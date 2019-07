Von Christoph Ziemer

Mannheim. Den alles entscheidenden Tipp gab der Sportchef der veranstaltenden Mannheimer TG schon vor der großen Mittagshitze. "Trinkt ordentlich, cremt Euch ein, dann passiert auch nichts", sprach Rüdiger Harksen in sein Mikrofon. Während sich die Zuschauer der Bauhaus-Juniorengala überwiegend in den Schatten der Haupttribüne retten konnten, hatten es die Athleten nicht ganz so gut. Das Schlimmste sei nicht einmal die Sonne gewesen, sagte Patrick Domogala: "Die Luft war kaum auszuhalten. Dieser Sahara-Fön hat mir schon etwas zu schaffen gemacht", gab der Läufer der MTG nach dem Sprint über seine Paradedisziplin über 100 Meter zu. Domogala griff sich ein paar Eiswürfel, schrieb Autogramme und schnaufte erst einmal kräftig durch.

Mächtig ins Schwitzen kamen die Athleten gestern bei der Bauhaus-Juniorengala in Mannheim: Lokalmatador Patrick Domogala erfrischte sich nach seinem 100-Meter-Sprint mit Eiswürfeln und kaltem Wasser. Foto: vaf

Mit 10,38 Sekunden ist der Sprinter bei seinem Heimspiel etwas unter seiner Bestmarke von 10,22 und den eigenen Erwartungen geblieben. Ganz im Gegensatz zu den Frauen, die trotz tropischer Temperaturen in der Lage waren, Top-leistungen abzurufen. Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz lief in 11,21 Sekunden die schnellste Zeit des Tages über die 100-m-Strecke. Mit dieser Zeit knackte Mihambo auch die Norm für die Leichtathletik-WM, die im September in Doha stattfindet. Die MTG-Sprinterinnen Jessica Wessolly (11,36) und Lisa Nippgen (11,41) liefen in der brütend heißen Kurpfalz über 200 Meter ebenso Zeiten, die Hoffnungen auf mehr machen.

Wessolly sieht sich gerüstet für die Universiade, die am Wochenende in Neapel beginnt. Das Ziel in Italien: Ein Platz im 100-m-Finale: "Das geht schon in die richtige Richtung", freute sich die Lokalmatadorin, die in Neapel die WM-Norm über 200 Meter erfüllen möchte. Sollte dies gelingen, steht schon im September der nächste Höhepunkt an. "Ich fürchte, der Urlaub fällt dieses Jahr aus", grinste die Sprinterin, die am gestrigen Sonntag auch über die 200-m-Distanz mit 23,13 Sekunden schnellste deutsche Läuferin war.

Hintergrund Männer, 100 Meter: 1. Silvan Wicki (Schweiz) 10,20 Sekunden. 200 Meter: 1. Silvan Wicki (Schweiz) 20,40. 110 Meter Hürden: 1. Gregor Trabor (LAV Tübingen) 13,37. 400 Meter: 1. Jean Paul Bredau (SC Potsdam) 46,96. Hammerwurf: 1. Simon Lang (Stadtwerke München) 63,90 Meter. 100 Meter, U20 und U18: 1. Simon Wulff (Dresdner SC) 10,45 Sekunden. 400 Meter Hürden U20: 1. Alastair [+] Lesen Sie mehr Männer, 100 Meter: 1. Silvan Wicki (Schweiz) 10,20 Sekunden. 200 Meter: 1. Silvan Wicki (Schweiz) 20,40. 110 Meter Hürden: 1. Gregor Trabor (LAV Tübingen) 13,37. 400 Meter: 1. Jean Paul Bredau (SC Potsdam) 46,96. Hammerwurf: 1. Simon Lang (Stadtwerke München) 63,90 Meter. 100 Meter, U20 und U18: 1. Simon Wulff (Dresdner SC) 10,45 Sekunden. 400 Meter Hürden U20: 1. Alastair Chalmers (Großbritannien) 50,60 Sekunden. 1500 Meter U20: 1. Maximilian Sluka (Hallesche LA-Freunde) 3:51:46 Minuten. Dreisprung U20: 1. Max-Ole Klobasa (LC Jena) 15,28 m. Frauen, 100 Meter: 1. Daryll Neita (Großbritannien) 11, 21 Sekunden. 200 Meter: 1. Jessica Wessolly (MTG) 23,13. 100 Meter Hürden: 1. Anne Weigold (LG Mittweida) 13,42. 400 Meter: 1. Hammerwurf: 1. Charlene Woitha (SCC Berlin) 68,42 Meter. 100 Meter U20 und U 18: 1. Cassie-Ann Pemberton (Großbritannien) 11,66 Sekunden. 100 Meter Hürden U20: 1. Martine Hjovernik (Norwegen) 13,68. 200 Meter U20: 1. Amy Hunt (Großbritannien) 22,42. 400 Meter U20: Davicia Patterson (Irland) 53,31. 1500 Meter U20: 1. Elana Duskova (Slowakei). czi

Unterboten wurde diese Marke lediglich im Juniorinnen-Lauf der Frauen über 200 Meter: Amy Hunt aus Großbritannien benötigt gerade einmal 22,42 Sekunden - U18-Weltrekord! Der britische Betreuer ist bestens gelaunt. "Great track. This is German Engineering", lobt er.

Für viele Athleten bedeutet die Juniorengala aber vor allem die letzte Chance, sich noch für die Junioren-EM in Schweden zu qualifizieren. Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen lief über 200 Meter in 23,82 Sekunden nicht nur persönliche Bestleistung, sondern buchte auch ihre Eintrittskarte für die U20-EM in Boras.

Ansonsten zeichnete sich am Wochenende in Mannheim vor allem ein Trend ab: Die deutsche Leichtathletik scheint ihre Talsohle durchschritten zu haben und befindet sich schon seit geraumer Zeit im Aufwärtstrend. Und das auf breiter Basis. "Wir waren vor ein paar Jahren am Boden", erinnert sich MTG-Sprinttrainer Georg Thome: "Jetzt entwickelt sich bei uns wieder etwas. Im Wurf, Sprung und Sprint kommt doch einiges an Qualität nach. Im Sprint laufen die Junioren sogar teilweise den Männern davon. In der Staffel sind wir zwar keine Weltspitze, besitzen aber technisches Knowhow."

Maximilian Sluka gelang in Mannheim ein Doppelsieg. Der Hallenser gewann am Samstag über 1500 Meter, am gestrigen Sonnta siegte Sluka in 1:50,03 Minuten auch über 800 Meter. Zum zweiten Mal startete der Ostdeutsche in Mannheim und fühlte sich trotz der Hitze pudelwohl: "Die Anlage ist top. Und für das Wetter kann der Veranstalter nichts." Bei der EM in Schweden startet Sluka aber nur über die 1500-m-Distanz: "Die 800 sind mir lieber. Aber auf den 1500 habe ich die größeren Chancen."

Sehr zufrieden mit den Ergebnissen der einheimischen Athleten zeigte sich der Bundestrainer der U20 und U23. Trotz Gluthitze habe kein Sportler Schaden genommen, freute sich Dietmar Chounard: "Die Leistungen waren hervorragend. Und die Briten haben sich hier so wohlgefühlt, dass sie nächstes Jahr sogar ein noch größeres Team schicken wollen!"

Bis dahin ist vermutlich auch das einzige Problem behoben, das den Veranstalter derzeit drückt: Die etwas in die Jahre gekommene Laufbahn soll ab September eine Generalüberholung erfahren. Damit die Rekorde auch nächstes Jahr weiter purzeln.