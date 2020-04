Von Joachim Klaehn

Walldorf. Es ist keine ganz alltägliche Vater-Sohn-Beziehung zwischen Daniel Hopp (39), Geschäftsführer der SAP Arena und des mehrfachen deutschen Eishockey-Meisters Adler Mannheim, und seinem Vater Dietmar Hopp. Eines sticht hervor: Das Verhältnis ist spürbar geprägt von gegenseitigem, großem Respekt und Vertrauen. Im RNZ-Exklusivinterview berichtet Daniel Hopp, dessen Bruder Oliver acht Jahre älter ist und vorwiegend im französischen Terre Blanche lebt, offen und warmherzig über das Hoppsche Familienleben in Walldorf.

Daniel Hopp, die Corona-Krise bestimmt unseren Alltag. Wie kommen Sie mit Ihrer Frau Isabel und den beiden Kindern mit der Isolation klar?

Wir leben im Moment in einer Ausnahmesituation, die wir so alle noch nie erlebt haben. Ich habe mir in den letzten Wochen das Homeoffice soweit eingerichtet und mich technisch so ausgestattet, dass ich handlungsfähig bin. Wir halten uns strikt an die Abstandsregeln. Jeder ist aufgerufen, den Vorgaben der Experten jetzt zu folgen. Die Schule, die unsere Kinder besuchen, hat schnell reagiert und das "Home Schooling" hochgefahren und einen sehr strukturierten Lehrplan für die Kinder zur Verfügung gestellt. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder mit den Lehrern Videokonferenzen abhalten. Natürlich vermissen die Kinder ihre Schulfreunde und Sportkameraden. Insgesamt es ist zweifellos herausfordernd, sowohl für die Kinder wie auch für die Eltern.

Kein Mensch konnte sich ein derartig einschneidendes Szenario vorstellen. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Warum können wir den Shutdown als Chance sehen?

Das wird die spannendste Frage sein, wie sich die Gesellschaft nach der Pandemie aufstellt. Die Chance, sich zukünftig wieder mehr an menschlichen Werten zu orientieren, ist da. Aber haben wir das nach der Finanz- und Bankenkrise 2008 nicht auch gesagt? Dort lief die "Party" schneller wieder an, als man sich vorstellen konnte. Da diese Krise aber wirklich uns alle hautnah betrifft, hoffe ich darauf, dass die Zukunft mehr menschliche Werte in den Mittelpunkt stellt - und das Miteinander gestärkt wird, zu Lasten der Ellbogengesellschaft.

Adler-Mannheim-Geschäftsführer Daniel Hopp vor dem Vereinslogo. Foto: Alfred Gerold

Sie sind seit vielen Jahren Geschäftsführer der SAP Arena. Wie gehen Sie dort mit dem Thema um?

Wir sind in der Veranstaltungs- und Sportbranche sehr hart getroffen. Unser Geschäft hat eine Vollbremsung hingelegt. Das begleitet mich zweifellos mit großer Sorge. Ich erachte es in der jetzigen Phase als das Wichtigste, viel mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Die Kollegen haben ein Recht darauf, regelmäßig, schnell und offen über alles informiert zu werden. Dies versuche ich zu beherzigen. Wir schaffen es nur gemeinsam aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen. Mein Team bei der SAP Arena und den Adlern zieht großartig mit.

Als begeisterter Eishockeyspieler und damals 17-Jähriger haben Sie Ihren Vater überredet, die Adler Mannheim zu retten und zu kaufen. Mit welchen Argumenten ließ er sich überzeugen?

Es gab seinerzeit schon persönliche Kontakte zwischen den Verantwortlichen bei den Adlern und uns. SAP war bereits ein Sponsor der Adler und mein Vater damals noch im Vorstand der SAP aktiv. Als es zu den wirtschaftlichen Problemen im Klub kam, wurde zu uns Kontakt aufgenommen. Zweifelsohne wäre mein Vater einem solchen Gespräch nicht so zugänglich gewesen, wenn ich nicht seinerzeit schon sehr lange und intensiv mit dem Mannheimer Eishockey verbunden gewesen wäre. Es lief dann ein Prüfungsprozess ab, wie eine Rettung des Klubs aussehen könnte. Natürlich haben wir seinerzeit auch darüber gesprochen, dass das ein gewisses persönliches Engagement von mir bedeuten wird. Dass daraus in der Folge bis heute fünf deutsche Meisterschaften und vor allem die Geschäftsführung der SAP Arena mein Job wird, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Ich bin sehr froh, wie sich alles entwickelt hat, seit den Tagen im Sommer 1998.

