschaft zurückkehren, ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Valmir Sulejmani.

Am meisten schmerzt die Auftakt-Niederlage in Pirmasens. "Ansonsten hätten wir ein ganz anderes Tabellenbild", bilanziert Matthias Born, der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf nach sechs Spieltagen. Fünf Zähler sind etwas zu wenig im Schnitt, um die Klasse zu halten, deshalb wäre ein Heimsieg am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 Gold wert. Glücklicherweise für die Astorstädter sind bis auf Marcel Bormeth alle Akteure einsatzbereit. "Wir haben eine große Auswahl, deshalb müssen wir, was die Startelf angeht, die Trainingswoche genau bewerten", heizt Born den Konkurrenzkampf bewusst an.

Sehr gute Chancen auf einen Einsatz von Anfang an hat Rückkehrer Christopher Hellmann, der am Samstag über eine halbe Stunde hinweg eine sehr ordentliche Leistung gezeigt und große Torgefahr ausgestrahlt hat. Ebenso mit dabei sein wird Rechtsverteidiger Jonas Kiermeier, aufgrund seiner Mainzer Vergangenheit - 2014 für ein halbes Jahr am Bruchweg - besonders motiviert.

Vor einer "reizvollen Aufgabe" sieht Marco Wildersinn seine U23 der TSG Hoffenheim am Samstag (14 Uhr) beim FC Homburg. Der Coach der TSG hat Lust zu zeigen, "wie gut wir sind". Dazu ist das Duell beim Tabellenführer gerade richtig. Nach dem glatten 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Worms plant Wildersinn, aus einer stabilen Deckung heraus zu agieren: "Vorne haben wir immer die Qualität, um ein Tor zu machen. Das haben wir schon gezeigt."

Am Mittwoch konnte sich Angreifer Haris Skenderovic mit drei Treffern beim 5:0-Testspielsieg gegen den FC Bammental in den Vordergrund spielen, darüber hinaus kamen die Akteure zum Einsatz, die Spielpraxis benötigen. "Das war eine gute Sache für uns", sagte Wildersinn, der weiß, dass am Samstag eine andere Aufgabe auf seine Mannschaft und ihn wartet: "Es dürfte schwer werden, dieses Resultat in Homburg zu wiederholen."