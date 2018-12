Von Wolfgang Brück

Heidelberg. "Bei den kleinen Vereinen wächst die Unzufriedenheit. Noch nie in der 72-jährigen Geschichte des badischen Fußballverbandes war die Führung so weit von der Basis entfernt." Das sind starke Worte. Ausgesprochen von einem Mann, der selbst mal führender Funktionär war. Ralph Kirchhoff, 48-jähriger Geschäftsführer einer Heidelberger Internet-Firma und Gründungs-Mitglied des FC Sandhausen, fordert eine neue Ausrichtung und die Ablösung des Präsidenten Ronny Zimmermann. Der 57-jährige Rechtsanwalt aus Wiesloch steht seit 14 Jahren an der Spitze des Verbandes und ist seit 2013 Vize-Präsident beim Deutschen Fußball-Bund.

Ralph Kirchhoff und ein Dutzend Mitstreiter haben im Frühjahr die Initiative "Neuanfang 2020" ins Leben gerufen. Nicht nur beim Verbandstag 2020, sondern auch in den Fußballkreisen Sinsheim, Buchen, Mosbach, Mannheim und Bruchsal, in denen die Vorsitzenden nicht mehr antreten werden, will man eigene Kandidaten ins Rennen schicken. Die RNZ sprach mit dem früheren Verbands-Geschäftsführer und Vorsitzenden des Fußballkreises Mannheim.

Ralph Kirchhoff, was haben Sie gegen Ronny Zimmermann?

"Leider hat er sich in den 14 Jahren, seit er Präsident ist, stark verändert", sagt Oppositionsführer Ralph Kirchhoff. Fotos: privat/Pfeifer

Persönlich überhaupt nichts. Im Gegenteil, Ronny Zimmermann ist ein netter Mensch, mit dem man wunderbar plaudern kann. Leider hat er sich in den 14 Jahren, seit er Präsident ist, stark verändert.

In welcher Hinsicht?

Ronny Zimmermann hat selbst Fußball gespielt, kommt von der Basis. Als er anfing, war er in gewisser Weise unkonventionell und voller Ideen. Mittlerweile geht es ihm nur noch um den Erhalt seiner Macht und den damit verbundenen Privilegien. In einem schleichenden Prozess ist aus dem Badischen Fußballverband eine Autokratie geworden.

Können Sie das erläutern?

Bei Entscheidungen geht es häufig nicht um die beste Lösung, sondern darum, sich das Wohlwollen des Präsidenten zu erhalten. Die Demokratie bleibt zunehmend auf der Strecke. Wenn man von Vetterleswirtschaft redet, liegt man nicht verkehrt.

Das sind harte Vorwürfe.

Es ist nun mal menschlich: Macht korrumpiert. Potentielle Oppositionelle werden gefügig gemacht, indem sie damit rechnen müssen, Privilegien zu verlieren. Wer aufmuckt, riskiert seine VIP-Karten für Länderspiele oder Einladungen für festliche Abende.

Was schlagen Sie vor?

Menschen kann man nur schwer ändern, das System schon. Die Amtszeit des amerikanischen Präsidenten ist aus guten Gründen auf acht Jahre begrenzt. Bei der nächsten Wahl 2020 wird Herr Zimmermann 16 Jahre im Amt sein. Wir brauchen junge, frische Leute mit neuen Ideen.

Beim Badischen Fußballverband hebt man die Nähe zur Basis hervor. Der Präsident persönlich besucht kleine Vereine.

Für mich sind das Alibi-Veranstaltungen. Öfter ist Ronny Zimmermann in den VIP-Räumen von Hoffenheim, Sandhausen und Karlsruhe. Sonst würde er die Sorgen und Nöte der kleinen Klubs kennen und was dagegen tun.

Zum Beispiel?

Viele Vereine fühlen sich allein gelassen. Auch und gerade in finanzieller Hinsicht. Im Profi-Fußball werden Millionen umgesetzt und im Amateurbereich fehlt nicht selten das Geld, um den Schiedsrichter zu bezahlen. Erklären Sie das mal dem Mann, der am Sonntagnachmittag ehrenamtlich den Platz markiert und Bratwürste verkauft. Dabei gäbe es Lösungen.

Welche?

Laut einer Sprecherin beträgt derzeit das Guthaben der neun Fußballkreise rund 600.000 Euro. Dieses Geld gehört den Vereinen, nicht dem Verband. Würde man sich damit an der Bezahlung der Schiedsrichter beteiligen, hätten die Kleinen ein Problem weniger.

Sie haben die rund 600 Vereine in Nordbaden angeschrieben und sind auf Facebook unter "neuanfangbfv2020" vertreten. Wie ist die Resonanz?

Rund ein Drittel hat geantwortet. Wir haben unzählige Gespräche geführt. Das Bedürfnis nach Veränderung ist groß. Es gibt einige Baustellen. Zum Beispiel die Wettbewerbs-Verzerrung durch die zweiten Mannschaften. Auch dafür haben wir eine Lösung, nämlich der gegnerischen Mannschaften das Recht einzuräumen, den Termin zu bestimmen, an dem sie gegen die Reserven antreten wollen.

Sie könnten sich auch eine Art Aufsichtsrat vorstellen.

Es besteht ein Ehrenrat, in den verdiente Funktionäre berufen werden. Es wäre demokratischer, dieses Gremium wählen zu lassen und mit unabhängigen Vertretern der Vereine zu besetzen. Das Organ könnte sowohl Kontrolle ausüben, aber auch in Streitfällen vermitteln. Unser Ziel ist es, auch durch Satzungs-Änderungen für mehr Demokratie und Transparenz zu sorgen.

Das trauen Sie dem Verband unter Führung von Ronny Zimmermann nicht zu?

Ronny Zimmermann ist als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes und Delegationsleiter der Junioren-Nationalmannschaft viel unterwegs und ausgelastet. In einigen Fällen kollidieren die Interessen von DFB und badischem Verband. Ich selbst habe keine Ambitionen, aber wir haben einige fähige, junge Leute im Auge, mit denen wir uns einen Neuanfang vorstellen können. Die Zeit der Kameraden ist vorbei, der Verband muss sich wieder als Dienstleister für die kleinen Vereine verstehen und sich entschiedener für deren Interessen einsetzen.