Homburg. (mm) Der FC-Astoria Walldorf ist mit einer deutlichen Niederlage in die Restrückrunde der Regionalliga Südwest gestartet: Beim ambitionierten Aufsteiger FC 08 Homburg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Born mit 0:3. "Wir haben es nicht geschafft, umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben", sagte hinterher FCA-Trainer Matthias Born. Die drei Treffer waren bereits vor der Pause gefallen. "In der zweiten Halbzeit war dann natürlich die Luft raus und wir hatten Glück, dass wir nicht noch ein Tor kriegen", räumte Born ein.

Dabei hatte es vor der Partie erst mal eine positive Nachricht zu vermelden gegeben. Denn Matthias Born hat seinen Vertrag um zwei weitere Spielzeiten bis Juni 2021 verlängert. Die Freude darüber wurde nach dem Anpfiff beim Tabellen-Fünften jedoch schnell getrübt: Einen zu kurz geratenen Rückpass von Max Müller konnte Schlussmann Jürgen Rennar nicht entscheidend klären, der abgeblockte Befreiungsschlag landete vor den Füßen von Homburgs Neuzugang Ihab Darwiche (kam von Kickers Offenbach), der problemlos ins leere Tor einschob (4.).

Nach der frühen Führung übernahm der FCH die Spielkontrolle und beschäftigte die Walldorfer Defensive im Minutentakt. In der 27. Minute führte ein langer Einwurf der Homburger zum 2:0 für die Heimelf - nach einer Kopfballverlängerung stand Patrick Lienhard im Fünfmeterraum goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz ab.

Der FC-Astoria erholte sich nur schwer von den Gegentreffern und versuchte sich ohne weiteren Schaden in die Pause zu retten. Das ging jedoch schief, nach einer seitlichen Standardsituation köpfte Alexander Hahn den 3:0-Halbzeitstand (41.), womit die Partie bereits nach 45 Minuten eigentlich entschiede war.

Homburg: Salfeld - Neubauer, Maek, Hahn, Stegerer - Steinherr (84. Sökler), Telch, Lienhard, Darwiche - Theisen (56. Gaiser), Dulleck (73. Rosinger).

Walldorf: Rennar - Kiermeier, Müller, Nyenty, Pellowski - Kranitz, Hillenbrand, Schön (63. Sahin), Fahrenholz (75. Gouras) - Wekesser, Groß (75. Meyer).

Zuschauer: 1300; Schiedsrichterin: Wacker; Tore: 1:0 Darwiche (4.), 2:0 Lienhard (27.), 3:0 Hahn (41.); Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Müller nach wiederholtem Foulspiel (86.).