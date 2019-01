Heidelberg. (run) Das Erbe eines WM-Helden kommt unter den Hammer. Am Samstag den 16.2. um 14 Uhr wird im Heidelberger Auktionshaus Kunst&Kuriosa der Nachlass von Fußball-Legende Fritz Walter versteigert.

Bis zu 150 potenzielle Bieter finden in den Räumen in Wieblingen Platz. Außerdem besteht die Möglichkeit, über ein Auktionsportal online mitzubieten oder telefonisch Gebote abzugeben. Der Startpreis für alle Positionen liegt bei 20 Euro.

Der Nachlass des Weltmeister-Kapitäns von 1954, der in 61 Länderspielen 33 Tore erzielte, enthält rund 1000 Einzelteilen und fast 300 Auktions-Positionen. Bisher konnten Besucher die vielen Erinnerungsstücke aus der Karriere des Fußballer des 1. FC Kaiserslautern (327 Tore in 384 Spielen) nach dessen Tod am 17. Juni 2002 im Fritz-Walter-Museum in Enkenbach-Alsenborn bewundern.

Nach rund 15 Jahren mit mehr als 30.000 Besuchern musste Bernd Lutzi (77), der Besitzer, langjährige Freund und Erbe von Fritz Walter, aus Altersgründen Schluss machen. Der Versuch, das Museum an einer anderen Stelle am Leben zu halten, scheiterte. Die Verhandlungen mit den verschiedensten Vereinen und Organisationen, für die Fritz Walter eine herausragende Bedeutung hatte, verliefen im Sand.

Das Ziel der Auktionatoren ist es nun, die vielen geschichtsträchtigen Objekte an Menschen weiterzugeben, bei denen sie des ideellen Werts entsprechend, angemessen aufgehoben sind und präsentiert werden. Auf keinen Fall sollten weniger glamouröse Einzelteile im Archiv eines Museums verschwinden.

Allein schon wegen der riesigen Bedeutung von Fritz Walter für die deutsche Sportgeschichte sei die Auktion des Gesamtnachlasses selbstverständlich gewesen, sagt Geschäftsführer Jürgen Hecht-Doerzbacher und ergänzt: "Wir sind stolz auf den Auftrag."

Mehr zu der Auktion und den Höhepunkten aus dem Nachlass von Fritz Walter lesen Sie am Samstag den 19. Januar im Magazin der Rhein-Neckar-Zeitung.