Heidelberg. (bz/jag) Eine der ganz großen Überraschungen der diesjährigen Regionalliga-Runde gastiert am Samstag um 14 Uhr beim FC-Astoria Walldorf. Die TSG Balingen, letzte Saison noch Vorletzter und großer Profiteur der Abbruch-Saison ohne Absteiger, rangiert aktuell auf dem siebten Platz und hat vor der 0:1-Niederlage letzten Sonntag in Homburg vier Mal in Serie gewonnen.

"Die Balinger haben dieses Jahr ein ganz anderes Gesicht als zuletzt", sagt FCA-Trainer Matthias Born über den Gegner von der schwäbischen Alb. In Ehrfurcht erstarrt er deswegen aber noch lange nicht. "Wenn wir an unsere zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, haben wir die Möglichkeit zu punkten."

Da passt es ganz gut, dass sich die personelle Lage entspannt. Nico Hillenbrand kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück. Seine Laufstärke und Aggressivität auf dem Feld werden der Mannschaft Aufwind geben. Zusätzlich könnte Giuseppe Burgio endlich in den Kader zurückkehren, nachdem er im Anschluss an seinen Riss der Bizepssehne einen Rückschlag im Training erlitten hat. Kapitän Max Müller ist nach einer weiteren Trainingswoche ein Kandidat für die Startelf, während Tim Fahrenholz krankheitsbedingt ausfallen wird. Er ist erkältet, sein Corona-Test am Dienstag fiel wie der aller anderer Beteiligten negativ aus.

Nach vier Regionalligaspielen 2021 wartet die U 23 der TSG Hoffenheim immer noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Am Samstag (14 Uhr) gibt es für die Elf von Trainer Kai Herdling beim VfR Aalen die nächste Chance. Ein Hoffnungsträger ist dabei ein bestens bekannter Mittelfeldspieler: Ex-TSG-Profi Sejad Salihovic hat sein Comeback angekündigt.

Der 36-Jährige war bislang Co-Trainer von Herdling und wird nach der schweren Knieverletzung des erfahrenen Andreas Ludwig nun auch wieder als Spieler zur Verfügung stehen. Schon in Aalen dürfte Salihovic zum Kader zählen und knapp drei Jahre nach seinem bislang letzten Spiel als Aktiver wieder auf dem Rasen stehen. Damals im Trikot des Hamburger SV und ausgerechnet in der Sinsheimer Arena im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.

Für die U23 der Kraichgauer geht es in Aalen darum, mit dem ersten Sieg nach vier Spielen wieder etwas Luft auf die Abstiegsplätze zu bekommen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach nur zwei Zähler.