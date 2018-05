Völklingen. (mm) Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf hat sich mit einer 1:2 (0:2)-Niederlage beim Absteiger SV Röchling Völklingen in die Sommerpause verabschiedet.

Im von 370 Zuschauern besuchten Hermann-Neuberger-Stadion entwickelte sich vom Anpfiff weg ein typischer Sommerkick. Nach zwanzig Sekunden rettete Walldorfs Schlussmann Jürgen Rennar gegen Felix Dausend bereits in höchster Not. In der achten Minute hatte der FCA die beste Gelegenheit durch Marcel Carl, der freistehend drüber köpfte.

Bis zur Pause sorgte Felix Dausend mit einem Doppelpack in der 15. und 38. Minute für den 2:0-Halbzeitstand aus Sicht der Hausherren.

Im zweiten Durchgang hatte Walldorf zunächst Pech, als Timo Kern im Anschluss an eine Ecke aus knapp zehn Metern nur den Pfosten traf. Der 1:2-Anschlusstreffer von Tim Grupp auf Zuspiel des kurz zuvor eingewechselten Marcus Meyer kam letztendlich zu spät.

Walldorfs Trainer Matthias Born sagte nach dem Spiel: "Leider haben wir es heute verpasst, im richtigen Moment die Tore zu machen. Der Anschlusstreffer kam zu spät. Es war eine lange Saison, wir sind froh über die Sommerpause."

Die Walldorfer beenden die Saison 2017/18 mit 42 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz und sind hinter dem SV Waldhof, der als Zweiter in die Aufstiegsrunde zur 3. Liga darf, und der TSG 1899 Hoffenheim drittbester Kurpfälzer Regionalligist.

Röchling Völklingen: Buhl - Birk, Messner, Birster, Lo Scrudato - Andreas, Meridja, Zimmermann (83. Avan), Ivana, Darkaoui (69. Metin) - Dausend (55. Groß).

FCA Walldorf: Rennar - Kiermeier (66. Meyer), Pellowski, Strompf, Hofmann (83. Varese) - Grupp, Hillenbrand, Kern, Wekesser, Carl - Hellmann.

Schiedsrichter: Herbert (Nüsttal); Zuschauer: 370; Tore: 1:0 (15.) Dausend, 2:0 (38.) Dausend, 2:1 (82.) Grupp.