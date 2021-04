Von Christopher Benz

Walldorf. Immerhin trainieren dürfen die U 19-Fußballer beim FC-Astoria Walldorf. Der Re-Start in die Bundesliga-Saison zieht sich derweil weiter hin und wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, an dem keine positiven Nachrichten aus der Politik zu vernehmen sind. Unterhalb der U 19 dürfen in Walldorf keine Fußballmannschaften trainieren, da sie nicht in die Rubrik Leistungssport fallen.

Währenddessen wächst das Sportgelände am Rande der Astorstadt weiter an. Aktuell laufen die finalen Arbeiten für den neuen Gebäudekomplex, der das Prunkstück des bald als Nachwuchsleistungszentrum bezeichneten Geländes sein soll. "Bis Ende April dürfte alles soweit fertig und bezugsfähig sein", sagt Jugendkoordinator Alex Keller kurz vor Ende der knapp zweijährigen Bauphase.

Das neue Gebäude ist ein wahrer Hingucker und gleichzeitig hochfunktional. Im Untergeschoss stehen vier Kabinen für die Mannschaften zur Verfügung, während im Erdgeschoss ein Kraftraum, ein Physioraum, ein Arztzimmer, ein Büro sowie ein Besprechungsraum genutzt werden können. Das Obergeschoss dient in Zukunft als Hauptgeschäftsstelle von Anpfiff ins Leben.

Die Ausstattung in Unter- und Erdgeschoss entspricht den Anforderungen an ein Nachwuchsleistungszentrum. Die eigentlich für Anfang dieses Jahres geplante Zertifizierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) muss hingegen hintenan geschoben werden. Aufgrund der Einschränkungen rund um Corona ist eine Vorort-Besichtigung der zuständigen DFB-Kontrolleure momentan nicht möglich. "Außerdem macht es nur Sinn, wenn das Ganze während des geregelten Trainingsbetriebs geschieht", erläutert Keller, was darauf hindeutet, dass sich der Zertifizierungsprozess vermutlich in den Sommer verschiebt, wenn hoffentlich wieder Regelbetrieb für alle Jugendmannschaften möglich ist.

Für die U 19 stehen momentan regelmäßige Testungen auf dem Plan, um den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. Sollte es zum erwarteten Abbruch der Saison 2020/21 kommen, würden unterm Strich lediglich vier Punktspiele (ein Sieg, drei Niederlagen) für die Elf von Cheftrainer Roberto Pinto zu Buche stehen.

Das ist vor allem für den älteren U 19-Jahrgang ärgerlich, da er nahezu ohne Spielpraxis in seinem letzten Entwicklungsjahr den Übergang in den Männerbereich meistern muss. "Die Jungs haben leider keine Möglichkeit mehr, sich mit anderen zu messen und zu präsentieren", veranschaulicht Keller die schwierige Situation.

Für den Verein würde sich im Falle eines Abbruchs immerhin die Möglichkeit ergeben, eine weitere Spielzeit in der höchsten Junioren-Klasse vertreten zu sein, da es im Spätjahr einfach bei Null losgehen würde. 2021/22 wäre dann die insgesamt dritte Runde als U 19-Bundesligist, nachdem der FCA bereits 2013/14 einen Bundesliga-Startplatz innehatte.