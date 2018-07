Mannheim. (rodi) Am grünen Tisch eine Niederlage erlitten hat der SV Waldhof. Das ständige Schiedsgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unter Vorsitz von Walter Dury verweigerte den Kurpfälzern den nachträglichen Aufstieg in die Dritte Liga.

Die Klage des SVW richtete sich vor allem gegen die Zulassung von Uerdingen. In den Aufstiegsspielen hatte Waldhof in zwei Spielen gegen die Krefelder das Nachsehen, der DFB kündigte danach jedoch an, die Lizenzerteilung für Uerdingen aufgrund einer möglichen Fristverletzung zu überprüfen. Die Überweisung der geforderten 1,2 Millionen Euro Liquiditätsreserve war vom KFC Uerdingen fristgerecht eingereicht worden, das Geld war jedoch von der zuständigen Bank zu spät gutgeschrieben worden.

Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp hatte die Klage damit begründet, dass Mannheim Uerdingen natürlich den Aufstieg gönne, Regularien seien eben dafür da, eingehalten zu werden. Er sei es den friedlichen Fans und seinen Partnern schuldig, dass er die Entscheidung überprüfen lasse.

Das Schiedsgericht hat nun die Entscheidung des Zulassungsbeschwerdeausschusses des DFB vom 4. Juni 2018 bestätigt. Dieser war nach sorgfältiger Prüfung zum Ergebnis gelangt, dass die dem KFC Uerdingen gestellte Bedingung als erfüllt zu betrachten sei. Somit bestand kein Anspruch auf eine Zulassung des SV Waldhof Mannheim 07 zur 3. Liga.

Seinen fünften Zu-Null-Sieg im fünften Vorbereitungsspiel erzielte die nun weiter der Regionalliga angehörende Mannschaft von Trainer Bernhard Trares und gewann bei Verbandsligist Fortuna Heddesheim 6:0 (1:0). Der Ex-Walldorfer Timo Kern eröffnete den Torreigen und traf zum 1:0-Pausenstand (10.).

Nach dem Seitenwechsel konnten die Fortunen nicht mehr dagegenhalten und kassierten fünf Tore durch Maurice Deville (53.), Valmir Sulejmani (70.), Jannik Sommer per Doppelpack (84., 89.) und Gastspieler Nicolas Abdat (85.). Abdat, der auf der linken Verteidigerposition getestet wurde, spielte im Vorjahr noch für den VfL Wolfsburg II in der Regionalliga.