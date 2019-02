Von Claus-Peter Bach

Mannheim. Bei den Pokalfinals des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am nächsten Sonntag (24. Februar) in der Mannheimer SAP Arena erwarten die Experten spannende Auseinandersetzungen. "Bei den Frauen gibt es keinen Favoriten", meint DVV-Sportdirektor Christian Dünnes vor dem Endspiel zwischen dem SSC Berlin und dem MTV Stuttgart, dessen Aufschlag um 16.15 Uhr erfolgen wird.

"Man könnte würfeln", sagte der 34-jährige Siegener, der die Kräfteverhältnisse im Spitzenvolleyball genau kennt, denn Dünnes hatte vor seinem Karriereende 2017 nicht weniger als 65-mal für Deutschland gespielt. "Zwischen Meister Schwerin und Pokalsieger Stuttgart werden die Tagesform und die Nervenkraft der Spielerinnen entscheiden", stellt Dünnes die Fans auf eine dramatische Auseinandersetzung der Frauenteams ein.

Auch bei den Herren könnte es einen Kampf auf Biegen und Brechen geben, wenn der 15-fache Pokalsieger und Titelverteidiger um 13.30 Uhr den Ansturm der SVG Lüneburg abwehren muss. "Der VfB Friedrichshafen gilt zwar als Favorit, aber den Lüneburgern muss man nach ihren starken Leistungen in der Bundesliga zutrauen, in Mannheim für eine Überraschung zu sorgen", sagt Christian Dünnes, der als Spezialist für Cupsiege gilt.

Der 2,10 Meter große frühere Allroundspieler war 2013 mit Generali Haching und 2014 mit Friedrichshafen Pokalsieger. "Damals haben wir in Halle in Westfalen gespielt, und auch dort haben wir die einzigartige Atmosphäre des Finaltages in vollen Zügen genossen", erinnert sich Dünnes und fügt mit großer Überzeugungskraft hinzu: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze."

Das findet auch Lothar Quast. Der 63-jährige Bürgermeister der Stadt Mannheim, der neben dem Bauen, der Planung, der Infrastruktur, der Stadterneuerung, dem Wohnungsbau und dem Verkehr auch den Sport verantwortet und gestern in der SAP Arena mehrfach betont hat, dass "Mannheim eine Sportstadt ist", hat sich in den letzten drei Jahren bei den DVV-Finals von "der Faszination des Volleyballs" verzaubern lassen: "Das Spiel ist für die Zuschauer sehr attraktiv und vom Gedanken der Fairness geprägt."

Da hat Lothar Quast Recht, denn beim Baggern und Pritschen sind die Akteure - im Gegensatz zu den in der SAP Arena sonst aktiven Eishockey-Cracks und Handball-Assen - durch ein Netz getrennt und können sich so nur durch technische Finessen bekämpfen. Quast betonte, dass die DVV-Finals auch für den Wirtschaftsstandort Mannheim interessant seien, schließlich waren am Freitag bereits mehr als 9000 Eintrittskarten verkauft, und viele Zuschauer machen aus der Reise in die Kurpfalz einen mehrtägigen Ausflug.

Da Christian Dünnes schmunzelnd bestätigte, dass auch Volleyballer einen gesunden Durst haben, ist damit zu rechnen, dass der Getränkeumsatz in der Halle zwischen der Öffnung um 11.45 Uhr und der Siegerehrung gegen 19 Uhr nicht geringer sein wird als bei den heißen Fights der Adler und der Löwen.

Die rund 2000 Mitglieder und Freunde der 18 Mannheimer Volleyball-Vereine können sich übrigens ganz aufs Anfeuern der vier Teams konzentrieren, denn die organisatorische Arbeit hat der DVV wie in den letzten drei Jahren an den Heidelberger Turnverein vergeben. "Der HTV hatte 2016 die beste Bewerbung abgegeben, und drei Mal hat alles prima geklappt", sagte DVV-Medienreferent Lars Gäbler, der eine Woche vor den DVV-Pokalfinals 2019 eine gute Nachricht parat hatte: "Die übernächsten Pokalendspiele werden am 16. Februar 2020 wieder in Mannheim stattfinden." Damit die HTV-Helfer nicht aus der Übung kommen.