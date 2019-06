Von Wolfgang Kächele

Eppingen. Der Lokalmatador tritt an. Felix Mairhofer kann am Samstag ab 10.30 Uhr beim Sprung-Meeting im heimischen Kraichgaustadion teilnehmen. Der aktuelle deutsche Vizemeister im Dreisprung der Männer hat gestern kurzfristig grünes Licht für seinen Start bei der 23. Ausgabe des renommierten Leichtathletik-Sportfestes gegeben. Er befand sich in den letzten sechs Wochen in Prüfungen seines BWL-Studiums und konnte nur selten trainieren.

"In solchen Phasen habe ich mich schon ab und zu verletzt. Daher bin ich vorsichtig gewesen und habe mir mit meiner Entscheidung lange Zeit gelassen", so der 24-jährige Eppinger, der in Mannheim studiert und für die TSG Weinheim an den Start geht. Doch er ist gesund und gab der RNZ folgendes Interview.

Felix, Sie haben lange gewartet mit der Entscheidung, in Ihrer Heimatstadt beim Springer-Meeting an den Start zu gehen. Ist alles in Ordnung, nimmt der deutsche Vizemeister teil?

Ja, ich mach‘ mit. Allerdings gehe ich kein Risiko ein und werde mit verkürztem Anlauf springen. Der Maximalbereich ist noch tabu, es soll ein möglichst lockerer Auftakt werden. Wenn ich 15 Meter erreichen könnte, wäre ich sehr zufrieden.

Was haben Sie sich denn in dieser Saison für Ziele gesetzt?

Die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in Berlin Anfang August stehen obenan. Und dann sollen dieses Jahr endlich auch die 16 Meter fallen. Trotzdem ist 2019 für mich ein Übergangsjahr. Ich habe mit Holger Prestor einen neuen Trainer, weswegen ich auch nach Weinheim gewechselt bin. Mit ihm habe ich stark an meiner Sprungtechnik gefeilt. Außerdem bin ich in meinem dualen Studium Mannheim derzeit stark gefordert. Da bin ich gerade auf dem Weg zum Master.

Das Eppinger Sprung-Meeting, bestehend aus Hochsprung und seit einigen Jahren auch aus einem Dreisprung-Wettkampf, hat in der Szene einen sehr guten Ruf. Wie finden Sie die Veranstaltung?

Die finde ich natürlich toll. Der Dreisprung wurde ja vor Jahren auch ein bisschen wegen mir eingeführt. Und inzwischen ist dieser Wettbewerb vor allem in der Breite, aber auch in der Spitze fast besser besetzt als der Hochsprung. Dazu tragen auch die Anlagen für beide Wettkämpfe bei. Sie werden von vielen Teilnehmern hoch gelobt. Natürlich hoffe ich, dass heute möglichst viele Zuschauer den Weg ins Kraichgaustadion zu einer so tollen Veranstaltung finden.