Siegtorschütze Minos Gouras (Mitte) lässt sich von seinen Kollegen herzen. Der junge Walldorfer erzielte das 2:1 erst in der 89. Minute. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Christopher Benz

Walldorf. Die "Alten", Nicolai Groß und Andreas Schön, brachten frischen Wind, ein Junger, Minos Gouras, durfte sich feiern lassen. Der 2:1-Erfolg des FC-Astoria Walldorf gegen den SSV Ulm dürfte den 388 Zuschauern lange im Gedächtnis haften bleiben. "Das fühlt sich an, als ob wir sechs oder sogar neun Punkte erhalten", wusste der strahlende Siegtorschütze nicht wohin mit seinen Emotionen. Unterm Strich bleiben drei Punkte in der Astorstadt, die glücklich zustande kamen, da die Gastgeber mit zwei guten Schüssen aufs Tor den maximalen Ertrag holten. Ulm musste sich die Pleiteaufgrund einer unerklärlich passiv geführten zweiten Halbzeit selbst zuschreiben.

"Wir haben es versäumt, mit 2:0 oder gar 3:0 in die Pause zu gehen", haderte Gästetrainer Holger Bachthaler mit der mangelnden Chancenverwertung. FCA-Coach Matthias Born wusste, woran’s lag und bedankte sich bei seiner Nummer eins: "Keine Frage, Jürgen Rennar hat uns mit seinen Paraden im Spiel gehalten."

Schon vor dem frühen Rückstand parierte der 28-Jährige prächtig gegen Gutjahr (6.). Allerdings konnte die FCA-Hintermannschaft die Aktion nicht klären, Ulm blieb in Ballbesitz, flankte auf den mit nach vorne gerückten Innenverteidiger Florian Krebs, der zum 0:1 einköpfte. Nach vorne gelang den Gastgebern wenig, ein Wekesser-Freistoß flog drei Meter über die Latte (23.). Glück hatten die Blau-Weißen als Sapina mit seinem Kopfball nur den Querbalken traf (27.). Wiederum Rennar bewahrte seine Vorderleute vor einem größeren Rückstand, als er Janns Flachschuss reaktionsschnell abwehrte. 33 Minuten musste sich der heimische Anhang bis zur ersten eigenen Chance gedulden. Wekesser bediente Gouras, dessen Volleyabnahme zehn Meter frei vor dem Tor allerdings misslang. Das Positive aus Walldorfer Sicht nach 45 Minuten - sie lagen nur 0:1 zurück. Ulm spielte seine körperlichen Vorteile gnadenlos aus und entschied in der Offensive wie im eigenen Strafraum quasi jedes Luftduell für sich.

Deutlich zurückhaltender agierten die Spatzen nach der Pause. Was allerdings auch an den nun entschlosseneren Gastgebern lag. Ein Knackpunkt für den späteren Ausgang sollte die erzwungene Auswechslung des Ulmer Kapitäns sein. "Das hätte Gelb-Rot sein müssen", sprach Walldorfs Sportlicher Leiter Roland Dickgießer Krebs’ hartes Einsteigen gegen Fahrenholz an, dass der Unparteiische mit einer letzten Ermahnung ahndete (56.). Keine zwei Minuten später wechselte Bachthaler seinen Innenverteidiger aus. Born schickte seinerseits die beiden Routiniers Groß und Schön aufs Feld und leitete mit diesem geschickten Schachzug die Wende ein. Groß glich mit dem ersten Schuss aufs Ulmer Tor aus (80.). Torhüter Hundertmark machte dabei nicht die beste Figur.

Fünf Minuten vor dem Ende stand die komplette Ulmer Bank wild gestikulierend auf dem Rasen. Und das zu Recht. Müller kam zuvor im Laufduell mit Morina einen Schritt zu spät und fällte den Angreifer, einzig der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Damit war das Walldorfer Glück noch nicht aufgebraucht. Schön schickte Gouras in die Tiefe, der 20-jährige Flügelflitzer schob Hundertmark die Kugel durch die Beine zum 2:1 (89.).

Da das geplante Gastspiel am Freitagabend bei Hoffenheims U 23 auf den 9. April verlegt wurde, hat Walldorf nun zwei Wochen Zeit, um sich auf das Abstiegsduell mit Hessen Dreieich vorzubereiten.

Unterdessen steht fest, dass der FCA nächstes Jahr eine neue Nummer eins haben wird. "Jürgen Rennar zieht im Sommer beruflich bedingt nach Hamburg", verrät Dickgießer. Mit Paul Lawall und Oliver Seitz stehen zwei junge Talente aus den eigenen Reihen bereit.

Walldorf: Rennar - Goß (62. Schön), Nyenty, Max Müller, Hofmann (78. Meyer) - Fahrenholz (62. Groß), Hillenbrand, Grupp, Gouras - Wekesser, Sahin.

Ulm: Hundertmark - Bradara, Krebs (58. Schindele), Reichert, Schmidts - Campagna - Gashi, Gutjahr (78. Lux), Sapina (70. Higl), Jann - Morina.

Schiedsrichter: Meinhardt (Flieden); Zuschauer: 388; Tore: 0:1 Krebs (6.), 1:1 Groß (80.), 2:1 Gouras (89.).