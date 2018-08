Heidelberg. (momo) In den letzten Wochen arbeiteten die Heidelberger Rugbyvereine fleißig an den Kadern für die Saison 2018/19. Durch die Abwanderung zahlreicher Leistungsträger hatte der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub die meisten Verluste zu beklagen, verfügt aber nach wie vor über einen guten Kader. Größter Profiteur davon ist der SC Frankfurt 1880, der sich die Dienste von vier Nationalspielern des HRK sichern konnte.

Einen wahren Exodus hat der HRK, der in den vergangenen Jahren stark von der Wild Rugby Academy profitiert hatte, zu verkraften. Von der WRA, einer Sportstiftung des Mäzens Dr. Hans-Peter Wild, wurden über 20 deutsche Nationalspieler gefördert. Doch Wild hat die WRA - dem Vernehmen nach - abgewickelt. Jeder andere Verein wäre dadurch wohl in Abstiegsängste geraten, aber der HRK war seit Jahren nahezu unschlagbar, was dazu führt, dass nun eine ordentliche Bundesliga-Mannschaft für die Zebras aufläuft, in der einige Rückkehrer und Nachrücker aus der zweiten Garde wichtige Aufgaben übernehmen werden. Ein Selbstläufer wird die Meisterschaft definitiv nicht mehr.

Heidelberger RK, Trainer: Pieter Jordaan; Sportvorsitzender: Alfred Jansen; Teambetreuer: Heiko Satzke; Neuzugang: Arthur Zeiler (TV Pforzheim); Abgänge: Raynor Parkinson, Michael Poppmeier, Samy Füchsel (alle SC Frankfurt 1880), Jarrid Els, Hagen Schulte (beide Rumänien), Loris Geibel (Neckarsulmer SU), Kehoma Brenner, Robert Hittel (beide Karriereende), Ayron Schramm (USA), Marcel Coetzee (TSV Handschuhsheim); Saisonziel: Deutsche Meisterschaft.

Der deutsche Vizemeister Rudergesellschaft Heidelberg setzt auf den nahezu gleichen Kader wie in der vergangenen Saison. Zudem wird über die zweite Mannschaft sicher das eine oder andere Talent den Weg in die Bundesliga finden. Voraussichtlich wird Rudolf Finsterer durch Jeff Tigere auf der Trainerbank ersetzt.

RG Heidelberg, Trainer: Jeff Tigere (neu, für Rudolf Finsterer); Sportvorsitzender: Rudolf Finsterer; Teambetreuer: Ralf Schindler; Abgang: Anthony Dickinson (England); Saisonziel: Playoffs.

Mit Christopher Sacksofsky hat der TSV Handschuhsheim einen Abgang in der ersten Sturmreihe zu verschmerzen, in der die "Löwen" aber selten Probleme hatten. Die Neuzugänge werden die Hintermannschaft verstärken.

TSV Handschuhsheim, Trainer: Gordon Hanlon; Sportvorsitzender: Michael Reinhard; Neuzugänge: Marcel Coetzee (Heidelberger RK), Eden Syme (Australien), Atu Katoa (Heidelberger TV); Abgänge: Joshua Tasche (SC Neuenheim), Christopher Sacksofsky (RK 03 Berlin); Saisonziel: Playoffs.

Eine starke Runde als Aufsteiger hat die Neckarsulmer Sport-Union hinter sich. Nun soll diese Leistung mindestens bestätigt werden.

Neckarsulmer SU, Trainer: Mark Kuhlmann; Sportvorsitzender: Marcel Kapolla; Neuzugänge: Loris Geibel (Heidelberger RK), Alexander Cox (England), Frederick Austin (Australien), Torben Böhme (Würzburg); Abgänge: Marcel Henn (SC Frankfurt 1880), Mark Fairhurst (England), Gonzalo Carrizo (Frankreich), Max Kopp (Hannover 78), Lee Bicker (Nordirland); Saisonziel: Mittelplatz.

Der Sportclub Neuenheim ist aus der Bundesliga abgestiegen, möchte die 2. Liga Süd aber so schnell wie möglich wieder nach oben verlassen. Das neue Trainerteam mit den beiden Rekord-Nationalspielern Alexander Widiker und Clemens von Grumbkow wird eine konkurrenzfähige Mannschaft haben.

SC Neuenheim, Trainer: Alexander Widiker und Clemens von Grumbkow (neu, für Lars Eckert); Sportvorsitzender: Axel Moser (neu, für Ramachandra Aithal); Teambetreuer: Joachim Robl (neu); Neuzugänge: Felat Arslan (TB Rohrbach), Benjamin Danso (Heidelberger RK), Guillermo Garcia Vallina (Gijón RC), Lennart Gugau, Maximilian Weiland (beide Junioren), Sam J. Harris, Oliver Paine, Luke Wakefield, Willians Portillo, Manasah Sita (alle TV Pforzheim), Senzo Ngubane (SC Frankfurt 1880); Abgänge: William Esau (BSC Offenbach), Giorgi Gujabidze (Ziel unbekannt), Jermaine Jansen, Juandre Kühn, Ean Wirths (alle Südafrika), Grigol Sanadiradze (Karriereende); Saisonziel: Rückkehr in die Bundesliga.

Der Heidelberger Turnverein wird sich womöglich noch punktuell verstärken, um in der 2. Liga an der Spitze mitkämpfen zu können.

Heidelberger TV, Trainer: Benedikt Scherrer: Teamleiter: Rob Williams; Abgang: Atu Katoa (TSV Handschuhsheim); Saisonziel: Oben mitspielen.