Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Es heißt, dass der Pokal eigene Gesetze hat. Beim SV Sandhausen nahm man das im April 2010 sehr wörtlich. Der damalige Drittligist schrieb seinerzeit auf eher unrühmliche Weise Fußball-Geschichte. Mit seiner Reserve wurde er durch ein 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den FC Nöttingen badischer Pokalsieger.

Die Empörung war groß. Denn wo Sandhausen II drauf stand, waren die Profis aus der Dritten Liga drin, die im Halbfinale ausgerechnet gegen Nöttingen eigentlich ausgeschieden waren. Tobias Gebert erinnert sich noch gut an das 100.000-Euro-Spiel - so viel bekam der BFV-Pokalsieger. "Wir haben uns streng an die Regeln gehalten", sagt mit einem Augenzwinkern der frühere Manager, der jetzt erfolgreich eine Versicherungs-Agentur führt und dessen fußballerisches Erbe von Sohn Ferdinand, einem talentierten Torwart, weitergeführt wird.

Der Badische Fußball-Verband zog die Konsequenzen. Seitdem dürfen zweite Mannschaften nicht mehr am BFV-Pokal teilnehmen. Im Fußballkreis Mosbach ging man sogar noch einen Schritt weiter. Nach erheblichem Ärger in der letzten Runde sind die Reserveteams auch im Kreispokal außen vor.

Diskussionen werden auch im Fußballkreis Heidelberg geführt, wo an diesem Wochenende die zweite Runde ausgetragen wird. "Die Pokalspiele zu Beginn der Saison und die entscheidenden Spiele um die Meisterschaft und gegen den Abstieg am Ende der Runde sind die Zeit, in der es manche mit der Mannschafts-Zugehörigkeit nicht so genau nehmen", stellt Pokalspielleiter Frank Wolf fest.

Es gäbe zwar Regeln, die Manipulationen einen Riegel vorschieben sollen, doch die beziehen sich auch auf die Zahl der Einsätze in den jeweiligen Klassen und würden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zuverlässig greifen. Der 43-jährige Abteilungsleiter bei der Gelita in Hirschhorn appelliert deshalb an den Fairplay-Gedanken.

Von den Vereinen ist zu hören, dass Ferienzeit sei und man froh sein müsse, überhaupt eine Mannschaft auf die Beine zu bekommen. Derzeit, gibt Frank Wolf Entwarnung, denke man nicht daran, im Heidelberger Kreispokal die Reserve-Mannschaften auszuschließen.

Die Reserve hat Ruh galt die längste Zeit ohnehin nicht. Vielmehr konnten es früher zweite Mannschaften auch überregional weit bringen. Nicht selten trafen sogar im DFB-Pokal Profis auf ihre eigenen Amateur-Mannschaften. 1993 erreichten die Amateure von Hertha BSC Berlin das deutsche Pokalendspiel, wo sie knapp mit 0:1 gegen Bayer Leverkusen verloren.

Im Fußballkreis Heidelberg haben neun zweite Mannschaften und Spielgemeinschaften den Einzug in die zweite Runde geschafft. Sie wird an diesem Wochenende ausgetragen. Eigentlich waren es sogar zehn Teams. Doch die SGK Heidelberg II verlor ihr Erstrundenspiel gegen den FC Frauenweiler am grünen Tisch. Es wurde ein nicht spielberechtigter Akteur eingesetzt.

Die Spielvereinigung Baiertal, der FC Dossenheim, der FC Rot und der neue Fusionsverein aus Eberbach, der künftig unter Eberbacher Sportclub firmieren wird, haben jeweils noch zwei Eisen im Feuer. Der VfB Leimen und die Spielvereinigung Neckargemünd werden durch ihre Reservisten vertreten. Der Pokalverteidiger und der Kreisligist aus dem Neckartal schieden bereits in der ersten Runde aus.

Heidelberger Kreispokal, 2. Runde, Sonntag, 17 Uhr: SpG Schatthausen/Baiertal II - FC Dossenheim II, SG Dielheim - Eberbacher SC, Heidelberger SC - 1. FC Wiesloch, SpVgg Neckargemünd II - FC Meckesheim-Mönchzell, BSC Mückenloch - FC Dossenheim, SG Tairnbach - VfB Leimen II, SV Waldhilsbach - FC Rot, 1. FC Hirschhorn - TSV Rettigheim, SpG Dilsberg/Bammental II - SG Lobbach, SG Viktoria Mauer - SG Horrenberg, FC Frauenweiler - FC Sandhausen, Eberbacher SC II - SG Rockenau, VfB Schönau - SpVgg Baiertal, VfB Wiesloch - Gewinner VfB Rauenberg/VfR Walldorf, FC Rot II - TSV Gauangelloch, SpG Balzfeld/Horrenberg II - FT Kirchheim