Salzburg. (sid) RB Leipzig ist auch das zweite Dosenduell in der Europa League bitter aufgestoßen. Der Bundesligist verlor beim Bruderklub Red Bull Salzburg 0:1 (0:0) und hat mit sechs Punkten aus fünf Spielen nur noch geringe Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde. Fredrik Gulbrandsen (74.) erzielte das Tor des Tages für den österreichischen Meister. Salzburg löste mit 15 Punkten das Ticket für das Sechzehntelfinale und bleibt seit zwei Jahren zu Hause ungeschlagen.

Die Elf des Ex-Mainzer Profis Marco Rose hatte bereits das erste Duell in Leipzig mit 3:2 gewonnen. Salzburg tritt im letzten Gruppenspiel bei Celtic Glasgow an, Leipzig erwartet am 13. Dezember Rosenborg Trondheim. Die Leipziger müssen gegen die Norweger gewinnen, für ein Weiterkommen darf Glasgow gegen Salzburg keinen Punkt holen.

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer - Wolf (87. Daka), Samassekou - Schlager, Junuzovic - Dabbur (90.+2 Prevljak), Gulbrandsen (76. Minamino).

Leipzig: Mvogo - Mukiele (70. Klostermann), Orban, Upamecano, Saracchi (78. Halstenberg) - Ilsanker - Laimer, Bruma - Cunha, Augustin (62. Poulsen), Timo Werner.

Schiedsrichter: Grinfeld (Israel); Tore: 1:0 Gulbrandsen (74.); Zuschauer: 29.500.( ausverkauft).