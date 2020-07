Walldorf. (bz) Zeitlich passender hätte die neue Verordnung des Landes Baden-Württemberg nicht in Kraft treten können für den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Ab Mittwoch ist Mannschaftssport wieder für bis zu 20 Personen mit Vollkontakt erlaubt und heute startet der FCA mit der Vorbereitung auf die Saison 2020/21.

Zum Auftakt findet der traditionelle Laktattest statt, den die Fußballer ab dem späten Nachmittag in verschiedenen Gruppen im Waldstadion absolvieren. "Das erste richtige Training machen die Jungs morgen auf dem Platz", sagt der Sportliche Leiter Roland Dickgießer, "und dann heißt es endlich wieder ’Feuer frei’, worauf sich alle riesig freuen."

Die ersten beiden Testspiele stehen fest. Am 15. Juli geht es zum Verbandsligisten VfR Mannheim und am 22. Juli zum FV Dudenhofen, der in der Oberliga Rhein-Pfalz/Saar kickt. Weitere Transfers möchte Dickgießer nicht ausschließen, zu jedem Preis verpflichten die Walldorfer aber keine weiteren Neuen. "Wir sind in Kontakt mit ein, zwei Spielern", verrät der Sportliche Leiter, "durch die verhältnismäßig lange Runde die uns bevorsteht, kann es auch sein, dass sich Mitte oder Ende August noch etwas tut."