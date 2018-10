Kann der Brite Gary Paffett am Sonntag in Hockenheim mit Schampus seinen zweiten DTM-Triumph feiern? Foto: dpa

Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Auch die schönsten Dinge haben im Leben irgendwann ein Ende. Natürlich ist das auch Gary Paffett bewusst. Zum letzten Mal wird der Mercedes-Fahrer am Wochenende in der DTM noch einmal Gas geben, bevor sich sein Team aus der Tourenwagenserie zurückzieht. Für den Briten war es eine gute Zeit. Seit 2003 startet der dreifache Familienvater nun schon in der DTM, und in seinen letzten zwei Rennen greift Gary Paffett in Hockenheim noch einmal nach dem Titel - es wäre sein zweiter Triumph nach 2005.

"Ich erwarte einen harten Kampf", sagt der 37-Jährige, der nächstes Jahr für Mercedes in der Formel E starten wird. "Wir hatten aber bislang an jedem Wochenende ein konkurrenzfähiges Auto, und das sollte auch diesmal so sein."

Hintergrund Der Zeitplan der DTM auf dem Hockenheimring Freitag, 9.05 Uhr: FIA Formel 3-EM: Freies Training 1&2; 10.45 Uhr: GT4 Sprint Cup Europe: Freies Training 1; 11.50 Uhr: Tourenwagen Classics, Freies Training; 13. 15 Uhr: FIA Formel 3-EM: Qualifying 1; 13.50 Uhr: GT 4 Sprint Cup Europe, Freies Training 2; 15.45 Uhr: DTM, Freies Training 1; 16.15 Uhr: [+] Lesen Sie mehr Der Zeitplan der DTM auf dem Hockenheimring Freitag, 9.05 Uhr: FIA Formel 3-EM: Freies Training 1&2; 10.45 Uhr: GT4 Sprint Cup Europe: Freies Training 1; 11.50 Uhr: Tourenwagen Classics, Freies Training; 13. 15 Uhr: FIA Formel 3-EM: Qualifying 1; 13.50 Uhr: GT 4 Sprint Cup Europe, Freies Training 2; 15.45 Uhr: DTM, Freies Training 1; 16.15 Uhr: DTM-Startübungen; 16.35 Uhr: GT 4 Sprint Cup Europe Qualifying; 17.30 Uhr: FIA Formel 3-EM: Qualifying 2 und 3. Samstag, 9 Uhr: DTM, Freies Training 2; 9.30 Uhr: Fan-Begrüßung mit Gewinnspiel (Showtribüne); 10 Uhr: FIA Formel 3-EM: Rennen 1; 10.30 Uhr: Interview Red Bull Drift Brothers (Showtribüne); 10.55 Uhr: DTM Qualifying 1; 11.15 Uhr: Autogrammstunde GT 4 (Showtribüne); 11.40 Uhr: Tourenwagen Classics: Qualifying 1; 12.40 Uhr: Autogrammstunde FIA Formel 3-EM (Showtribüne); 12.50 Uhr: DTM, Informationsrunden und Startfeldpräsentation; 13.30 Uhr: DTM, Rennen 1; 14.40 Uhr: DTM, Siegerehrung; 15.25 Uhr: GT 4 Sprint Cup Europe: Rennen 1; 16.10 Uhr: DTM-Autogrammstunde (DTM Taxizelte); 16.30 Uhr: FIA Formel 3-EM: Rennen 2; 17.20 Uhr: Tourenwagen Classics, Qualifying 2; 19 Uhr: Live-Konzert "The disco boys" (Showtribüne). Sonntag, 9 Uhr: DTM, Freies Training 3; 9.30 Uhr: DTM, Startübungen; 10.05 Uhr: FIA Formel 3-EM, Rennen 3; 10.30 Uhr: Interview Red Bull Drift Brothers (Showtribüne); 11.10 Uhr: DTM Qualifying 2; 11.50 Uhr: DTM-Autogrammstunde; 12 Uhr: Akkustikkonzert (Showbühne); 13 Uhr: DTM-Startfeldpräsentation; 13.30 Uhr: DTM, Rennen 2; 14.40 Uhr: Siegerehrung DTM; 15.20 Uhr: Tourenwagen Classics, Rennen; 16. 25 Uhr: GT 4 Sprint Cup Europe, Rennen 2. czi

