Leverkusen. (sid) Bayer Leverkusen hat die erste Chance auf den Gruppensieg in der Europa League verspielt. Das Team von Trainer Heiko Herrlich, das sich vorzeitig für die nächste Runde qualifiziert hatte, kam nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Schlusslicht Ludogorez Rasgrad, hat aber weiter die Möglichkeit auf Platz eins, da Verfolger FC Zürich 1:2 gegen AEK Larnaka verlor.

Für die Werkself glich Mitchell Weiser in der 85. Minute die Führung der Gäste durch Marcelinho (69.) aus. Am 13. Dezember tritt Leverkusen bei AEK Larnaka an und wäre mit einem Sieg sicher Erster. "Im Moment haben wir nicht gerade das große Spielglück. Aber wir haben nach dem 0:1 wieder eine gute Reaktion gezeigt und sind mit einem blauen Auge davongekommen", so Julian Baumgartlinger.

Leverkusen: Ramazan Özcan - Weiser, Retsos (34. Baumgartlinger), Dragovic, Wendell - Aranguiz (63. Lars Bender) - Paulinho, Schreck (73. Havertz), Bailey - Kiese Thelin, Alario.

Rasgrad: Renan - Cicinho, Moti, Tersiew, Rafael Forster - Sasha - Goralski, Djakow - Joao Paulo (63. Marcelinho), Wanderson - Swierczok (82. Nedjalkow).

Schiedsrichter: Higler (Niederlande); Tor: 0:1 Marcelinho (69.), 1:1 Weiser (85.); Zuschauer: 16.066.