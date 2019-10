Nußloch. (bz/hema) Zwei Minuten vor dem Ende erhoben sich die Nußlocher Zuschauer von ihren Plätzen. "Steht auf, wenn ihr für Nußloch seid", schallte es aus dem Fanblock der SGN kurz vor Schluss beim 34:25-Erfolg im Drittliga-Derby gegen den TV Germania Großsachsen. Ergebnis und Leistung ließen keine Wünsche offen bei den Gastgebern, es war ein rundum gelungener Abend.

Bereits zu Spielbeginn legten die Gastgeber ein beeindruckendes Tempo vor. "Die ersten 20 Minuten waren nicht selbstverständlich und aus meiner Sicht das Beste, was wir diese Saison bislang gespielt haben", lobte SGN-Trainer Marc Nagel seine Sieben für die nahezu perfekte Anfangsphase.

Fast genau sechs Minuten lief das Derby, als Großsachsens Trainer Stefan Pohl die erste Auszeit nahm. Wenige Sekunden zuvor hatte Nicolas Herrmann das 5:2 erzielt. Grundlage für die frühe deutliche Führung sollte die ebenso konzentriert wie konsequent zupackende Deckung um Simon Kuch und Theo Surblys sein. Dabei bewies Christian Zeitz einige Male sein besonderes Gespür, schnappte bei Pässen auf "Saases" Halblinken beherzt zu und initiierte auf diese Weise einfache Tempogegenstoß-Tore. Bis zum 16:8 von Kuch (25.) ins verwaiste Gäste-Tor zog Nußloch Treffer um Treffer davon.

Es folgten fünf Minuten bis zur Pause, die nicht zum Verlauf davor passten. "Da haben wir den Spielfluss verloren und gehen mit einem 16:10 in die Halbzeit, das nicht so richtig gepasst hat", sagte Nagel, der gleichzeitig aber die Gäste für ihren großen Einsatz lobte: "Respekt vor Saase, sie sind ein Gegner, der einem immer alles abverlangt."

Dass die jungen Nußlocher sich in den letzten Wochen positiv weiterentwickelt haben, bewiesen sie in der wichtigen Anfangsphase der zweiten Hälfte. Binnen vier Minuten zogen sie auf 19:11 davon. Ein Zeichen an den Kontrahenten, dass für ihn in der Olympiahalle nichts zu holen ist. Im Tor stand nun Fabian Lieb, der nahtlos an die Leistung von Marco Bitz anknüpfte.

"Wir haben am Anfang viel zu viele Fehler im Angriff gemacht, die Nußloch mit Gegenstößen gnadenlos ausgenutzt hat", sagte Gäste-Trainer Stefan Pohl: "Es wurde dann ein wenig besser, aber wirklich in Schlagdistanz kamen wir nicht mehr. Nußloch ist nicht unsere Kragenweite, wir müssen gegen andere Mannschaften unsere Punkte holen."

Diskussionsbedarf herrschte zwischen den Akteuren beider Mannschaften nach der Roten Karte für Philipp Ulrich, nachdem dieser Jochen Geppert böse gefoult hatte (45.). Die Aufregung regte sich jedoch schnell wieder. Neben Zeitz, der sieben Mal einnetzte, tat sich der Kapitän als fleißiger Torschütze hervor. Insgesamt neun Mal durfte Kevin Bitz jubeln.

Auf Großsachsener Seite war dies Patrick Buschsieper, mit sieben Toren bester Gäste-Akteur. "Die ersten 15, 20 Minuten haben wir komplett verschlafen. Danach gelang es uns leider nicht mehr näher zu kommen", fasste Buschsieper das Derby aus seiner Sicht zusammen.

Nußloch: M. Bitz, Lieb - Kuch 1, Schmiedt 2, Fritsch, Strüwing 2, Zeitz 7, Geppert 5/3 Surblys 1, Wichmann, Kirchenbauer 1, K. Bitz 9, Klimovets, Herrmann 2, Ganshorn 3, Petróczi 1

Großsachsen: Boudgoust, Richter - Kernaja, Meiser 2, Triebskorn 4, Schulz, Schneider, Kadel, Straub, Kehlenbach 5, Reisig 3, Buschsieper 7/4, Hildebrandt 1, Ulrich 3