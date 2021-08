Von Rolf Mechler

Mudau. Der Mudauer Danny Galm (35) hat in seiner Karriere unter anderem für den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gespielt. Nach einer erfolgreichen Zeit als Trainer verschiedener U-Mannschaften der TSG Hoffenheim hat er die Fußballlehrer-Ausbildung absolviert und im Juli das Amt des Cheftrainers bei der U19-Bundesligamannschaft des FC Bayern München übernommen.

Danny Galm, vor Ihrem Wechsel zur U19 des FC Bayern hatte Sie verschieden Angebote. Warum haben Sie sich für München entschieden?

In der Tat gab es verschiedene Anfragen sowohl aus dem Jugend-, als auch aus dem Herren-Bereich. Die Arbeit bei diesem großen und unfassbar professionellen Klub in München bedeutet für mich einen logischen nächsten Schritt und eine tolle Herausforderung.

Gibt es einen Trainer, den Sie in Sachen Spielphilosophie und Menschenführung als Vorbild bezeichnen würden?

Wenn ich mir einen Trainer zum Vorbild nehme, laufe ich Gefahr, ihn kopieren zu wollen. Die Kunst besteht in diesem Beruf darin, die perfekte Kombination aus Menschenfänger und genialem Taktiker zu finden. Natürlich helfen mir dabei die Kontakte, die ich etwa zu Julian Nagelsmann und Hansi Flick habe. Auch die Eindrücke, die ich von anderen renommierten Trainerkollegen gewinnen konnte, haben meinen Erfahrungsschatz erweitert. Letztendlich muss ich meinen eigenen Stil finden, mich auf sehr hohem Niveau ständig weiterentwickeln.

Julian Nagelsmann kennen Sie aus der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim. Gab es an neuer Wirkungsstätte schon einen Gedankenaustausch und wie nah ist Nagelsmann an der U19 dran?

Der Kontakt zu Julian ist nie abgerissen. Aktuell sind wir in einem regelmäßigen, engen Austausch, was auch der Situation geschuldet ist, dass während der Vorbereitung immer wieder U 19-Spieler am Training der Profis teilgenommen und in Testspielen ihre Einsatzzeiten bekommen haben. Nagelsmann kennt die Jugendarbeit aus dem Effeff und legt großen Wert auf eine erstklassige Ausbildung. Es gibt nicht viele Trainer, die junge Spieler besser an den Profifußball heranführen können als er. Und eine solche Konstellation ist nicht zuletzt auch für einen U19-Trainer eine vielversprechende Ausgangsbasis.

Es gibt erfolgreiche Klubs in Europa, die das bevorzugte Spielsystem ihrer Profimannschaft durchgängig ab den D-Junioren spielen lassen.

Ich bin sehr froh, dass es diesbezüglich keine strengen Vorgaben seitens des Vereins gibt. Selbstverständlich liegt es in der Natur der Sache, dass in allen Altersklassen der Name Bayern München für offensiven, mutigen und dominanten Fußball steht. Vorgaben wie eine perfekte Ausbildung einer Viererkette sind im modernen Fußball ohnehin unabdingbar. Ansonsten will ich durch eine möglichst optimale Kombination aus Individualität und taktischen Vorgaben meinen Teil dazu beitragen, dass der ein oder andere meiner U 19-Spieler den Sprung nach ganz oben schafft.

Bereitet Ihnen die Entwicklung des Fußballsports abseits des grünen Rasens manchmal Sorge?

Ich kann die Sorge vieler Fußballfans gut verstehen. Wir alle sollten viele dieser gefährlichen Mechanismen rund um den Profifußball sehr genau hinterfragen und alles daran setzen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Im großen Business mit Investoren, Beratern und einer gigantischen Marketing-Maschinerie ist es umso wichtiger, den Menschen in den Vordergrund zu stellen, Spaß, Leidenschaft und Identifikation mit dem Verein und den Fans zu vermitteln und vorzuleben. Diese Werte müssen tagtäglich gepflegt werden.

Kommt es Ihnen heute im Umgang mit jungen Menschen zu Gute, dass Ihre eigene Karriere als Spieler keineswegs reibungslos verlaufen ist und Sie mit vielen Rückschlägen und Enttäuschungen klarkommen mussten?

Es ist tatsächlich so, dass der korrekte Umgang mit jungen Menschen insbesondere in schwierigen Zeiten von Verletzungen oder sportlichen Misserfolgen ungemein wichtig ist. Ich bin damals mit 13 Jahren zu Kickers Offenbach gewechselt und musste bei verschiedenen Klubs auch lernen, mit Enttäuschungen und Rückschlägen umzugehen. Es ist extrem wichtig, die unterschiedlichen Charaktere, die sich in aller Regel fernab von ihrem Elternhaus zu gestandenen Persönlichkeiten entwickeln sollen, in allen Phasen eng zu begleiten. Aber im Gegenzug zu zähle ich es umgekehrt auch zu meinen Aufgaben, bei den Jungs niemals ein Gefühl der Zufriedenheit aufkommen zu lassen.

Gibt es so etwas wie einen Karriereplan? Wann sehen wir Danny Galm in der Bundesliga?

Diesen Karriereplan gibt es definitiv nicht. Ich bin immer gut damit gefahren, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sehe mich heute in der glücklichen Lage, dass ich meine große Leidenschaft zum Beruf machen konnte. In all den Jahren habe ich gelernt, auf keinen Fall meine eigene Person oder meine eigene Karriere in den Vordergrund zu stellen. Mein Fokus liegt auf der täglichen Arbeit und der enormen Freude, die sportliche und charakterliche Entwicklung junger Menschen mitgestalten zu können. Auf den vielen Stationen, die ich als Spieler und Trainer im Leistungsbereich erleben durfte, habe ich vor allem zwei Dinge gelernt. Ungeduld ist ein ganz schlechter Ratgeber und man sollte sich nicht mit Dingen beschäftigen, die man ohnehin nicht beeinflussen kann.

Sie sind in Amorbach aufgewachsen und haben zuletzt zwölf Jahre in Mudau gelebt. Welche Erinnerungen an ihre "Heimat" nehmen Sie mit nach München bzw. was haben Sie in all der Zeit an Mudau zu schätzen gelernt?

Mudau ist für uns in den zwölf Jahren, die wir hier leben durften, zur Heimat geworden. Meine drei Jungs sind hier aufgewachsen und wir konnten in wunderschöner Umgebung unseren Traum vom Eigenheim verwirklichen. Insbesondere die Menschen sind uns ans Herz gewachsen und das ehrenamtliche Engagement in den örtlichen Vereinen ist außergewöhnlich. Dass ich beim TSV zwei Jahre im Trainerstab der Bambinis mithelfen durfte und 2018 vor über 5000 Zuschauern im Odenwaldstadion gegen die Bayern-Legenden auf dem Rasen stehen konnte, werde ich ganz sicher niemals vergessen. Wir werden bestimmt immer gerne hierher zurückkehren, nicht zuletzt auch, weil meine Eltern hier leben. Und ganz am Rande habe ich mit meinem Interview-Partner aus unserem letzten Wikingerschach-Duell noch eine offene Rechnung zu begleichen (lacht).