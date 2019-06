Von Nikolas Beck

Heidelberg. Heidelbergs beste Basketballerinnen bereiten sich gerade auf ihren zweiten Anlauf in der Bundesliga vor. Mit großer Vorfreude, großem Tatendrang und mit einem neuen Hauptsponsor. Dieser wurde am Dienstagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz im Sportinstitut der Öffentlichkeit vorgestellt. Unter dem Namen SNP BasCats USC Heidelberg geht der Zweitligameister ab sofort auf die Korbjagd.

Einen erfolgreichen Start durfte die Zusammenarbeit zwischen Basketballerinnen und Heidelberger IT- und Softwarespezialist bereits verzeichnen. "Wir hatten die Partnerschaft bereits vor der Meisterschaft besiegelt", schmunzelte Dennis Krieger, Head of Corporate Marketing bei SNP. Das Sponsoring wäre also auch bei einem Verbleib in der Zweiten Liga zustande gekommen, betonte Krieger: "Wir waren einfach von der Sache überzeugt." Dennoch freut man sich beim neuen Hauptsponsor und Namensgeber nun nicht nur über das neue Logo und die künftig blauen Trikots, sondern vor allem auf Spitzenbasketball in der höchsten deutschen Spielklasse.

Über die genauen Vertragsinhalte wollten Krieger und Dennis Czygan, der als Headcoach der BasCats ebenfalls auf dem Podium saß, verständlicherweise keine Auskunft geben. Die Höhe des jährlichen Engagements liege "im mittleren fünfstelligen Bereich", ließ Krieger auf Nachfrage der RNZ zumindest durchblicken. Damit sei man beim Etat zwar nach wie vor nicht auf Augenhöhe mit den Top Fünf der Bundesliga, "aber wir kratzen am Mittelfeld", so Czygan.

Besonders erfreulich sei, dass die Zusammenarbeit gleich auf drei Jahre vereinbart wurde. "Das ist ein Quantensprung für uns, das gibt uns mittelfristige Planungssicherheit", sagte der Trainer, der die Geschicke der BasCats bereits in seinem 20. Jahr leitet und seine Damen nach dem bitteren Last-Minute-Abstieg vor zwei Jahren nun in der DBBL etablieren will.

"Wollen es allen beweisen"

"Wir wollen es allen beweisen, dass wir in der Bundesliga bestehen können", gab Aufbauspielerin Helena Chatzitheodorou, die zusammen mit vielen ihrer Teamkolleginnen vorbeigeschaut hatte, die Marschrichtung vor. Die 22-Jährige, die von allen nur "Chatzi" gerufen wird, kann sich an den Thriller ohne Happy End im Oberhaus noch gut erinnern. Mit einer "überragenden Teamchemie" und einem verstärkten Kader, der nahezu komplett zusammengeblieben ist, soll es nun klappen mit dem dauerhaften Ligaverbleib.

Beim Kampf um die nötigen Punkte wollen die BasCats aber auch ihrer Philosophie treu bleiben und weiterhin auf eine "Mischung aus professionellen Spielerinnen und solchen, die in der Region verwurzelt sind", setzen, erklärte Czygan. Das hat auch den neuen Partner überzeugt. "Die BasCats sind eine starke Frauenmannschaft und verkörpern Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen sowie großartigen Teamgeist", sagte Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO von SNP: "Das passt hervorragend zu unseren Werten."

Beim Unternehmen, das in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert und sich unter anderem auch als Trikotsponsor bei den MLP Academics, als Förderer der Benefizregatta "Rudern gegen Krebs" und des Mannheimer SRH Dämmermarathons sowie beim SV Waldhof engagiert, sei eine regelrechte Basketballeuphorie ausgebrochen, berichtete Marketingchef Krieger: "Die Mitarbeiter reißen uns die Tickets für die Spiele förmlich aus der Hand." Hallenzeit für die Angestellten sei genauso Teil des Deals wie das Merchandising der BasCats.

Im Laufe der Gespräche habe man schnell gemerkt, dass man in vielen Bereichen an einem Strang ziehe, erklärte Dennis Krieger. "Wir wollen uns gemeinsam als Marke entwickeln", betonte derweil Dennis Czygan. Kurzum, so Krieger: "Dennis und Dennis - das passt heute einfach." In den nächsten Jahren soll es - auch dank des neuen Sponsors - dann heißen: BasCats und Bundesliga - das passt einfach.