Oder lag es etwa mit daran, dass Sie schon als Pennäler gemeinsam mit Matthias Binder in der Kurve des Friedrichparks standen?

Ohne mein persönliches Interesse wäre es vermutlich nicht zu einer Übernahme der Adler Spielbetriebs GmbH gekommen. Mein Vater hat mich ja oft genug freitags und sonntags mit Schal und Trikot aus dem Haus gehen sehen. Er war sich aber auch schon damals um die enorme Bedeutung des Eishockeys für die Region bewusst, was sicherlich auch zur Rettung beigetragen hat.

Die Legende besagt, das Eis sei bei Ihrem Vater dank einiger Mannheimer Meistertrikots 1998 geschmolzen, als diese zum Firmenjubiläum der SAP im Rosengarten gebracht wurden. Stimmt das?

Das war in der Tat ein schöner Zufall. Die SAP feierte an dem Abend ihr 25-jähriges Jubiläum im Rosengarten. Bundeskanzler Helmut Kohl hat die Laudatio gehalten. Ich saß damals zwei Reihen hinter ihm, bin quasi mit dem Ende seiner Rede aufgestanden und gegangen - weil die Adler das dritte und entscheidende Finalspiel gegen die Kassel Huskies bestritten. Und die Adler haben und an diesem Abend den ersten Meistertitel nach 1980 wieder in die Quadratestadt geholt. Marcus Kuhl und einige weitere Klubvertreter sind mit mir dann kurz vor Mitternacht mit dem Meisterpokal und einigen Trikots in den Rosengarten gefahren. Das war eine schöne Abrundung des Abends. Der Rosengarten war allerdings nicht der letzte Anlaufpunkt an diesem Abend für die feiernden Adler (lacht).

Hintergrund Name: Daniel Hopp Geboren: 10. Oktober 1980 1998: Gesellschafter Adler Mannheim 2000: Abitur am Gymnasium Walldorf 2005: Geschäftsführer der SAP Arena und der Adler Mannheim Seit 2008: Mitglied des DEL-Aufsichtsrats, seit 2010 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 2014: Vorstandsmitglied der Jungadler Mannheim e. V. 2014: Vize-Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Privat: Verheiratet mit Isabel, 2 Kinder



SAP Arena Eröffnung: 2. September 2005 Baukosten: Rund 100 Millionen Euro inklusive Nebenhallen und Ausstattung Über 13 Millionen Besucher und insgesamt 1601 Events seit der Eröffnung Titel: drei Meisterschaften der Adler Mannheim (2007, 2015, 2019); zwei Meisterschaften der Rhein-Neckar Löwen (2016, 2017) WM: Handball (2007), Eishockey (2010), Boxen (2006, 2007, 2008, 2013) – alles WM-Kämpfe von Wladimir Klitschko (jog)

Sie sind eingefleischter Eishockey-Fan. Aber Ihr Vater ist in aller Regel emotionaler als Sie, oder?

Ich glaube, dass ich in der Regel meine Emotionen nicht so sehr zeige. Ich nehme Tore, aber auch Gegentore, fast ohne äußerliche Reaktion zur Kenntnis. Aber innerlich brodelt es in mir, ich schlucke das eher runter. Mein Vater ist da anders. Er zeigt Emotionen und lässt Freude und Ärger meist freien Lauf.

Gelingt Ihnen der Spagat zwischen Ämtern im Eishockey und als Adler-Fan?

Man kann Fan sein, aber doch einen professionellen und geschäftlichen Gesamtansatz haben. Ich bin jetzt schon sehr lange im Profisport involviert, da erlebt man viele Situation, die einem bei zukünftigen Entscheidungen helfen. Ich habe einige Ämter innerhalb der Liga und des Verbandes, bei denen es sehr wichtig ist, die Interessen des eigenen Klubs auch mal auszublenden. Aber bei allen Ämtern im Sport sollte das Wohl der Sportart immer im Mittelpunkt stehen. Das kann man am besten vertreten, wenn man Fan ist.

