Nabil Bentaleb von Schalke erzielt per Elfmeter das Tor zum zwischenzeitlichen 1:2. Foto: dpa

Porto. (sid) Als die Spieler von Schalke 04 ins Drachenstadion einliefen, hatten sie ihre Mission bereits erfüllt. Dank Schützenhilfe aus Moskau hatte der Fußball-Vizemeister schon vor dem 1:3 (0:0) beim FC Porto das Achtelfinale der Champions League erreicht. Dann verspielten die Königsblauen in ihrem 200. Europacup-Spiel mit der Niederlage beim portugiesischen Meister allerdings die Chance auf den ersten Platz in der Gruppe D. Den zweiten Rang haben die Gelsenkirchener jedoch sicher, weil zuvor der russische Meister Lokomotive Moskau den türkischen Titelträger Galatasaray Istanbul mit 2:0 (1:0) bezwang. Vor dem Gruppenfinale am 11. Dezember gegen Lok liegt Schalke fünf Punkte hinter Spitzenreiter Porto und vier Zähler vor Istanbul.

Eder Militao (52.) und Jesus Corona (55.) besiegelten vor 41.603 Zuschauern im Estadio do Dragao mit einem Doppelschlag nach der Halbzeitpause die erste Schalker Niederlage in der Gruppenphase. Zudem traf Moussa Marega (90.+4).

Die Abwehr der Gäste, die durch einen Handelfmeter von Nabil Bentaleb (89.) spät zum noch zum Ehrentreffer kamen, wirkte in der Phase zu Beginn des zweiten Abschnitts völlig überfordert. Der sechste Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse ist für die Gelsenkirchener „ein Meilenstein“, wie Trainer Domenico Tedesco betonte. Sportvorstand Christian Heidel hatte „das Überwintern in der Champions League“ als Ziel ausgegeben.

Porto: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Eder Militao, Alex Telles - Herrera (85. Hernani), Danilo, Oliver Torres - Corona (79. Otavio) , Marega, Brahimi (74. Adrian Lopez).

Schalke: Fährmann - Stambouli (71. Rudy), Naldo, Nastasic - Caligiuri (62. Schöpf), Mascarell, Mendyl - Bentaleb, Konopljanka - Skrzybski (46. Harit), Di Santo.

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien); Zuschauer: 41.603; Tore: 1:0 Militao (52.), 2:0 Corona (55.), 2:1 Bentaleb (89. Handelfmeter), 3:1 Marega (90.+4).