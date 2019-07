Heidelberg. (bz/mm) Böse Überraschung für den FC-Astoria Walldorf im badischen Pokal. Beim zwei Klassen tiefer spielenden Verbandsligisten SV Spielberg verloren die Astorstädter 2:3 und scheiden bereits in der dritten Runde aus. Dabei führte man bis kurz vor Schluss mit 2:1 durch Treffer von Luca Stellwagen und Niklas Antlitz (45./58.). Spielberg war durch Krahl in Führung gegangen (20.). Die Hausherren glaubten bis zum Schluss an ihre Chance und belohnten sich mit zwei Toren durch Diringer und Ritter (86./90.). "Das ist eine bittere Niederlage, wenn man bis kurz vor Schluss noch führt", seufzte FCA-Trainer Matthias Born, der die Mannschaft im Vergleich zum Ligaspiel am vergangenen Samstag in Koblenz auf neun Positionen verändert hatte, "das Spielende sollte uns ein warnendes Beispiel sein, in allen Spielen bis zur letzten Sekunde konzentriert zu verteidigen."

Einmal noch gewinnen und es käme ziemlich sicher zu einem ganz besonderen Spiel. Diese Voraussetzung bestimmt dieser Tage die Stimmung rund um den Heidelberger Fußball-Kreisligisten FV Nußloch. Gewinnt dieser nämlich am Sonntag um 17 Uhr sein Heimspiel gegen den FC Germania Friedrichsfeld, käme es im Pokal-Achtelfinale wahrscheinlich zum Duell mit dem SV Waldhof Mannheim, dessen Drittrundenpartie beim VfR Gommersdorf erst am 21. August steigt.

"Es wird ausschlaggebend sein, wer das vermeintliche Waldhof-Spiel besser ausblenden kann", prophezeit Nußlochs neuer Trainer Bernd Bechtel. Passenderweise zum Vergleich mit dem Mannheimer Kreisligisten steht ihm erstmals der komplette Kader zur Verfügung, die Vorbereitung verläuft bislang entsprechend zufriedenstellend. "Da wir einen größeren Umbruch als geplant vornehmen mussten, konnten wir so früh mit so starken Leistungen nicht rechnen", ist selbst der Trainer von den bisherigen Auftritten seiner Elf überrascht. Jeweils mit 2:1 nach Verlängerung haben die Nußlocher den Landesligisten FT Kirchheim in der ersten Runde und den Ligakonkurrenten VfB Leimen in der Woche darauf aus dem Wettbewerb gekegelt.

Um sich auf Friedrichsfeld möglichst professionell vorzubereiten, hat Bechtel seine Kontakte zum Nachwuchsleistungszentrum des SV Sandhausen, wo er jahrelang als Trainer fungiert hat, spielen lassen. "Man versucht sich natürlich so gut es geht zu erkundigen, zumal ich den Mannheimer Kreis nicht ganz so gut kenne", verrät er.

Ein machbares Los, dafür aber eine sehr weite Auswärtsfahrt, hat der ASC Neuenheim erwischt. Das haben sich die Landesliga-Kicker mit zwei beherzten Auftritten gegen die Ligakonkurrenten Türkspor Mannheim (4:1) und Ketsch (3:1) redlich verdient. Am Sonntag um 16.15 Uhr spielen die Anatomen beim Kreisligisten TSV Tauberbischofsheim um ihr Achtelfinal-Ticket. Dieses hätte ebenfalls eine lösbare Aufgabe zu bieten, da es beim Sieger des Duells der beiden Odenwälder Landesligisten FV Reichenbuch und SV Eintracht Nassig um das Viertelfinale gehen würde.

"Natürlich sind wir mit dem Los zufrieden", gibt ASC-Trainer Alexander Stiehl zu, wenngleich er entschieden davor warnt, bereits zu sehr ans Achtelfinale zu denken, "schließlich wartet ein Gegner auf uns, der nur sehr schwer einzuschätzen ist." Tauberbischofsheim gehörte jahrelang zum vorderen Mittelfeld der Landesliga Odenwald, ehe vergangene Runde nichts zusammenlief und der Klub überraschend absteigen musste.

Ebenfalls gute Aussichten auf das Achtelfinale besitzen der SV 98 Schwetzingen, der auf den mittelbadischen Landesligisten TSV Reichenbach trifft, sowie der 1. FC Mühlhausen, der es mit dem Verbandsliga-Absteiger FC Heidelsheim zu tun bekommt. Wenig anbrennen dürfte für den VfB Gartenstadt beim TSV Höpfingen und für den FV Heddesheim beim VfB Bretten. Erst am kommenden Dienstag muss der VfB St.Leon, in den vergangenen Jahren fast traditionell in der dritten Runde oder im Achtelfinale vertreten, zum Karlsruher Kreisligisten SG Stupferich.

Die dritte Runde im badischen Pokal, Samstag, 17 Uhr: SV 98 Schwetzingen - TSV Reichenbach; Sonntag, 15.15 Uhr: SV Höpfingen - VfB Gartenstadt; 16.15 Uhr: TSV Tauberbischofsheim - ASC Neuenheim; 17 Uhr: FV Nußloch - FC Friedrichsfeld, 1.FC Mühlhausen - FC Heidelsheim, VfB Bretten - FV Heddesheim, Dienstag, 19.30 Uhr: SG Stupferich - VfB St.Leon.