Walldorf. (bz) Zehn Punkte aus den letzten vier Partien haben den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf auf einen Nichtabstiegsrang gehievt. Gefühlt sogar vier Punkte haben sie am Samstagnachmittag gegen den direkten Konkurrenten SC Hessen Dreieich eingesammelt. "Ein 5:0 zuhause tut selbstverständlich sehr gut", pustete FCA-Trainer Matthias Born hinterher tief durch und erkannte folgerichtig, "wir haben die Konkurrenz mit dem Torverhältnis sicher ein wenig geschockt."

Acht Begegnungen stehen noch aus, der derzeitige 13. Platz würde genügen, um im Sommer in das sechste Regionalliga-Jahr zu gehen. In der aktuellen Verfassung schaffen die Walldorfer das, sie müssen, so simpel es sich anhört, ihre starke Form in die kommenden Wochen retten.

Selbstverständlich hat die Elf gegen Dreieich vom Torhüter bis zum Stürmer eine geschlossene Mannschaftsleistung auf dem Rasen des Dietmar-Hopp-Stadion abgeliefert. Dennoch muss man einen Akteur zwingend hervorheben. Erik Wekesser hat nicht nur ein Tor vorbereitet, sondern drei Treffer selbst erzielt.

"Vier Scorerpunkte habe ich im Herrenbereich noch nie in einem Spiel geschafft", strahlte der 21-Jährige hinterher bis über beide Ohren. Sein Trainer weiß, was er an dem Stürmer mit der linken Klebe hat und erlaubte sich angesichts des perfekten Nachmittags ein kleines Späßchen: "Ich habe ihm gesagt, dass man als Stürmer auch mal drei Tore schießen darf."

Bei aller Freude, zu der die Ergebnisse der Konkurrenz beitrugen, lag Walldorfs Präsident Willi Kempf eine Sache ganz besonders am Herzen. "Mein großer Dank geht an die Trainer unserer U23, die unseren jungen Talenten eine super Ausbildung anbieten", erklärte Kempf angesichts der drei seit der Winterpause zu Regionalliga-Stammkräften aufgestiegenen Gouras, Sahin und Maik Goß. "Man darf sagen, die Jungen ziehen die Alten momentan mit", so Kempf, nicht ohne eine große Portion Stolz.

Bereits am Freitagabend sind die Astorstädter beim FSV Frankfurt gefordert. Anpfiff bei den drei Zähler besser dastehenden Hessen ist um 19 Uhr.