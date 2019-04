Semih Sahin und der FC-Astoria Walldorf wollen ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen am Samstag fortsetzen. Foto: Pfeifer

Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Einige Spieler sollen bis um 7 Uhr am Sonntagmorgen durchgehalten haben, nach der Meisterschafts- und Aufstiegsfeier kehrt jetzt allmählich wieder der Alltag beim SV Waldhof ein. Nun gilt die Aufmerksamkeit wieder den noch ausstehenden Aufgaben. "Den Pokal wollen wir jetzt auch noch gewinnen", hat der stellvertretende Mannschaftskapitän Marco Schuster das zweite Saisonziel klar formuliert.

Ein Sieg im Endspiel gegen den Karlsruher SC steht bei der Mannschaft von Trainer Bernhard Trares noch ganz oben auf der Liste, auch wenn beide Teams für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals bereits qualifiziert sind. Bis zum Endspiel im Mai müssen die Blauschwarzen noch vier Punktspiele auf ihrer Regionalligaabschiedstour bestreiten und wollen ihre Serien verteidigen. Seit Dezember hat der SVW alle Spiele gewonnen und ist zudem auswärts noch immer ungeschlagen.

Ohne den noch verletzten Kapitän Kevin Conrad gastiert Waldhof am Sonntag um 14 Uhr beim drittplatzierten FC Homburg und steht vor einer schweren Aufgabe, denn die Saarländer haben in der laufenden Runde nach den Kurpfälzern die meisten Siege erringen können. Kein leichter Gang war es in dieser Woche auch für den sportlichen Leiter Jochen Kientz, der dem Publikumsliebling und dienstältesten Profi Jannik Sommer erklären musste, dass der Vertrag des 27-jährigen Angreifers nach vier Jahren nicht mehr verlängert wird.

Heimlich, still und leise kam der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gestern seiner gerichtlichen verordneten Pflicht nach und korrigierte auf der eigenen Website die Tabelle der Regionalliga Südwest. Dem SV Waldhof wurden die drei zunächst abgezogenen Punkte wieder gutgeschrieben, sodass der Meister jetzt ganz offiziell 78 statt 75 Punkte erzielt hat. Nach einem Urteil des Landgerichtes in Frankfurt war es nicht rechtens, den Mannheimer wegen Zuschauerausschreitungen im Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen drei Zähler abzuziehen.

Nun suchen die Waldhöfer nach einem neuen Trikotsponsor. „TipWin“ kann und will sein Engagement in der neuen Spielklasse nicht fortsetzen. „Wir haben schon einige Gespräche geführt und auch schon Angebote vorliegen“, sagt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. In der 3. Liga gehört der SVW zu den Klubs mit der größten Media-Reichweite, sodass Kompp einen Betrag zwischen 400 000 und 500 000 Euro als realistisch betrachtet.

Der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf hat vier Spieltage vor dem Saisonende sein Schicksal selbst in der Hand. Danach sah zur Winterpause nicht zwingend aus, aber seit Anfang März haben sich die Schützlinge von Trainer Matthias Born am eigenen Schopf aus dem Schlamassel gezogen. Nur eine der letzten acht Begegnungen ging verloren, 15 Punkte gab es in diesem Zeitraum bei lediglich sechs Gegentoren.

Am Samstag ab 14 Uhr arbeiten die Astorstädter daran, diese Serie mit einem weiteren Sieg positiv auszubauen. Zu Gast im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpart ist der TSV Eintracht Stadtallendorf, gegen den Ende Oktober der lang herbeigesehnte Befreiungsschlag nach zehn Partien ohne Dreier gelang. "Mit einem Erfolg können wir uns eine gute Ausgangsposition für die dann restlichen drei Spiele verschaffen", rechnet Born vor, weiß aber, "dass für Stadtallendorf nur noch Siege zählen." Der Vorletzte hat zehn Punkte weniger als der FCA auf dem Konto.

Das Unternehmen Heimsieg wird jedoch ohne das Zutun von Erik Wekesser geschehen. Der mit 14 Toren treffsicherste Walldorfer muss aufgrund seiner zehnten Gelben Karte gesperrt pausieren.

Im Grunde stellt sich die Mannschaft von Marco Wildersinn beim Heimspiel gegen den FSV Frankfurt am Samstag von alleine auf. Weil Samuel Lengle, Luis Görlich, Ilay Elmkies, Domenico Alberico und David Otto mit der U19 beim Youth-League-Finale im Nyon im Einsatz sind, fehlen der U23 der TSG Hoffenheim fünf Akteure, die zuletzt in der Startformation standen.

"Wir gehen trotzdem mit einem guten Gefühl in das Spiel, weil wir zuletzt ja gut gepunktet haben", sagt Wildersinn. Nach sieben Zählern aus drei Partien wollen die Hoffenheimer ihre Serie gegen die Hessen ausbauen, wobei Tim Hüttl nach langer Verletzungspause vor seinem Startelfdebüt steht. "Wir haben ja noch viele Jungs dabei, die ihre Ziele haben und das gegen den FSV unter Beweis stellen wollen."