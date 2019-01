Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Viel Resonanz hat der Beitrag der RNZ am Dienstag hervorgerufen. Das SWR-Fernsehen habe sich gemeldet, berichtet Philipp Richter von den Freien Turnern Kirchheim. Markus Kappel, Finanzchef des Fußball-Landesligisten, stand dem Regionalsender RON-TV in einem Interview Rede und Antwort. "Wir haben zahlreiche Mails erhalten, die uns ermutigen, unseren Weg weiter zu gehen", versichert Philipp Richter.

Die Freien Turner Kirchheim werben auf ihren Trikots für das Heidelberger Eroscenter "Bienenstock". Der badische Fußballverband (bfv) droht mit dem Sportgericht. Die Stadt Heidelberg kündigte an, Fördergelder zu streichen.

Eine Warnung, von der Christofer Menges glaubt, dass sie nicht konform mit der Landesverfassung sei. Der paragrafensichere Redakteur der RNZ Eberbach leitet aus dem Gesetzbuch ab, dass die Gewährung von Zuschüssen an Vereine nicht an Auflagen gekoppelt sein dürfe. Er zitiert aus dem Artikel 3c: "Der Staat, die Gemeinden und die Gemeindeverbände fördern den ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl, das kulturelle Leben und den Sport unter Wahrung der Autonomie der Träger."

Allerdings, gibt Menges zu bedenken, käme möglicherweise auch Artikel 1 in Betracht. Darin heißt es: "Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben ... in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten."

Eine Klärung erhofft sich Philipp Richter in einem persönlichen Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Er habe Eckart Würzner um einen Termin gebeten, sagt der 31-jährige Geschäftsführer eines IT-Unternehmens. Der Badische Fußball-Verband hat den Landesligisten mittlerweile in einem Schreiben davon unterrichtet, dass Trikotwerbung einer Genehmigung bedürfe. "Das entspricht nicht der bisher üblichen Praxis", hält Richter dagegen.

Er bekommt Recht von Christopher Benz. Der RNZ-Mitarbeiter und Spielertrainer des TSV Waldangelloch erklärt: "Wir und andere Vereine machen seit Jahren Trikotwerbung, ohne dass wir zuvor eine Genehmigung eingeholt haben."

Im Einklang mit dem moralischen Empfinden der meisten Mitglieder im Badischen Fußball-Verband wähnt sich Ronny Zimmermann. "Wir wurden durch die Anzeige eines Vereins auf den Fall angesprochen", erklärt der BFV-Chef, der auch Vizepräsident beim Deutschen Fußball-Bund ist, "außerdem haben uns Zuschauer beim Pokalfinale auf die Trikots aufmerksam gemacht."

Philipp Richter hat mit viel Kreativität die Freien Turner Kirchheim von der untersten Spielklasse bis in die Landesliga geführt. Jetzt ist erneut Erfindungs-Geist gefragt. Zu Zugeständnissen ist Richter bereit. Die Werbebande in der Pleikartsförster Straße werde auf Geheiß der Stadt abmontiert, das Wort Eroscenter auf den Trikots sei schon verschwunden.

Man möge den Begriff Bienenstock in Google eingeben, empfiehlt er. Die Suchmaschine verweist auf ein paar Hunderttausend Einträge zum ehrenwerten Beruf der Imkerei. Doch Vorsicht, Blumen bestäubende Bienen sind auch dabei.