Generell: Ihre größte Stärke?

Man sollte eher andere über sich selbst urteilen lassen, aber ich denke, dass ich mich ganz gut in die Situation und Gefühlslage anderer Menschen reinversetzen und dadurch die Sichtweise und Argumentation des Gegenübers ganz gut nachvollziehen kann.

Ihre größte Schwäche?

Ich bin sicher nicht der geduldigste Mensch und nehme mir Rückschläge im beruflichen Leben sehr zu Herzen. Ich schleppe das dann sprichwörtlich "mit nach Hause" und kann oft im privaten Umfeld nicht loslassen, weil die Themen mich so stark beschäftigen.

Lassen Sie uns zurückschauen: Welche Erinnerungen haben Sie an Erlebnisse mit Ihren Eltern aus frühen Kindertagen?

Unsere Kindheit war geprägt von einem sehr behüteten Aufwachsen. Die Eltern meiner Mutter haben in der direkten Nachbarschaft gelebt, was für uns Kinder eine großartige Sache war, Oma und Opa in der direkten Nachbarschaft zu haben. Daneben haben wir als Familie viel Zeit im Walldorfer Tennisclub verbracht. Mein Vater hat in den achtziger Jahren aktiv bei den Herren 40 gespielt und ich habe meine ersten Turniere und Mannschaftsspiele absolviert. Der Tennisclub war für uns und die Freunde meiner Eltern ein zentraler Anlaufpunkt.

Fallen Ihnen wichtige Anekdoten ad hoc ein?

Prägende Anekdoten aus dieser Zeit waren zwei Ereignisse, die ich mit meinem Vater zusammen erleben durfte. 1989 waren mein Vater und ich in Wimbledon und haben die beiden Finalspiele von Steffi Graf und Boris Becker live gesehen. Ein Jahr später waren wir in Rom beim Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien. Diese zwei Ereignisse werde ich niemals vergessen, dafür bin ich sehr dankbar. Ein kleines Schockerlebnis habe ich erlitten, als mein Vater 1989 erstmals zu einem Interview im Fernsehen bei der Telebörse war. Meine Mutter, Oliver und ich saßen vor dem Fernseher und haben es angeschaut. Mein Vater sprach dann über die erste Auslandsniederlassung der SAP in Biel in der Schweiz. Er sprach von "unserer Tochter in der Schweiz" – und ich war für einen kurzen Moment überzeugt, da gäbe es eine bislang unbekannte Schwester! (lacht) Meine Mutter konnte die Situation aber aufklären.

Aus heutigem Blickwinkel: Welchen Wertekanon bekamen Ihr Bruder Oliver und Sie vermittelt?

Ehrlichkeit, Offenheit, Fairness, Aufrichtigkeit, Toleranz, Respekt und Selbstbewusstsein. Ich will nur mal Fairness rausgreifen, die ich in allen Lebenslagen für unglaublich wichtig halte. Im Sport, dass man keinen Ball "aus" gibt, der "gut" ist, auch wenn man noch so sehr gewinnen will. Mein Vater hat mal zu mir gesagt: Wenn du ein Match gewinnst, gratulieren dir alle, und das hält auch ein paar Tage an. Wenn du aber im Sport schummelst und erwischt wirst, hast du diesen Makel im Zweifel sehr lange. Das habe ich mir gemerkt und gebe es weiter. Was aber übrigens nicht bedeutet, dass ich in der Schule nicht häufiger mal abgeschrieben habe (lacht).

Auffallend ist, dass sich die Familie Hopp mit öffentlichen Auftritten eher vornehm zurückhält. Warum ist das so?

Persönliche Freiheit ist ein hohes Gut. Für mich versuche ich – so gut es eben geht - diese zu verteidigen. Ich bin beruflich und durch damit verbundene Ämter stark eingebunden, auch häufig am Wochenende. Dafür habe ich mich aktiv entschieden und wusste, worauf ich mich einlasse. Deshalb versuche ich, die mir verbleibende private Zeit auch privat zu nutzen. Ehrlicherweise bin ich auch gar nicht der Typ für gesellschaftliche Events oder Partys.

