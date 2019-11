Von Christopher Benz

Walldorf. Zum Vorrundenende gab es die erste Heimniederlage der Saison. Mit 2:4 (1:0) unterlag der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf am gestrigen Freitag dem TSV Steinbach Haiger. Da dem FCA in den vergangenen sechs Spielen nur zwei Remis bei vier Niederlagen glückten, beendet er die erste Saisonhälfte nach einem furiosen Start mit 22 Punkten.

Für Sonnenkinder hatte der gestrige Abend rein gar nichts zu bieten. Unter Flutlicht und Dauerregen begann die Partie bei nasskalten sechs Grad Celsius. Den beiden Mannschaften machte dies herzlich wenig aus, sie lieferten sich vom Anpfiff weg einen harten, aber fairen Kampf auf dem bestens präparierten Rasen des Dietmar-Hopp-Sportparks.

Zwei Tore durch Becker

Die ersten Torannäherungen verzeichneten die Hausherren. Dabei köpfte André Becker knapp vorbei (7. Spielminute) und Luca Stellwagen verzog nach einer Ecke (12.). Daher durfte man die Walldorfer Führung durch Torjäger André Becker als verdient abhaken. Eine lang gezogene Sahin-Flanke köpfte Becker mustergültig ein (14.).

Nach dem Führungstreffer der Walldorfer fanden die Gäste immer besser in die Partie. Zwischen Minute 20 und 35 schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann der Ausgleich fallen sollte. Am meisten Glück hatten die Blau-Weißen, als Kristof eine Freistoßflanke an die Latte lenkte (34.). Diesen Warnschuss nahmen die Walldorfer zum Anlass, selbst wieder aktiver zu sein. Über Stellwagen und Gouras landete der Ball vor den Füßen von Giuseppe Burgio, dessen abgefälschter Schuss Paterok zu einer Glanzparade zwang (39.). „Den hat der Torhüter überragend gehalten“, sprach FCA-Trainer Matthias Born Paterok ein Sonderlob aus.

Mit Beginn der zweiten Hälfte übernahmen die Steinbacher erneut das Kommando. Wenig überraschend glückte ihnen schnell der Ausgleich. Sasa Strujic setzte sich auf der linken Außenbahn gegen Goß durch und traf ungewollt mit einer Flanke, die sich ins lange Eck senkte (52.). Kristof machte dabei keine glückliche Figur. Sieben Minuten darauf erhöhte Dino Bisanovic auf 1:3. Die vermeintliche Vorentscheidung hatte keine zwei Minuten Bestand, da Becker mit seinem zweiten Treffer des Abends und seinem 13. Saisontor auf 2:3 verkürzte (69.).

Born setzte daraufhin alles auf eine Karte, brachte Nicolai Groß für Christoph Becker und stellte in der Defensive auf eine Dreierkette um. Walldorf hatte nun mehr Zugriff, es fehlten allerdings die klaren Chancen. Steinbach reagierte im Stil einer Spitzenmannschaft, wartete auf seine Gelegenheit, und David Kamm köpfte eine Ecke ungehindert zum 2:4-Endstand ein (84.).

„Es wird Zeit, dass sich das Spielglück mal wieder auf unsere Seite schlägt“, sagte Born angesichts der schwierigen Phase, in der sich seine Schützlinge aktuell befinden. Zwei Wochen haben sie jetzt Zeit, um ihre Wunden zu lecken. Das nächste Wochenende ist spielfrei, ehe am 23. November der Tabellenletzte Rot-Weiss Koblenz im Dietmar-Hopp-Sportpark gastiert.

FC-Astoria Walldorf: Kristof – Goß, Nyenty, C. Becker (70. Groß), Stellwagen – Burgio, Hillenbrand, Schön, Gouras (73. Marton) – Sahin, A. Becker

TSV Steinbach Haiger: Paterok – Wenninger, Kamm, Kirchhoff, Strujic – Ilhan, Eismann, Bisanovic (84. Schüler), Hoffmann (64. Lahn) – Marquet, Kramer (77. Mause)

Schiedsrichter: Besiri (Trier)

Zuschauer: 228

Tore: 1:0 A. Becker (14.), 1:1 Strujic (52.), 1:2 Bisanovic (59.), 1:3 Lahn (67.), 2:3 A. Becker (69.), Kamm (84.)