Von Eric Schmidt

Eppingen. Am gestrigen Montag war er wieder zu Hause. Noch am Sonntagabend hatte sich Felix Mairhofer auf den Heimweg gemacht, von Berlin nach Eppingen, wo es einiges zu erledigen gab. Einkäufe. Computerarbeiten. Private Sachen. Den freien Tag konnte der 25-Jährige ausnahmslos für nichtsportliche Dinge nutzen. "Man kann all das tun, wozu man sonst nicht kommt", sagte Mairhofer gegenüber der RNZ.

Eine Party feiern? Das ließ er sein. Der Dreispringer der TSG Weinheim hatte sich bei der deutschen Meisterschaft in Berlin zwar Bronze gesichert, doch wirklich glücklich war er damit nicht. 15,31 Meter standen am Ende des Wettkampfes auf der Anzeigetafel im Olympiastadion - der ehrgeizige Mairhofer hatte sich ein besseres Ergebnis und vor allem eine bessere Leistung erhofft. "Mein Ziel war, die Medaille vom Vorjahr zu verteidigen. Das hab’ ich geschafft, auch wenn es dieses Mal nicht Silber geworden ist. Aber die Weite ist enttäuschend. Das Timing war schlecht, ich hab’ die Versuche teilweise gar nicht ausgelandet", gibt der Student zu.

Ein Grund: der Untergrund. Was die Bodenbeschaffenheit im Olympiastadion betrifft, so liegen zwischen dem Aufwärmplatz und der Wettkampf-Anlage Welten. Mairhofer spricht von einer "sehr großen Umstellung": "Auf dem Aufwärmplatz ist der Anlauf viel weicher als auf der Anlage. Dort ist der Anlauf hart. Das ist ein großer Unterschied, und damit hatten wir fast alle zu kämpfen. Das sieht man auch den Ergebnissen. Das Niveau war allgemein nicht so gut."

Hintergrund

Zehn deutsche Meisterschaften an einem Wochenende und an einem Ort - vom Bogenschießen über Schwimmen bis zur Leichtathletik: Das sogenannte Mini-Olympia in Berlin kam bei Felix Mairhofer sehr gut an. "Ich find' es cool, dass es dieses Event gibt", sagt der DM-Dritte im Dreisprung, ergänzt aber: "Ich als Athlet habe von den anderen Sportarten nicht so viel mitgekriegt." Die Stimmung im Olympiastadion sei sehr gut gewesen, die Aufmerksamkeit mit 30.000 Zuschauern am Sonntag sehr hoch. "Grundsätzlich ist es eine coole Idee." Er selbst wurde bei der "Deutschen" in Berlin von seiner Mutter und seiner Oma angefeuert und unterstützt. (esc)



Felix Mairhofer fand nur mühsam in das Wettstreit rein. Der erste Versuch? Ungültig. Der zweite Versuch? Magere 14,93 Meter. Immerhin: Die Weite reichte, um auf Platz drei zu landen. Mit 15,09 Metern im dritten und 15,31 Metern im vierten Durchgang festigte der junge Mann aus Eppingen den Bronzerang. Mehr sprang nicht heraus. Der fünfte Versuch war nach 15,11 Metern beendet, der sechste ungültig. Um Gold und Silber duellierten sich Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz) und Felix Wenzel (SC Potsdam). Heß machte im sechsten Versuch einen Satz nach vorne und verbesserte sich auf 16,50 Meter, Wenzel kam auf 16,01 Meter.

Eine Weite von 16 Metern, sie ist und bleibt die große Schallmauer Mairhofers. "Die 16 Meter sind mein Ziel. Daran lass’ ich mich messen. Ich wollte sie auch in Berlin springen", sagt der Leichtathlet und war guter Dinge. Im Training war er mit nur halbem Anlauf zwischen 15,50 und 15,60 Meter gesprungen, beim Sprungmeeting in Eppingen hatte er es ebenfalls mit reduziertem Anlauf 15,35 Meter weit gebracht. "Wenn man mit halbem Anlauf so weit kommt, müsste man mit vollem Anlauf dann noch draufpacken können", findet Mairhofer.

Bei aller Selbstkritik: Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Mairhofer zuletzt nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Zwei Außenbänder hatte er sich vor ein paar Wochen angerissen - eine Verletzung, die "für eine Sprungdisziplin nur suboptimal ist", wie er weiß. Nicht zuletzt deshalb absolvierte der deutsche Vizemeister des vergangenen Jahres vor der DM in Berlin nur zwei Wettkämpfe - und das mit jeweils halbem Anlauf. Hinzu kamen gesundheitliche Probleme, die er nicht richtig einordnen kann. Mairhofer will die Zeit nutzen, um sich darum zu kümmern, um zu klären, was seinem Körper fehlt.

"Ich werde jetzt zehn, zwölf Tage nicht trainieren. Und dann freu’ ich mich auf die Hallensaison und den nächsten Sommer", sagt der 25-Jährige. Und wer weiß: Vielleicht glänzt die Bronzemedaille von 2019 in Berlin irgendwann mehr als jetzt. Und ist mehr als mattes Metall. "In der Rückbetrachtung ändert sich die Sichtweise ja manchmal", sagt Mairhofer. "Das war auch letztes Jahr mit Silber so."