Ihr Vater sagte mal, bei Ihnen zu Hause habe das Prinzip der langen Leine gegolten. War das für Ihren Werdegang förderlich?

Bis heute habe ich das Gefühl, dass ich mit allen möglichen Problemen oder Fragestellungen zu meinen Eltern kommen und mir Rat holen kann. Der Vertrauensvorschuss, den wir Kinder bekommen haben, war enorm und hat die kreative Entwicklung gefördert. Unser Vater hat uns auch bei wichtigen Fragen, zum Beispiel wann man seine erste eigene Wohnung beziehen möchte, freie Hand gelassen. Für diese Freiheit bin ich im Nachhinein sehr dankbar.

Hintergrund Lebenslauf Dietmar Hopp 1940: Am 26. April kommt Dietmar Hopp in Heidelberg zur Welt. 1959: Abitur am Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim. 1959/1960: Freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr. 1960–1965: Studium der Nachrichtentechnik (Schwerpunkt Informatik) an der Technischen Universität Karlsruhe. Abschluss Diplom-Ingenieur. 1966: Beginn der beruflichen Laufbahn im Software-Labor von IBM in Schönaich und als Systemberater bei IBM in Mannheim. 1967: Heirat mit Anneliese Zeuner, die er zuvor beim "Tanztee" im Sinsheimer Haus der Jugend kennengelernt hat. 1972: Kündigung des Angestelltenverhältnisses bei IBM. Gemeinsam mit Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira und Hans-Werner Hector gründet Hopp die Startup-Firma, "Systemanalyse und Programmentwicklung" in Weinheim, die heutige SAP mit Sitz in Walldorf. 1972: Geburt des Sohnes Oliver Hopp. 1977: Der Firmensitz von SAP wird von Weinheim nach Walldorf verlegt. 1980: Geburt des Sohnes Daniel Hopp. 1980: SAP bezieht das erste eigene Gebäude im Walldorfer Gewerbegebiet. 1982: Zum zehnjährigen Jubiläum erreicht das Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 24 Millionen D-Mark. Mehr als 250 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten mit der SAP-Software. 1988: Das Software-Unternehmen wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und wagt den Gang an die Börse. Hopp wird zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Das Unternehmen gründet Landesgesellschaften in Dänemark, Schweden, Italien und den USA – und gewinnt den 1000. Kunden. 1989: Hopp steigt als Mäzen und Förderer bei seinem Heimatverein TSG Hoffenheim ein, für den er als Jugendlicher und Student selbst gespielt hat. 1995: Gründung der Dietmar Hopp Stiftung als gemeinnützige GmbH. Das Vermögen besteht überwiegend aus SAP-Aktien, die Hopp aus seinem privaten Besitz einbringt. Im selben Jahr wird die SAP-Aktie in den Deutschen Aktienindex aufgenommen. 1997: Eröffnung des Golf Club St. Leon-Rot. Hopp ist seitdem dessen Präsident. Im selben Jahr feiert SAP 25. Geburtstag –mit fast 13.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 6,02 Milliarden D-Mark. 1998: Hopp zieht sich aus dem SAP-Vorstand zurück und wird Vorsitzender des Aufsichtsrates (bis 2003). 1998: Er übernimmt die Adler Mannheim Eishockey GmbH. 1999: Eröffnung des Dietmar-Hopp-Stadions in Hoffenheim. 2003: Mit dem Rückzug Hasso Plattners aus dem SAP-Vorstand geht bei dem Konzern eine Ära zu Ende: Der letzte Mitgründer verlässt die Geschäftsführung. Er folgt Dietmar Hopp als Aufsichtsrats-Vorsitzender. 2005: Hopp zieht sich endgültig aus dem SAP-Aufsichtsrat zurück. 2005: Eröffnung der Mannheimer SAP Arena. 2008: Bundesliga-Aufstieg der TSG Hoffenheim. 2009: Eröffnung der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena (heute PreZero-Arena). 2015: Seit 1. Juli 2015 ist Hopp Mehrheitsgesellschafter der Hoffenheimer Spielbetriebs GmbH. 2020: SAP ist heute der größte Softwarekonzern Europas und, gemessen an der Marktkapitalisierung, das wertvollste Unternehmen im DAX. Rund 440.000 Kunden in 180 Ländern nutzen SAP, der Konzern hat mehr als 100.000 Mitarbeiter und erreichte 2019 einen Umsatz von 27,55 Milliarden Euro. Privates: Dietmar Hopp lebt gemeinsam mit seiner Frau Anneliese, die er 1967 auf dem Heidelberger Schloss heiratete, in Walldorf. Sohn Oliver Hopp leitet unter anderem das Golfresort in Terre Blanche/Südfrankreich und hat 2013 die Hopp-Foundation gegründet, Daniel Hopp ist Geschäftsführer der Mannheimer SAP Arena. Dietmar Hopp erfreut sich an zwei Enkeln. Hopp hält noch mehr als fünf Prozent an SAP. Sein Privatvermögen wird laut US-Wirtschaftsmagazin Forbes auf rund 13,5 Milliarden Euro (Stand März/April 2020) geschätzt. jog/kla

