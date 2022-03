Zwölf Kilometer wohnen zwei der wichtigsten Männer im deutschen Fußball auseinander. In Wiesloch ist Ronny Zimmermann (Foto) zu Hause, in Bammental Hansi Flick. Foto: dpa

Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Eineinhalb Stunden Zeit ließ sich auch Ronny Zimmermann für ein Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Der 60-jährige Rechtsanwalt hat eine weitere Sprosse der Karriere-Leiter erklommen. Beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde der frühere Torjäger des VfB Wiesloch zum 1. Vize-Präsidenten gewählt. Damit ist der badische Präsident – gemeinsam mit Joachim Watzke als Vertreter der Profis – der zweite Mann im mit über sieben Mitgliedern größten Sportverband der Welt. Die RNZ wollte wissen: Warum ist das Ansehen des DFB nicht das beste, wie groß war die Nähe Zimmermanns zum abgewählten und höchst umstrittenen bisherigen Vize Rainer Koch und weshalb sinkt die Zahl der Mitglieder.

Ronny Zimmermann, die Rede ist viel von Neuanfang beim DFB. Sind auch Sie als einer der wenigen aus der alten Garde bereit?

Die Herausforderungen sind die gleichen wie bisher. Möglicherweise ändert sich die Herangehensweise.

> Ist es das Ende der Männerbünde?

Es ist doch völlig normal, dass man sich zusammensetzt, miteinander redet, versucht, die vielseitigen Interessen unter einen Hut zu bringen und die Entscheidung dann gemeinsam vertritt. Das hat nichts mit Männerbünden zu tun, das ist Demokratie. Ich bin ein Teamplayer.

> Ein Drittel des erweiterten Präsidiums besteht jetzt aus Frauen.

Für mich spielen weder Religion, Haarfarbe oder Geschlecht eine Rolle. Entscheidend ist, dass wir einen guten Job machen. Das müssen wir hinkriegen.

> Was sind die drängendsten Probleme?

Wir haben in der Mitglieder-Entwicklung einen schleichenden Rückgang. Es fehlen vor allem Ehrenamtliche und Schiedsrichter.

> Es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, besonders groß sind die Verluste im Frauen- und Mädchen-Fußball.

Wir erstellen Analysen und werden die richtigen Lösungswege finden müssen. Tatsache ist, dass Vereine in den Städten einen Zulauf haben, den sie manchmal nur schwer bewältigen können. In Heidelberg gehen der ASC Neuenheim und der Heidelberger SC mit jeweils drei Herren-Mannschaften an den Start. In ländlichen Gebieten fehlen oft Fußballer und die Klubs müssen sich zu Spiel-Gemeinschaften zusammenschließen.

> Welche Gründe gibt es dafür – abgesehen von der demografischen Entwicklung.

Natürlich hat uns auch die Pandemie getroffen. Aber auch ein gesellschaftlicher Wandel spielt eine Rolle. Es ist bequemer, mit dem Handy oder dem Tablett auf dem Sofa zu sitzen und in eine virtuelle Welt einzutauchen, als auf dem Fußballplatz dem Ball nachzujagen.

> Warum soll einer vom Sofa aufstehen?

Weil Bewegung das Leben verlängert, weil Mannschafts-Sport der Ichbezogenheit in der Gesellschaft entgegen wirkt. Der Besuch im Fitness-Studio kann die Gemeinschaft nicht ersetzen. Das ist auch eine Aufforderung an die Politik: Es ist bitter in einem Land wie Deutschland, in welchem Zustand einige unserer Sportstätten sind.

> Die Profis zahlen den Amateuren jährlich rund sechs Millionen Euro. Ist das zu wenig angesichts der Wahnsinns-Beträge, die im Profi-Fußball bewegt werden?

Die sechs Millionen sind nur ein Teil der Leistungen des Profi-Fußballs. Unsere Bemühungen um mehr Geld für die Amateure sind nicht ganz erfolglos. Als Beispiel haben wir in den vergangenen Jahren erreicht, dass jeder Verein, den ein späterer Profi durchlaufen hat, Geld bekommt. Das summiert sich auf rund 2,5 Millionen im Jahr. Sie haben Recht: Spitzen-Fußball braucht eine starke Basis.

