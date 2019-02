Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Das lange Warten hat endlich ein Ende. Seit Anfang Dezember haben die Regionalligafußballer nicht mehr gegen das runde Leder getreten, doch am Wochenende startet endlich die Restrückrunde. Der SV Waldhof Mannheim bekommt es dabei am Samstag um 14 Uhr mit dem FSV Frankfurt zu tun. In der letzten Saison verloren die Kurpfälzer ihr Heimspiel gegen die Hessen und sind daher gewarnt. Am Ergebnis des Hinspiels - Waldhof gewann mit 5:1 am Bornheimer Hang - will Trainer Bernhard Trares den FSV sowieso nicht messen.

"Konzentriert zu Werke gehen"

"Auch die Frankfurter hatten eine lange Pause und haben sicher an ihren Schwächen gearbeitet. Ich erwarte einen starken Gegner, der defensiv gut stehen und versuchen wird, wenig zuzulassen. Wir müssen daher konzentriert zu Werke gehen und versuchen, uns Chancen zu kreieren", erwartet Trares ein Geduldsspiel. Weil das Carl-Benz-Stadion ein Jubiläum feiert - am kommenden Montag vor 25 Jahren wurde das erste Spiel dort ausgetragen - haben sich einige Akteure aus der damaligen Waldhof-Elf wie Frank Scheuber, Enrico Barth, Andreas Fellhauer sowie der Coach Valentin Herr angekündigt und werden um 12.30 Uhr direkt am Fanshop Autogramme viele schreiben. Bis auf Dorian Diring und Mounir Bouziane kann Trares im ersten Pflichtspiel 2019 auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Sieben Testspiele sind absolviert, auch der FC-Astoria Walldorf ist bereit für den Wiederbeginn. Beim FC Homburg (Anpfiff, 14 Uhr) ist der Vorletzte allerdings klarer Außenseiter. Die Saarländer sind diese Runde der mit Abstand beste Aufsteiger, haben mit 35 Punkten mehr als doppelt so viele Zähler gesammelt wie der FCA (17).

Die Vorbereitungsphase verlief ordentlich, aber nicht berauschend aus Walldorfer Sicht. Fünf Siege und ein Remis gab es e gegen allesamt unterklassige Gegner. Die einzige Niederlage setzte es gegen den Ligakonkurrenten Wormatia Worms (0:2). Das Positive an jeder langen Trainingsphase vor dem Pflichtspielstart: fürs Üben gibt es keine Punkte, abgerechnet wird dann morgen Nachmittag gegen 15.50 Uhr.

"Verglichen mit den Testspielen werden wir in Homburg deutlich weniger Ballbesitz haben", weiß FCA-Trainer Matthias Born seine Schützlinge richtig einzustellen. Die größte Frage bezüglich der Startformation ist, ob Kapitän Tim Grupp nach seinem Muskelfaserriss rechtzeitig einsatzbereit sein wird.

In den vergangenen Wochen wurde der Kader der U 23 der TSG Hoffenheim ordentlich durcheinandergewürfelt. Meris Skenderovic verliehen die Kraichgauer und Christoph Baumgartner rückte in den Profikader auf. Das sorgte für Verschiebungen und weil sich zudem einige Spieler in der Vorbereitung verletzten sowie einige Talente immer wieder im Bundesliga-Kader mittrainierten, standen Marco Wildersinn zeitweilig nur noch sieben oder acht Feldspieler für die eigenen Übungseinheiten zur Verfügung.

"Das hat die Sache nicht einfacher gemacht", sagte der Hoffenheimer Coach nach der sechswöchigen Vorbereitungszeit. Beim FK Pirmasens strebt der Fußballlehrer trotzdem einen erfolgreichen Auftakt ins neue Jahr an, schließlich soll in den verbleibenden 14 Partien "der ein oder andere Platz gutgemacht werden". Philipp Strompf steht angeschlagen nicht zur Verfügung, Emilian Lässig fällt mit einem Kreuzbandriss ein halbes Jahr aus.