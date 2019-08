Ludwigshafen. (zg) Vincent Feigenbutz steht vor seiner nächsten Herausforderung auf seinem Weg nach oben: Bei der anstehenden Box-Gala von Team Sauerland in Ludwigshafen steigt der gebürtige Karlsruher gegen den bislang ungeschlagenen Spanier Cesar Nunez in den Ring und will vor heimischem Publikum mit einem klaren Sieg überzeugen. Der Kampfabend beginnt in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle am kommenden Samstag ab 22 Uhr .

Die deutsche Box-Hoffnung Feigenbutz (30:2:0) geht mit viel Selbstvertrauen in den Supermittelgewichtskampf gegen Nunez und baut vor allem auf das heimische Publikum: "Ich freue mich sehr auf Ludwigshafen und hoffe, dass mich viele Fans aus der Region unterstützen werden", sagte der 23-Jährige im Vorfeld.

Doch der Spanier Nunez ist nicht zu unterschätzen: Er ist in 17 Profi-Kämpfen bislang ungeschlagen, gewann acht durch K.o. Im Vorfeld des Hauptkampfes steigt unter anderem der Ludwigshafener Ahmad Ali (14:0:1) im Superweltergewicht gegen den Berliner Arman Torosyan (19:6:1) in den Ring. Ebenfalls am Start ist das 17-jährige Ausnahmetalent Sophie Alisch (3:0:0), die Berlinerin bestreitet ihren vierten Profikampf gegen die Spanierin Vanesa Caballero (1:5:3).