[-] Weniger anzeigen

Mit vier Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen Paul di Resta kommt Paffett ins Motodrom, und trotz des engen Titelkampfes kommt nach 15 Jahren DTM beim Briten auch Wehmut auf. Er glaube nicht, dass er die Bedeutung seines Abschieds sofort spüren würde, vermutet der stets bestens gelaunte Meisterschafts-Mitfavorit: "Das wird schon noch eine Weile dauern. Mercedes und die DTM waren mein Leben. Ich habe dort meine gesamte Profi-Karriere verbracht, und deshalb ist dieser Abschied eine große Sache für mich."

Ob sich Paffett aber auch mit dem Meisterpokal auf die Insel verabschieden kann, wird auch von Paul di Resta abhängen. Der DTM-Meister von 2010 liegt mit nur vier Punkten Vorsprung fast gleichauf mit Paffett. Zweimal konnte der 32-jährige Schotte bislang in Hockenheim gewinnen, während sein Rivale auf fünf Erfolge kommt.

Vorteil Paffett? Natürlich sei es kein Wochenende wie jedes andere, weiß auch die Resta: "Es geht um die Meisterschaft, und wir wollen es zu Ende bringen. Die Konstanz wird der Schlüsselfaktor sein. Wir müssen an beiden Tagen punkten und auch im Qualifying möglichst in den Top drei landen."

Beide Mercedes-Fahrer wollen also nach den Sternen greifen, doch theoretisch droht dem Duo noch Gefahr aus Ingolstadt. DTM-Titelverteidiger René Rast gibt keine Ruhe und befindet sich mit Audi nach vier Siegen in Folge wieder voll im Meisterschaftskampf. 30 Punkte Rückstand auf di Resta sind allerdings eine schwere Hypothek.

Trotzdem sind die Mercedes-Fahrer gewarnt. "René kann uns sehr gefährlich werden", mahnt Paffett. "Vor allem, wenn wir uns seine Pace seit Zandvoort ansehen. Unser Vorsprung ist andererseits aber schon üppig genug, um vorne zu bleiben. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir die Saison mit einem Mercedes-Meister beenden können." Für die Resta, der jedes Formel-1-Rennen live vor Ort für das britische Fernsehen kommentiert, ist das Qualifying der Schlüssel zum Titel: "Dann könnten wir uns voll auf das Renn-Setup konzentrieren. René ist definitiv eine Gefahr."

René Rast ist aber nicht der einzige Deutsche, der noch um die Meisterschaft kämpft. Mick Schumacher führt nach einem fulminanten Schlussspurt die Formel 3-EM an und hat beste Aussichten, bei seinem Heimspiel den bislang größten Erfolg seiner noch jungen Motorsport-Karriere zu feiern.

Auch sonst dürften die Motorsport-Fans voll auf ihre Kosten kommen: Bei den "Tourenwagen Classics" wird es zum Wiedersehen mit den Helden von einst kommen. Klaus Ludwig, Roland Asch, Bernd Mayländer und Kurt Thiim sind nur vier von 37 prominenten Startern.

Auch die ehemaligen Formel-1-Fahrer David Coulthard und Jean Alesi werden vorbeischauen. Wer ein Ticket für das Fahrerlager besitzt, kommt in den Genuss eines Gratis-Konzerts der "Disco Boys". Das Hamburger DJ-Duo legt am Samstag ab 19 Uhr auf der Show-Bühne im Fahrerlager auf. Der Sonntag ist bereits ausverkauft - bei vorhergesagten 24 Grad.