Wie handhaben Sie es selbst bei Ihren beiden Söhnen?

Grundsätzlich sicher ähnlich. Auch bei unseren Kindern spielen der Sport und Fairness eine große Rolle. Kinder brauchen Regeln und Leitplanken, um sich zu orientieren. Aber innerhalb dieser Leitplanken bin auch ich ein Verfechter von freier Entfaltung.

Wann und wie haben Sie gemerkt, dass Dietmar Hopp ein ganz, ganz besonderer Mann ist? Und andererseits doch ein ganz normaler Vater?

Der Börsengang der SAP im Jahr 1988 hat sicherlich einiges verändert, auch im privaten Umfeld. Ich bin seinerzeit gerade ein Jahr zur Schule gegangen, mit dem Börsengang und der dadurch vermehrten Wahrnehmung meines Vaters haben sich einige Veränderungen auch für uns als Familie ergeben. Da ich damals doch nicht sehr jung war, konnte ich damit ganz gut umgehen und bin quasi damit aufgewachsen. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dadurch in meiner individuellen Freiheit eingeschränkt gewesen zu sein. Weder mein Schul- noch mein Sportumfeld hat sich dadurch verändert. Dies war mir, gerade in der Rückschau auf damals, doch sehr wichtig.

Wie würden Sie die Entwicklungsschritte in Ihrem Vater-Sohn-Verhältnis charakterisieren? Gab es bleierne Momente?

Ich denke, dass jede Lebensphase eines heranwachsenden Menschen prägend ist und Herausforderungen mit sich bringt. Eines kann ich sicher sagen, unser Verhältnis war so gut wie konfliktfrei. Ich hatte nie das Bedürfnis, mich an meinen Eltern "abzuarbeiten" oder Konflikte zu suchen. Das gilt übrigens auch für meinen Bruder Oliver. Auf der anderen Seite war Oliver und mir doch sehr bewusst, dass unser Vater einen sehr anspruchsvollen, verantwortungsvollen Job hat, der auch eine sehr wichtige Rolle in unserem Familienleben spielt.

Welchen Einfluss hatte Ihre Mutter Anneliese?

Natürlich einen großen Einfluss. Sie hat den Spagat, unserem Vater den Rücken freizuhalten und gleichzeitig das Familienleben, unser Schulleben und die Freizeit- und Hobbygestaltung zu organisieren, großartig hinbekommen. Wir haben jeden Tag zu zweit oder zu dritt zu Mittag gegessen. Dieses Ritual war sowohl uns Kindern wie auch unserer Mutter sehr wichtig.

Wie ist Ihre Beziehung zu Ihrem Bruder Oliver, der in Terre Blanche eher zurückgezogen lebt?

Oliver verbringt auch sehr viel Zeit in Deutschland, kümmert sich hier viel um seine eigene Stiftungsarbeit bei der Hopp Foundation, die sich mit Informatiklehre und Medienbildung an Schulen beschäftigt. Oliver und ich habe ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Dafür muss man sich nicht jeden Tag sehen oder sprechen, aber wir tauschen uns regelmäßig aus. Wir vertrauen uns blind. Und mein Bruder ist der beste Mathematik-Coach, den man sich nur vorstellen kann. Nach dem er mich vor 20 Jahren durch das Mathe-Abi getragen hat, lernt er heute mit großem Enthusiasmus auch mit seinen beiden Neffen (lacht).

