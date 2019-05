Von Roland Kern

Eppelheim. Tina Deuerer hat schon so viele goldene Schleifen gesammelt, dass sie ein großes Zimmer damit tapezieren könnte. Aber der Sieg im Großen Preis von Eppelheim zum Abschluss des mehrtägigen Turniers war ein besonderer. In der Eppelheimer Reithalle hat sie als Kind das Reiten angefangen, hier hat sie ihr erstes Pony eingestellt und ihr erstes Turnier geritten. Tina Heidt hieß sie damals, das war ihr Mädchennamen. Eppelheim war immer Tina Deuerers Heimatverein, auch wenn sie ein paar Jahre lang für den Reitclub Bretten gestartet ist, in dem wiederum ihr Ehemann Hans-Jürgen Deuerer groß geworden ist. Und auch obwohl ihr Trainingsstandort der eigene Reiterhof in Gondelsheim bei Bruchsal ist.

Seit ein paar Jahren startet die nordbadische und baden-württembergische Landesmeisterin wieder für Eppelheim - und siegte am gestrigen Sonntag im S-Springen mit Stechen als strahlende und viel umjubelte Lokalmatadorin. Dabei lieferte sich die 40-jährige Amazone, die mit frischen Platzierungen vom Mannheimer Maimarkt ausgestattet war, ausgerechnet mit ihrem Vereinskameraden Günter Treiber einen Zweikampf. Der Nordbaden-Regionaltrainer reitet bei seinem Heimatturnier immer mit viel Ehrgeiz; auch er kam formstark zu Hause an. Vor zwei Wochen erst siegte er im Zwei-Sterne-Springen von Stutensee-Spöck. Eppelheim vor Eppelheim, das war so richtig nach dem Geschmack der Besucher, die am gestrigen Sonntag, als die Sonne herauskam, in Scharen zur Reitanlage hinter der Rhein-Neckar-Halle kamen - und den Veranstalter im 90. Jahr der Vereinsgeschichte für einen verregneten Samstagabend bei Weltuntergangsstimmung entschädigten.

Am Sonntag strahlte Tina Deuerer mit der Sonne um die Wette. Sie siegte im Sattel des Hannoveraner Hengstes Clueso. Der springt wie ein Gummiball und ist mit seinen zehn Jahren im Zenit seiner Laufbahn angekommen. Der hübsche Braune spielt mit den Abmessungen wie ein Lausejunge mit dem Dopsball. Als junges Pferd konnte er sein Vermögen nicht so gut einschätzen und hob mitunter so ungestüm ab, dass sich seine Reiterin in der Mähne festhalten musste, um nicht durch die Luft zu wirbeln. Jetzt wirkt das Paar souverän. Um vier Zehntel verwies Tina Deuerer im Stechen Günter Treiber auf die Ränge zwei und drei. Er hatte den elfjährigen Hannoveraner Clüver und den neunjährigen Holländer Benito gesattelt. Das war Klassesport!

Zwölf Reiter hatten das Stechen erreicht. Mikka Roth, 15-jähriger Nachwuchsspringreiter aus Zeiskam, im letzten Jahr EM-Teilnehmer der Children, belegte im Sattel von Atthina Rang vier. Spannend wurde es noch einmal, als Anne Götter, eine junge Berufsreiterin aus Eppingen und Mitglied im Landeskader der Jungen Reiter, es noch einmal wissen wollte. Ihre Württemberger Stute Cheyenne macht riesengroße Galoppsprünge. In der Zeit kam sie fast an das Siegerpaar heran, nur wenige Zehntel hätten gefehlt, aber eine Stange fiel zu Boden.

Am Vortag hatten sich bei heftigem Regen (aber dennoch sportlich regulären Bedingungen dank eines besten präparierten Geläufs) nur neun Starter am ersten Eppelheimer S-Springen beteiligt. Dabei siegte überraschend Christian Geißert aus Graben im Sattel des achtjährigen Holsteiners Quintop.

In der St. Georg-S-Dressur am Sonntagmittag war Uta Gräf aus Alzey wieder einmal die erfolgreichste Reiterin. Sie siegte im Sattel des zehnjährigen Wallachs Designer vor Nordbaden-Meisterin Simone Kinzinger, der Chefreitlehrerin des Hammberger Hofs in Sinsheim, die den Bayern-Hengst Dubai Diamond gesattelt hatte. In der Wasserschlacht am Samstag blieb der große Wallach Hennessy unter seiner Reiterin Kerstin Fuchs "pfützenfest" und ließ sich nicht beeindrucken - fast in der Manier eines Seepferdchens. Seelenruhig und konzentriert ritt die Bankerin und ausgebildete Wertungsrichterin aus Horrenberg-Balzfeld ihren selbst ausgebildeten Hannoveraner zum Sieg. Im St. Georg am Sonntag wurde sie noch einmal Fünfte.