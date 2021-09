Köln. (SID) Der Aufwärtstrend der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist vorerst gestoppt. Der Meister verlor am vierten Spieltag nach zuvor zwei Siegen das Topspiel gegen die AdlerMannheim deutlich 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

Durch die Niederlage im Traditionsduell mit dem verletzungsgeplagten Meister von 2019 rutschen die Eisbären mit weiterhin sechs Punkten ins Tabellen-Mittelfeld zurück. Mannheim ist nun punktgleich mit den Berlinern, hat aber erst drei Partien absolviert.

Lean Bergmann brachte die Mannheimer in einer Powerplay-Phase in Führung (16.), Matthias Plachta legte ebenfalls in Überzahl nach (48.). Korbinian Holzner traf 22 Sekunden vor Schluss ins leere Tor und markierte damit den Endstand.

Die Berliner agierten über die gesamte Spielzeit hinweg zu ineffizient: Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin konnte keinen ihrer 64 Schüsse im Tor unterbringen. Die von Pavel Gross trainierten Gäste lauerten auf Konterchancen.