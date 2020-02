Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Hans-Wolfgang Kende ist seit 2014 DTB-Vizepräsident für Recht und Vermarktung. Der 62-jährige Rechtsanwalt aus Heidelberg spricht im RNZ-Interview über die erste Daviscup-Runde, die fast in der Mannheimer SAP Arena stattgefunden hätte – und über den Formanstieg von Alexander Zverev.

Hans-Wolfgang Kende, nach RNZ-Informationen stand Mannheim als Austragungsort für die Erstrundenpartie gegen Weißrussland schon praktisch fest. Warum findet die Partie am 6. März nun doch in Düsseldorf statt?

Die Trainingsmöglichkeiten während der Daviscup-Woche vom 2. bis 7. März wären schwierig gewesen, da die SAP Arena in dieser Woche erst ab Mittwoch verfügbar gewesen wäre. Laut ITF-Regularien muss der Matchcourt ab Dienstagmorgen, 9 Uhr, zum Training bereitstehen, das heißt er muss volle drei Tage von Dienstag bis Donnerstag bespielbar sein. Da am Dienstagabend noch ein Handballspiel der Rhein-Neckar-Löwen in der stattfindet, hätte der Court erst in der Nacht bis Mittwochfrüh fertiggestellt werden können.

Hätte man zum Trainieren nicht ausweichen können?

Eventuell nach Ludwigshafen. Die ITF gibt aber vor, dass auf einem identischen Belag trainiert werden muss. Dies konnte nicht garantiert werden. Da für den Fall eines Verstoßes gegen die Regularien empfindliche Strafen der ITF – bis hin zum Heimrechtsentzug – drohen, wurde letztlich von einer Austragung der Daviscup-Partie in der SAP Arena abgesehen. Von der Kapazität her ist die SAP Arena für den Daviscup schon fast überdimensioniert. Wir haben beim Daviscup im Schnitt 4000 bis 5000 Zuschauer. Eigentlich ein Fall für die neue Arena, die gerade in Heidelberg entsteht. Sie wäre für den Daviscup prädestiniert. Wenn wieder einmal ein Heimspiel vergeben wird, haben wir das im Auge.

Wird Alexander Zverev dieses Jahr im Daviscup aufschlagen?

So wie es aussieht, wird er beim Auftakt wohl nicht dabei sein, was vermutlich an seiner Turnierplanung liegt. Er steht uns aber oft zur Verfügung und fügt sich immer hervorragend ins Team ein. Letztes Jahr hat er gegen Ungarn auch gespielt, obwohl die Partie schon entschieden war. Wir stehen in einem sehr guten Einvernehmen, auch zur Familie bestehen hervorragende Kontakte. Bei einer eventuellen Finalrunde könnte ich mir vorstellen, dass die Chancen wieder größer sind, dass Alexander Zverev für Deutschland spielt. Dass er 2019 nicht bei der Finalrunde dabei war, war vielleicht auch als Protest gegen das neue Format zu verstehen, das der DTB ja auch nicht befürwortet hat.

Alexander Zverev scheint sich nach dem überraschenden Halbfinale bei den Australian Open im Aufwind zu befinden ...

Er hat definitiv einen weiteren Schritt gemacht. Gerade im Viertelfinale gegen Stan Wawrinka hat nicht nur die spielerische Komponente, sondern auch die emotionale Einstellung gestimmt. Da ist ein echter Reifeprozess erfolgt. Wenn er dieses Niveau halten kann, wird er ganz vorne dabei sein. Erstaunlich, wie er nach dem nicht sehr erfolgreichen ATP-Cup in so kurzer Zeit den Hebel umgelegt und dieses Niveau erreicht hat.

Ihr Tipp zum Heimspiel gegen Weißrussland?

Auch ohne Zverev sind wir optimistisch. Vielleicht klingt das etwas euphorisch, aber ein 4:1 halte ich durchaus für möglich. Struff und Kohlschreiber sind dabei. Möglicherweise kommt auch Dominik Köpfer zum Einsatz. So haben wir mit den French-Open-Siegern Krawietz/Mies auch ein bestens eingespieltes Doppel.