> Gerade die Nähe zur Basis wurde von einer Initiative im badischen Verband in Frage gestellt.

Zu Unrecht. Mit meinem Vize Rüdiger Heiß und der Führung des Verbandes und der neun Fußballkreise sind wir Woche für Woche auf den kleinen Sportplätzen. Demnächst findet der "Vereins-Dialog" zum 100. Mal statt.

> Die Nationalmannschaft hat bei den letzten beiden Turnieren jeweils die Runde der letzten Vier verpasst. Von Wiesloch nach Bammental ist es nicht weit, haben Sie Hansi Flick gesagt, was der deutsche Fußball vom neuen Bundestrainer erwartet?

Das muss ich nicht. Seit er seine Profi-Karriere beendet hat und Trainer in Hoffenheim wurde, sind wir uns immer wieder mal über den Weg gelaufen. Er ist ein hervorragender Trainer, dem ich zutraue, dass er bei der Weltmeisterschaft in Katar mindestens bis ins Halbfinale kommen kann. Aber es ist ein Turnier, da kann viel passieren. Verletzungspech beispielsweise, wie aktuell im Fall von Florian Wirtz, einem unserer größten Talente. Da brauchst Du halt auch das notwendige Glück.

> Deutschland ist amtierender Europameister bei den U 21-Junioren.

Das ist erfreulich, zumal hierzulande die Zeit der Straßenfußballer vorbei ist. Es gibt nicht allzu viele Talente, die bereit sind, sich zu quälen. Das ist die Schattenseite einer Wohlstands-Gesellschaft. Es ist kein Zufall, dass ein Super-Star wie Kylian Mbappé in den Banlieues von Paris aufwuchs.

> Der DFB hat – höflich ausgedrückt – nicht den besten Ruf.

Der DFB ist viel besser als das Bild, das von ihm gezeichnet wird. 95 Prozent der Probleme, sind in der Zeit vor 2014 entstanden. Wir sind dabei sie aufzuarbeiten. Bemerkenswert ist: Dass die Mehrzahl der Verfahren, die die Staatsanwaltschaft mit großen Aufwand betrieben hat, eingestellt wurden. Es werden häufig Dinge wiederholt, die längst widerlegt sind.

> Die Ex-Bosse Fritz Keller, Reinhard Grindel und Theo Zwanziger haben dem langjährigen Vize Rainer Koch vorgeworfen, Strippenzieher und Unruhestifter zu sein. Beim Bundestag hat Koch gegen die fast unbekannte Silke Sinning haushoch verloren. Sie gelten als "Intimus" von Koch.

Er ist wie ich Präsident einer der süddeutschen Landesverbände. Demnach gibt es mehrere Intimi. Vasallen-Treue oder so etwas gab es nie. Im Fußball ist man nie immer einer Meinung, wir haben in den gemeinsamen Arbeitsfeldern vernünftig zusammen gearbeitet. Aber ich werde jetzt ganz bestimmt nicht auf ihn drauf hauen: Er hat ein unglaubliches Fachwissen, war engagiert, kam aber manchmal nicht so wirklich gut rüber. Nachtreten ist meine Sache nicht.

> Haben Sie mit ihm gesprochen?

Natürlich. Es ging ihm schon mal besser als gerade. Fußball ist sein Leben. Menschen lässt man nicht einfach fallen.

> Was sagen Sie zu Ihrem neuen Chef Bernd Neuendorf.

Ich habe ihn als ruhigen, überlegten und klugen Mann kennen gelernt. Mit der Begabung, Menschen zusammen zu führen und für ein Ziel zu begeistern.

> Die letzten drei DFB-Präsidenten, Wolfgang Niersbach, Reinhard Grindel und Fritz Keller, beschädigten mit vorzeitigen Rücktritten das Ansehen des DFB. Welche Wette gehen Sie ein, dass Neuendorf in drei Jahren noch DFB-Präsident ist?

Ein Abendessen. Ich bin sicher: Die Rhein-Neckar-Zeitung muss zahlen. Zumindest ich werde auch ein Dessert bestellen.