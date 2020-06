Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Nach seinem Außerordentlichen Verbandstag am Samstagnachmittag in der Sportschule Schöneck auf dem Karlsruher Turmberg, der wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals virtuell unter elektronischer Zuschaltung der 194 registrierten Delegierten abgehalten wurde, ist das Präsidium des Badischen Fußballverbandes (bfv) vollkommen handlungsfähig. Dementsprechend zufrieden äußerte sich Präsident Ronny Zimmermann (Wiesloch): "Ich bin total stolz auf unsere Leute, die diesen Verbandstag, für den es ja keine Blaupause gab, großartig gewuppt haben."

In deutschen Sportverbänden sind die Delegierten der Vereine und Kreise das Volk, während die Mitglieder der Präsidien und Vorstände die Klasse der Herrschenden bilden, die freilich auch mit abstimmen dürfen. Angesichts der Brisanz der verhandelten Anträge, die den Spielbetrieb nach Ende der Pandemie (neu) regeln, hat sich das Präsidium allerdings darauf verständigt, sein Stimmrecht nicht wahrzunehmen und das Volk selbst und alleine über das Fußballspielen in den nächsten Monaten entscheiden zu lassen.

Aufgrund dieser fairen Geste und der Tatsache, dass der bfv viele Fragen schon während der vorgeschalteten Delegiertenversammlungen beantwortet hatte, verlief die virtuelle Sitzung, die von Sven Wolf (Mannheim) ruhig und kompetent moderiert wurde, fast ohne Zwischenfragen und harmonisch. Alle Abstimmungen brachten glasklare Resultate.

Zunächst bejahten die Delegierten mit 175 Ja-Stimmen die Dringlichkeit der zu behandelnden Themen. 176 Ja-Stimmen gab es für die Begrenzung der persönlichen Haftbarkeit der bfv-Anführer; wenn ein Verein mit den im Verband Handelnden nicht einverstanden ist, darf er den bfv verklagen, nicht aber einzelne Personen. Und schließlich wurden Präsidium und Vorstand mit 164 Ja-Stimmen und elf Nein-Stimmen ermächtigt, die am Samstag getroffenen Entscheidungen sofort umzusetzen, ohne weitere Verbandstage einberufen zu müssen.

Keine Relegationen

Zur Sache: Mit 174 Ja- und neun Nein-Stimmen beschlossen die Delegierten, die am 12. März wegen der Pandemie unterbrochene Spielzeit 2019/20 abzubrechen. Für die Anwendung der Quotienten-Regel zur Berechnung der Abschlusstabellen (Erzielte Punkte geteilt durch die Anzahl ausgetragener Spiele = Quotient) und die Vorstellung, die Meister und weitere Aufstiegsberechtigte aufsteigen zu lassen und auf Absteiger generell zu verzichten, sprachen sich 174 Delegierte bei sieben Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen aus.

Ein Antrag des FC Bammental und elf weiterer Vereine, auch alle Qualifizierten für Relegationsspiele aufsteigen zu lassen, fand hingegen nur 43 Befürworter bei 116 Nein-Stimmen und 26 Enthaltungen, was einer Zustimmung von 23 Prozent entspricht. Dem bfv-Antrag, die für Relegationen Qualifizierten nicht aufsteigen zu lassen und keine Relegationen auszutragen, stimmten 75 Prozent der Delegierten zu (138 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen).

Der bfv, so Vizepräsident Rüdiger Heiß, strebt an, den Spielbetrieb der Saison 2019/20 im September aufzunehmen. Ob dies möglich sein wird, liegt allerdings nicht im Ermessen der Fußballer, sondern wird in den Gesundheits- und Sportministerien Baden-Württembergs entschieden. Wie Ronny Zimmermann bekannt machte, haben die Präsidenten der drei baden-württembergischen Fußball-Verbände am 19. Juni einen gemeinsamen Brief an Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann (Stuttgart) gerichtet. "Wir haben Informationen, zum Beispiel über ein schweizerisches Gutachten über die Ansteckungsgefahr im Fußball, übermittelt und mitgeteilt, dass wir bei der Entscheidungsfindung gerne mithelfen", erläuterte Zimmermann und betonte, dass diese Entscheidungen "von der Politik getroffen werden".

Vizepräsident Torsten Dollinger ließ wissen, dass das Coronavirus den bfv bisher rund 613.000 Euro durch Einnahmeverluste in der Sportschule Schöneck sowie im Spielbetrieb des Verbandes und der Kreise gekostet habe.