Amsterdam. (leo) Das war nichts für schwache Nerven. Bis zwei Minuten vor dem Abpfiff lagen die deutschen Hockey-Herren bei der Europameisterschaft in Amsterdam gegen Vizeweltmeister Niederlande mit 0:2 zurück und schienen einer unglücklichen Niederlage entgegenzusteuern, dann trafen Christopher Rühr (Rot-Weiss Köln) per Siebenmeter und Lukas Windfeder (Uhlenhorst Mülheim) mit der elften Strafecke zum letztlich hochverdienten 2:2-Unentschieden.

Vor 3000 zugelassenen Zuschauern hatte die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi mit Linus Müller, Justus Weigand (beide Mannheimer HC), Paul Kaufmann und Alexander Stadler (beide TSV Mannheim) einen frühen Rückstand zu verdauen, als in der 5. Minute Martin Häner (Berliner HC) eine Strafecke der Gastgeber unhaltbar für Torhüter Stadler zum 1:0 abfälschte. Danach verpassten es die Deutschen gleich mehrfach, ihr strukturiertes Aufbauspiel in Tore umzusetzen. Der Pausenstand schmeichelte den Niederländern, die kurz nach dem Seitenwechsel erneut jubelten. Doch das vermeintliche 2:0 wurde nach Videobeweis wieder aberkannt. Dieses fiel aber wenig später, als die Innenverteidigung schlecht im Raum stand (44. Minute). Die Zeit lief nun gegen al Saadis Truppe, zumal insgesamt zehn Strafecken wirkungslos verpufften. Der Coach riskierte bereits knapp sechs Minuten vor dem Ende alles, ersetzte Stadler durch einen zusätzlichen Feldspieler – und hatte Erfolg.

"Die Jungs waren trotz des Rückstandes nie negativ, sondern haben bis zum Ende dran geglaubt und sich gegenseitig gepusht", lobte al Saadi daher auch die Moral und Mentalität seines Teams. Und der Mannheimer Müller ergänzte: "Die waren nur cleverer im Abschluss, aber über 60 Minuten gesehen kann Holland mit dem Unentschieden eigentlich ganz zufrieden sein."

Zuvor waren die deutschen Damen in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Belgien nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinausgekommen. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger mit Sonja Zimmermann (Mannheimer HC) bestimmte zwar über weite Strecken die Begegnung, kam aber kaum zu gefährlichen Eintritten in den Schusskreis und konsequenten Abschlüssen. Auch fünf Strafecken – der Gegner hatte keine einzige – stellten die starke belgische Abwehr vor keine großen Probleme. Bezeichnend, dass der erste ernsthafte Torschuss erst sechs Minuten nach dem Seitenwechsel abgegeben wurde, doch Charlotte Stapenhorst (Hamburg) scheiterte an der Torhüterin. Als sieben Minuten vor dem Abpfiff Cécile Pieper (Köln) nach einem schnellen Konterangriff zum 1:0 traf, schien man doch noch die drei Zähler einfahren zu können. Doch bereits zwei Minuten später nutzten die Belgierinnen gleich mehrere Defensivfehler in der deutschen Abwehr hintereinander und glichen zum 1:1-Endstand aus. Daher steht das als Medaillenkandidat gehandelte deutsche Team vor dem Spiel an diesem Montag gegen England schon mächtig unter Druck. "Eigentlich haben wir ja nicht viel zugelassen, mit dem dritten und vierten Viertel war ich recht zufrieden. Wir haben uns nur leider vorn nicht entsprechend belohnt", hofft Reckinger darauf, dass gegen den Olympiasieger mehr Chancen erarbeitet und genutzt werden.