Heidelberg. (momo) Das vorletzte Rugby-Bundesligaspiel des Kalenderjahres findet am Samstag um 15 Uhr zwischen den Frauenmannschaften des Heidelberger RK und dem SC Neuenheim statt. Die Bedeutung ist hoch, denn hinter Tabellenführer und Meister RSV Köln kämpfen die zwei Heidelberger Topclubs um den zweiten Platz – und der bedeutet Heimrecht im Halbfinale.

Duelle zwischen den „Zebras“ und den Königsblauen waren immer spannend – und auch jahrelang gleichbedeutend mit der Endspielpaarung. Erst in den vergangenen Jahren schloss der RSV Köln die Lücke und krönte sich 2019 erstmals selbst mit dem Meisterkranz. Die Verfolgerrolle nahmen der HRK und der SCN an, mussten sich aber jeweils erneut in der Vorrunde den Kölnerinnen geschlagen geben.

Der Ruderklub hatte zuletzt zwar meist das Nachsehen, doch diesmal soll der Spieß umgedreht werden. „Wir haben gut trainiert und sind zum Jahresabschluss hoch motiviert“, gibt Svetlana Hess vom HRK die Marschroute vor. Trotz ein paar Ausfällen auf beiden Seiten werden die Mannschaften in starker Besetzung antreten, ein harter Kampf um den zweiten Platz scheint vorprogrammiert.

Frauen-Bundesliga, Samstag, 15 Uhr: Heidelberger RK – SC Neuenheim (Harbigweg).