Irgendwann mussten Sie sich vom Vater abnabeln. In den Anfangsjahren der SAP Arena hatten Sie als junger Geschäftsmann einen väterlichen Freund und Berater. Wann und wodurch hatten Sie selbst das Gefühl: "Jetzt stehe ich auf eigenen Füßen und mache mein Ding"?

Dieser Abnablungsprozess lief sehr fließend. Ich bin relativ schnell nach dem Abitur von zu Hause ausgezogen und bin während der Zivildienstzeit nach Mannheim gezogen. Ich wollte diese Erfahrung machen, wie es ist, sich um seine eigene Wohnung zu kümmern und für Einkäufe und alles andere verantwortlich zu sein. Beruflich war der Bau der SAP Arena und die Möglichkeit, viele Entscheidungen treffen zu dürfen und zu müssen, ein großes Gefühl der Selbstständigkeit, aber auch des Erwachsenwerdens. Dieser Prozess war beruflich sehr prägend für mich.

Was die Adler, Jungadler, Löwen, Junglöwen und viele andere Sportprojekte anbetrifft: Suchen Sie unverändert den Rat des Vaters?

Wir tauschen uns regelmäßig aus. Dabei geht es aber nicht immer nur um Sport, sondern auch um eine ganze Reihe anderer Themen. Ob Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder auch alltägliche Schul- oder Sportthemen meiner Kinder. Ein solcher Austausch ist für mich immer mit der Möglichkeit verbunden, Rat einzuholen und die eigene Meinung zu reflektieren - und sich zu hinterfragen. Generell finde ich es aber wichtig, dass man das Geschäft beiseitelässt, wenn man sich im privaten Umfeld bewegt und sich über private oder familiäre Angelegenheiten austauscht.

Wie sehen Sie Dietmar Hopp heute, den unternehmerischen Menschen, den Stifter und Mäzen, den TSG-Mehrheitsgesellschafter, das irrationale Feindbild von Fußballfans?

Einer der erfolgreichsten Wirtschaftsmanager der deutschen Nachkriegsgeschichte, der ein Unternehmen mitgegründet hat, welches heute über 100.000 Menschen einen sicheren Arbeitsplatz gibt, und das wertvollste Unternehmen im DAX ist. Ein sozial eingestellter Mensch, der sein Lebensmotto "Eigentum verpflichtet, Reichtum noch mehr" in konsequenter Art auch lebt. Ein Sportler durch und durch, der den Wettkampf und die Herausforderungen auch mit 80 Jahren noch sucht. Ein immer fürsorgender Vater und Großvater, für den seine Familie immer an erster Stelle steht.

Irgendwann sollen Sie verantwortlich viele Projekte aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen übernehmen. Haben Sie Respekt davor, dies im Sinne des Großunternehmens Hopp weiterführen zu können?

Mein Bruder und ich sind uns unserer Verantwortung in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Themen für die Zukunft sehr bewusst. Wir sind beide seit vielen Jahren mit einzelnen Themen in verantwortlicher Position tätig. Darüber hinaus sind in den Unternehmen und Projekten sehr viele kompetente Leute am Start, die unser aller Vertrauen genießen. Und wir haben einen kleinen Kreis an engsten Vertrauten, mit denen wir uns immer eng abstimmen und beraten lassen können.

Augenzwinkernd gefragt: Es fehlt uns das Vorstellungsvermögen, dass Sie die TSG Hoffenheim lautstark im Stadion gegen den FC Bayern anfeuern.

Wie gesagt, um auch augenzwinkernd zu antworten, ich zeige meine Emotionen nicht so stark in der Öffentlichkeit. Aber glauben Sie mir, ich freue mich sehr über Tore der TSG gegen den FC Bayern.

Sie haben selbst gesagt, dass Ihre Rolle eines Tages sicher passiver bei Hoffenheim wäre als bei den Adlern. Wagen Sie mit uns einen dezenten Blick in die "Glaskugel der Zukunft"?

