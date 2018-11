Heidelberg. (rodi/bz) Der Tabellenführer SV Waldhof Mannheim gegen das Schlusslicht Astoria Walldorf - da ist der rote Faden in der Fußball-Regionalliga Südwest eigentlich schon vorgegeben. Doch SVW-Coach Bernhard Trares musste in der letzten Rückrunde erfahren, dass solche Nachbarschaftsduelle ihr eigenes Drehbuch schreiben. "Es ist ein Derby und hat auch Pokalspielcharakter", sagt der 53-Jährige. In der vergangenen Saison entführte Walldorf beim 2:2-Unentschieden trotz Unterlegenheit einen Punkt aus dem Carl-Benz-Stadion.

Einer der beiden Astoria-Torschützen war seinerzeit Timo Kern, der jetzt für Waldhof spielt und in der laufenden Runde schon fünfmal einnetzte. Soll für den SVW im Mai 2019 der Aufstieg endlich klappen, dann müssen seine Freundschaften mit den Ex-Kollegen für 90 Minuten ruhen, wenn beide Teams am Samstag um 14 Uhr wieder aufeinandertreffen. "Ich glaube nicht, dass es für Timo ein besonderes Spiel wird. Er hat bei seiner Verpflichtung klar bekundet, dass er nach seinem Wechsel als Feierabendfußballer in Walldorf zum Profi bei Waldhof seine noch verbleibende fußballerische Zeit nutzen will, um alles abzurufen, was er kann", sagt sein Coach.

"Der Waldhof steht momentan vollkommen zu Recht da oben", erkennt dagegen FCA-Trainer Matthias Born die Qualität der Blau-Schwarzen, "sie hatten im Sommer einige Veränderungen im Kader, aber mit den Neuzugängen haben sie sich durch die Bank weg verstärkt."