Von Wolfgang Brück

Bammental. Es war am späten Abend nach einer Gemeinderatssitzung, als Friedbert Ohlheiser dachte, es sei gut, noch mal nach dem Rechten zu schauen. Das Gefühl trog nicht. An der Schwimmbadstraße war Land unter. In Duschraum und Kabinen stand das Wasser. Verzweifelt drehte der 64-jährige Sportchef des FC Bammental an Schrauben und Hähnen. Vergeblich. Der Pegel stieg beängstigend schnell.

Ein Wasserrohrbruch, ein Stromausfall, die Tür zum Versorgungsraum, die sich nicht mehr öffnen lässt, weil der Schlüssel von innen steckt: Wenn die Not groß ist, schlägt die Stunde der Männer für alle Fälle. Für die Ehrenamtlichen in den Vereinen, die rund um die Uhr helfen, wenn Hilfe benötigt wird.

Es war kurz nach Mitternacht, als bei Edgar Seltenreich das Telefon klingelte. Zehn Minuten später war der 71-jährige Bammentaler am Ort der Katastrophe. Strubbelig, verschlafen, aber mit der Lösung für das Problem. Der ehemalige Wassermeister stoppte das Wasser. "Es war nicht das erste Mal, dass Ede den Verein vor Schlimmerem bewahrt hat", erinnert sich Ohlheiser an den Notfall vor einem halben Jahr.

Jetzt bot sich die Gelegenheit für den Fußball-Landesligisten, die Dankbarkeit nicht nur in Worten auszudrücken. Am Donnerstag überraschte Ohlheiser den Mann mit den goldenen Händen mit einem besonderen Service. Der 64-jährige frühere Postbeamte wurde zum Organisator von "Essen auf Rädern". Es gab Dampfnudeln mit Kartoffelsupp’.

Nicht nur Edgar Seltenreich und seine Frau Ingrid kamen in den Genuss des besonderen Service. Auch eine Reihe anderer älterer und verdienter Mitglieder beim FC Bammental wurde in der Coronavirus-Krise nicht allein gelassen. Zum Beispiel Käthe Giebeler, Edgar Seltenreichs Schwester, die am Montag 90 wird und im selben Haus wohnt. Ihr Mann Manfred war Vorsitzender und machte sich beim Bau des Klubhauses verdient. Oder Agnes und Ernst Gamberling. Sie Anfang 80, er geht auf die 90 zu. Vor ein paar Wochen hat die Rhein-Neckar-Zeitung über den Gipsermeister berichtet. Er kennt jeden Stein in der Sportanlage, weil er selbst mit Hand angelegt hat. Als er ein Erbe von 80 000 Mark angeboten bekam, mit der Auflage, er müsse von Bammental nach Leimen ziehen, lehnte er ab. So sehr war dem Sudetendeutschen die neue Heimat ans Herz gewachsen. "Agnes und Ernst wären mir am liebsten um den Hals gefallen", schildert Ohlheiser die Begeisterung beim Überraschungs-Dinner, "ich musste sie daran erinnern, dass Umarmungen streng verboten sind und sogar als Körperverletzung geahndet werden können", schmunzelt Ohlheiser.

240 Dampfnudeln stellten Ludger Werner und seine Frau Waltraud in ihrer Gaststätte in Ziegelhausen her. Bevor sie das "Schwarze Lamm" vor elf Jahren übernahmen, führten sie das Klubhaus des FC Bammental. "Wir haben nicht immer den besten Fußball gespielt, doch wir waren für die beste Hausmannskost bekannt", sagt Ohlheiser.

Auch das "Schwarze Lamm" ist geschlossen. Außer-Haus-Lieferungen werden noch angeboten. Der Dampfnudel-Express, der auch andere Mahlzeiten bringt, soll rollen – so lange die Coronavirus-Krise vor allem ältere Menschen ans Haus fesselt. Friedbert Ohlheiser: "Für die meisten unserer Mitglieder ist der FC Bammental wie eine Familie. In der Krise muss die Familie zusammenhalten."