Die Adler, Eishockey im Allgemeinen und die SAP Arena werden wohl immer der zentrale Ankerpunkt meiner operativen Tätigkeit sein und bleiben. Ich hatte mit dem Beginn meines Berufslebens eine großartige Chance, diese Arena gestalten zu dürfen. Der Erfolg des Unternehmens SAP Arena erfüllt mich durchaus mit Stolz. Dies werde ich nicht vernachlässigen. Wie ich vorhin gesagt habe, sind in den Unternehmen, die mit unserer Familie verbunden sind, kompetente Leute am Start, die die operative Verantwortung tragen. So ist das auch bei der TSG Hoffenheim, wo in den letzten Jahren viele sehr kluge Entscheidungen getroffen wurden.

Am 26. April wird Ihr Vater 80 Jahre alt. Können Sie das eigentlich fassen?

Ich selbst werde 40 in diesem Jahr. Mein Vater wird 80. Als ich auf die Welt kam, war er so alt wie ich jetzt. Sein Leben hat viele große Etappen mit sich gebracht. Ob Studium, Hochzeit, Firmengründung, Geburt der Kinder, Börsengang, Rückzug aus dem Vorstand bei SAP, Gründung der Stiftung, Bau des Golfplatzes in St. Leon-Rot, was heute eine zweite Heimat für ihn darstellt, wie noch viele andere größere und kleinere Meilensteine. Er kann mehr als stolz auf das Erreichte sein, auf ein sehr spannendes Leben zurückschauen, aber auch mit positiver Energie nach vorne schauen.

Im Kern geht es im Leben um Grundvertrauen und Vertrauen. Wie würden Sie dies an Ihrem "Vadder" und dessen Lebenswerk festmachen?

Für mich sind das zwei zentrale Ankerpunkte. Das ist zum einen die SAP und die Dietmar Hopp Stiftung. Ohne die Gründung und die Erfolgsgeschichte der SAP würde es vieles andere nicht geben. Die SAP ist die erfolgreichste Gründung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Darauf können er und seine Gründerkollegen unglaublich stolz sein. Das ist ein Fußabdruck, über den auch in vielen Jahrzehnten noch gesprochen wird. Die Stiftungsarbeit, die durch den wirtschaftlich so nachhaltigen Erfolg der SAP möglich ist, mit ihrem philanthropischen Ansatz, bewirkt viel Segensreiches in unserer Region. Es erfüllt meinen Vater und unsere gesamte Familie mit viel Freude und Demut, zu sehen, wie positiv die Arbeit der Stiftung gesehen wird, wieviele Menschen davon profitieren und wie unglaublich groß der Dank ist, der zurückkommt.

Zum Abschluss - bitte vervollständigen Sie spontan: Mein Vater wurde deshalb so erfolgreich, weil …

… er sich seines Weges sicher war und diesen mit Konsequenz, Fleiß, Engagement und einem hohen Maß an Vertrauen in seine Weggefährten und Angestellten verfolgt hat - und sich auch von Hindernissen nicht hat abbringen lassen.

Er blieb immer bodenständig, weil …

… sich der Freundeskreis über die Jahrzehnte nicht wirklich verändert hat. Viele enge Freunde meiner Eltern sind die gleichen wie vor 40 Jahren. Außerdem hat er nie vergessen, wo seine Wurzeln liegen. Und er hat immer sein sehr enges Verhältnis zu seinen Geschwistern und seiner Heimat gepflegt.

Ich wünsche ihm neben "multos annos", dass …

… er sich Zeit nimmt für sich und Dinge, die ihm wichtig sind. Zeit, sich dem Sport zu widmen, der für ihn wichtig ist und ihn fit und agil hält. Zeit für die sozialen Projekte zu haben, die eine sehr zentrale Rolle für ihn spielen. Aber auch Zeit für ein gutes Glas Rotwein an einem schönen Sommerabend an einem Platz seiner Wahl (lacht). Und natürlich Gesundheit, denn ohne Gesundheit ist alles andere wertlos.

Nach Einschätzung der jungen Familie Hopp ist er der beste Opa der Welt, indem er …

… die Zuneigung und Nähe zu seinen Enkelkindern ausstrahlt, wenn er ihnen beim Fußball, Tennis oder Tischtennis zuschaut und es ihn glücklich macht zu sehen, dass die beiden gesund sind - und man sich sehen kann, wann immer man möchte.