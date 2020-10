Bilder, die es so in naher Zukunft vorerst nicht mehr geben wird: In den vergangenen Wochen war der Zulauf auf den Sportplätzen der Region enorm. Zukünftig werden alle Zuschauer auf dem gesamten Sportgelände eine Maske tragen müssen. Foto: Stefan Weindl

Neckar-Odenwald-Kreis. (cha) Es könnte alles so schön sein: Das Lokalderby gegen TS Mosbach hatte der MFV am vergangenen Sonntag gewonnen und damit die Tabellenspitze in der Landesliga erklommen, also eigentlich war am Sonntagabend alles "Bingo". Doch dann schlug, wie schon so oft in diesem Jahr, das Corona-Virus zu und durch den Anstieg der sogenannten 7-Tage-Inzidenz auf über 50 sah sich der Landkreis gezwungen, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, gefüllt mit etlichen Regelungen, die unser Leben zwar nicht zwingend angenehmer, aber dafür sicherer machen sollen. Eine davon, und damit sind wir wieder beim Mosbacher Fußball Verein, legt fest, dass die Fans auf den Sportplätzen nun dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Der momentane Primus der Landesliga kam bereits am gestrigen Mittwoch in den zweifelhaften Genuss dieser Neuregelung. André Wastl, Vorsitzender im Bereich Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit beim MFV, sieht dies recht nüchtern: "Natürlich wollen wir alle, dass weitergespielt wird. Und wenn das Tragen der Masken dazu beiträgt, dass das ermöglicht wird, ist das auch okay."

Der Vorsitzende des Fußballkreises Mosbach, Martin Walzer, gibt ihm Recht. Aktuell sei es noch sinnvoll, dass man weiterspielen könne, wenn auch mit Masken auf den Zuschauerrängen. "Wir sind in ständigem Austausch mit dem Badischen Fußballverband, und da wir ja auch selbst sonntags auf den Sportplätzen der Region unterwegs sind, kommt diese Entwicklung leider nicht überraschend. Die besten Konzepte der Vereine helfen nichts, wenn die Zuschauer zwar beim Einlass und im Gastrobereich eine Maske tragen, diese am Platz dann aber abnehmen und keinerlei Abstand einhalten." Ziel der Kreisführung sei es, so lange wie möglich weiterzuspielen, wenngleich man sich im Klaren ist, dass wohl weitere Einschränkungen kommen können, beispielsweise eine Reduzierung der Zuschauerzahlen auf 100 – analog zur Allgemeinverfügung – oder ein kompletter Ausschluss der Fans.

Ähnlich sieht es auch Horst Saling, Vorsitzender des Fußballkreises Buchen. "Die Situation ist nicht ganz einfach", sagt er und erklärt: "Wir denken schon, dass es sinnvoll ist, in der aktuellen Lage weiterzuspielen. Allerdings weiß niemand in welche Richtung sich die Situation noch entwickeln wird." Auch im Fußballkreis Buchen beziehe man eine Absetzung des Spielbetriebs in seine Planungen mit ein. Saling sieht dabei vor allem die Vereine als Leidtragende. "Mir tun die Vereine leid. Sie Bemühen sich wirklich, alle Vorgaben einzuhalten. Und dann sind einige Zuschauer so unvernünftig und setzen das alles aufs Spiel, weil sie keinen Abstand halten." Saling erwartet auch, dass durch die Einführung der Maskenpflicht auf den Anlagen auch der zuletzt große Ansturm auf die Sportplätze in der Region wieder etwas zurückgehen werde. "Der ein oder andere wird deswegen vielleicht nicht mehr auf den Sportplatz gehen, aber momentan zählt nur: Die Gesundheit geht vor."

Wastl sieht aber auch ein anderes Problem auf die Vereine und Verbände zurollen: "Allein am letzten Wochenende sind vier Partien Corona-bedingt ausgefallen. Ich denke, dass es die Vereine selbst verstärkt treffen wird und diese Spiele absagen müssen, weil sie positive Fälle unter den Spielern haben." Zudem müsse man sich auch fragen, ob die aktuell propagierten Mittel zur Coronaverhütung, wie Reduzierung der Zeiten in der Kabine, Halbzeitansprache auf dem Platz usw. in der nun kommenden kalten Jahreszeit überhaupt durchführbar seien.

Marko Hoffmann aus der Vorstandschaft des FC Lohrbach ist sich sicher, dass die aktuellen Regelungen noch nicht das Ende der Fahnenstange sind. "Wenn ich die E-Mails der Stadt Mosbach und des Badischen Fußballverbandes lese, gehe ich davon aus, dass es ohnehin noch kurzfristig weitere Regelungen geben wird." Da wir uns hier im Amateurfußball bewegen – der schönsten Nebensache der Welt – ist für ihn klar, dass "jeder am liebsten so lange spielen würde, wie es geht, aber dass man aktuell die Prioritäten einfach anders setzen muss."

In diesem Punkt sind sich wohl alle einig, wobei man – auch wenn der Vergleich wohl etwas martialisch klingt – das Prinzip "Brot und Spiele" auch nicht außer Acht lassen darf, um den Menschen – natürlich im vertretbaren Maße und auch nicht einseitig zu Gunsten von wenigen – die Möglichkeit zu geben, ihren Hobbys nachzugehen.