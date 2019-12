Von Wolfgang Brück

Bammental. Ronny Zimmermann mag die Halle. "Dort ist es trocken und warm", stellt Deutschland zweithöchster Fußballer fest. Der Rechtsanwalt aus Wiesloch, mit 58 in den besten Jahren, fügt schmunzelnd an: "Das ist besonders angenehm, wenn man älter wird."

Gut ist auch, dass unterm Dach mehr Tore zu fallen pflegen als auf dem Rasen. Das gilt auch für das 18. Turnier um den 1603-Cup der Heidelberger Brauerei, das der FC Bammental am zweiten Weihnachts-Feiertag (ab 12 Uhr) und am darauf folgenden Freitag (ab 17 Uhr) in der Elsenzhalle ausrichtet.

Nun hat das Team seine Zusage zurückgezogen. Badens Fußball-Chef Ronny Zimmermann (l.) wünscht, dass sich die Fronten nicht verhärten. Foto: vaf

Im Vorfeld gab es einigen Wirbel. Pokalverteidiger FC Türkspor Mannheim, 1. FC Turanspor Mannheim, 1. FC Wiesloch, FC Hochstätt Türkspor Hochstätt und TürkGücü Sinsheim haben beschlossen, das Bammentaler Turnier zu boykottieren und ihre bereits gegebene Zusage zurückzuziehen.

Die deutsch-türkischen Fußballer fühlen sich ausgegrenzt, weil sie in einer Vorrunden-Gruppe gegeneinander spielen sollten. Sie haben Zweifel, ob bei der Auslosung alles mit rechten Dingen zuging. Seitdem wird heftig und kontrovers diskutiert.

Der Tenor: Die Zusammenstellung der Gruppen gibt zu Spekulationen Anlass. Aber: Die Reaktion der betroffenen Vereine ist überzogen. Bedauerlich ist auch, dass die betroffenen Vereine das Gesprächsangebot von Turnierchef Stefan Ohlheiser nicht wahrnahmen.

Inzwischen haben sich selbst das türkische Generalkonsulat in Karlsruhe und der Ansprechpartner für Integration im badischen Verband Stefan Moritz mit der Angelegenheit befasst. Die RNZ hat mit Ronny Zimmermann, DFB-Vize und Badens Boss, gesprochen.

> Ronny Zimmermann, haben Sie Verständnis für den Boykott?

Ein Boykott ist ja keine Lösung. Besser wäre es, sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam eine Lösung zu finden. So wie es jetzt ist, besteht die Gefahr, dass sich die Fronten verhärten.

> In ihrer Presseerklärung behaupten sechs deutsch-türkische Vereine, dass sie zunehmend Benachteiligungen ausgesetzt sind.

Das kann ich schwer beurteilen, Wahrnehmungen sind immer subjektiv. Umso wichtiger ist es, darüber konstruktiv zu sprechen. Wir hatten daher zum Beispiel im Sommer schon ein Treffen mit allen deutsch-türkischen Vereinen und dem Generalkonsulat in Karlsruhe.

> Deutsch-türkische Fußballer stellen inzwischen einen hohen Anteil. Wie groß ist das Konflikt-Potenzial?

Ich sehe dabei nicht das Konflikt-, sondern das Integrations-Potenzial. Ich bin sicher, der Fußball hat die Kraft dazu.

> Hat der Verband versucht, die fünf Vereine dazu zu bewegen, ihre Entscheidung noch mal zu überdenken und in Bammental anzutreten.

Natürlich. Ich hätte mir das sehr gewünscht. Wir haben aber die Zusage für ein gemeinsames Gespräch Anfang des neuen Jahres.