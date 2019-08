Balingen. (mm) Der FC-Astoria Walldorf zeigt sich weiter in bestechender Form. Am dritten Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest konnte die Mannschaft von Matthias Born zum zweiten Mal auswärts einen Dreier einfahren. Bei den noch punktlosen Balingern siegten die Astorstädter mit 3:1 durch die Treffer von Minos Gouras und André Becker vor der Halbzeit (16./29.), und Christoph Becker (78.) nach der Pause. Für den hochgewachsenen Walldorfer Angreifer André Becker war es bereits der fünfte Saisontreffer im dritten Ligaspiel.

Trainer Born musste erstmals seine Startelf verändern: Tim Fahrenholz (Schulter) fiel verletzt aus und Maik Goß fehlte wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Dafür rückten Luca Stellwagen und Nicolai Groß in die Startformation.

Der FC-Astoria präsentierte sich in der Balinger Bizerba Arena vor gut 1 000 Zuschauern äußerst zielstrebig und vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv. In der Defensive stand man solide und ließ bis zum Pausenpfiff wenig zu. Nach dem Seitenwechsel gelang der TSG durch Lukas Foelsch (53.) der 1:2-Anschlusstreffer, schwächte sich jedoch in der Folge durch eine etwas überzogene Rote Karte für Denis Epstein (67.).

In nummerischer Überzahl kontrollierte Walldorf die Partie im Anschluss und Außenverteidiger Christoph Becker sorgte nach einer Ecke von Andreas Schön eine knappe Viertelstunde vor Schluss für die Vorentscheidung (78.).

In den Schlussminuten sollte keine große Spannung mehr aufkommen, die Hausherren dezimierten sich sogar noch ein weiteres Mal durch die Gelb-Rote Karte für Daniel Seemann nach wiederholtem Foulspiel (88.).

Matthias Born war nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge entsprechend zufrieden: "In der Regionalliga muss man immer 110 Prozent geben, um Spiele zu gewinnen, egal gegen wen", sagte der Walldorfer Cheftrainer, "mit unserem Teamgeist und der Laufbereitschaft im Spiel gegen den Ball bin ich heute sehr zufrieden."

Sieben Punkte aus drei Ligaspielen ist eine tolle Momentaufnahme für den FC-Astoria, der auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert. Einzig das frühe Aus im badischen Pokal-Wettbewerb durch die unglückliche 2:3-Niederlage vor knapp zwei Wochen in Spielberg trübt etwas die Freude in der Astorstadt.

Weiter geht es in der Regionalliga mit einer Englischen Woche. Bereits am morgigen Dienstag empfängt der FC-Astoria zum Derby die TSG Hoffenheim II im Dietmar-Hopp-Sportpark. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Balingen: Hauser - Eisele, Schmitz (46. Konz), Gaiser, Epstein - Akkaya (85. Kurth), Foelsch, Seemann, Vogler, Schuon - Scherer (46. Dierberger).

Walldorf: Kristof - C. Becker, Nyenty, Müller, Stellwagen - Hillenbrand, Schön, Sahin (59. Nag), Gouras (78. Kölmel) - Groß (69. Marton), A. Becker.

Schiedsrichter: Bauer (Neuhofen); Zuschauer: 1038; Tore: 0:1 (16.) Gouras, 0:2 (29.) A. Becker, 1:2 (53.) Foelsch, 1:3 (78.) C. Becker; Rot: Epstein (67.), Gelb/Rot: Seemann (88.).

Sinsheim. (jag) Dank einer furiosen Anfangsviertelstunde hat die U23 der TSG Hoffenheim am dritten Spieltag der Regionalliga Südwest ihren ersten Heimsieg eingefahren. Gegen den Aufsteiger Bahlinger SC setzte sich die Mannschaft von TSG-Trainer Marco Wildersinn am Ende verdient mit 3:2 (3:1) durch.

Die TSG legte einen beeindruckenden Start in die Partie hin und hatte sichtbar Lust auf offensiven Tempofußball. Die Gäste aus Südbaden kamen bei den schnellen Kombinationen der Kraichgauer zunächst kaum hinterher. Nach drei Minuten war zunächst Andreas Ludwig Nutznießer einer herrlichen Hoffenheimer Ballstafette. Es war die Initialzündung für aufregende Minuten im Dietmar-Hopp-Stadion.

Ein rasant vorgetragener Konter brachte schon in der siebten Minute das 2:0 durch Domenico Alberico und als Kapitän Robin Szarka nach einer Viertelstunde einen Freistoß von der rechten Seite direkt in den kurzen Winkel schoss, war der Traumstart für "Hoffe zwo" perfekt. Linsbichler traf zehn Minuten später nach erneuter sehenswerter Kombination auch noch den Pfosten, doch statt auf 4:0 davonzuziehen, kassierte die TSG kurz vor der Pause durch einen Kopfball von Shqipon Bektasi noch einen Gegentreffer.

Gegen Ende der zweiten Halbzeit witterten die Gäste aus Südbaden dann ihre Chance. Nachdem Hoffenheim zunächst noch beste Chancen durch Linsbichler (46.), Luis Görlich (51.) und Enes Tubluk (72.) liegen gelassen hatte, verkürzten die Gäste in der 76. Minute durch einen Elfmeter von Erich Sautner auf 3:2. In der Schlussviertelstunde bekamen die Zuschauer dann kaum noch den attraktiven Fußball der Anfangsphase - dafür aber viele intensive Zweikämpfe - zu sehen. Von den sechs Gelben Karten des Spiels gab der Schiedsrichter allein fünf in den letzten 15 Minuten. TSG-Coach Wildersinn: "Ich bin vor allem mit der Anfangsphase sehr zufrieden."

Hoffenheim: Drljaca - Görlich, Chana, Fennell, Beyreuther - Szarka - Alberico (87. Signorelli), Elmkies - Ekene (60. Tubluk), Ludwig, Linsbichler (67. Hüttl).

Bahlingen: Müller - Nopper (63. Falahen), Klein, Adam (28. Alihoxha) - Wehrle, Faller - Häringer, Pepic - Sautner - Fischer (26. Köbele), Bektasi.

Schiedsrichter: Arianit Besiri (Trier); Tore: 1:0 Ludwig (3.), 2:0 Alberico (8.), 3:0 Szarka (15.), 3:1 Bektasi (44.), 3:2 Sautner (76.). Zuschauer: 201.