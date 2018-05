Von Ronald Ding

Ulm. Der Gegner steht fest. Wenn der SV Waldhof in der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga spielen will, dann muss er am 24. und 27. Mai in den beiden Aufstiegs-Playoffs die Hürde KFC Uerdingen nehmen. Durch einen 5:0-Sieg beim SC Wiedenbrück sicherte sich der Ex-Bundesligist am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Regionalliga West.

Am Sonntag machten sich Waldhof-Trainer Bernhard Trares und seine Späherteam zur Beobachtung auf die Reise zum Konkurrenten um den Aufstieg und sahen einen dominanten KFC. Auf die Blau-Schwarzen wartet in jedem Fall ein "dickes Brett". Seit dem Trainerwechsel im März, Stephan Krämer kam für den umstrittenen Michael Wiesinger, holten die Krefelder zehn Siege und ein Unentschieden in elf Partien. Das einzige Remis dieser Serie sah Trares live vor Ort. Er war vor knapp zwei Monaten Zeuge des Spitzenspiels zwischen dem KFC und dem Konkurrenten Viktoria Köln.

Trares macht vor dem Duell nicht auf Understatement. "Wir fühlen uns stark genug, aufzusteigen", sagt er und sieht keinen Favoriten. "Es wird ein Fünfzig-zu-fünfzig-Spiel." Wo die Uerdinger ihre Heimpartie austragen werden, ist noch ungewiss. Die baufällige Grotenburg-Kampfbahn wird es definitiv nicht sein, Düsseldorf, Duisburg oder Mönchengladbach sind als Ausweichspielstätten in der Diskussion.

Schnell abgehakt war das letzte Punktspiel der Waldhöfer beim SSV Ulm, welches die Blau-Schwarzen mit 0:2 (0:1) vergeigt hatten. "Wir haben nach der Winterpause nur zwei Niederlagen kassiert, die heutige beim SSV zähle ich aber eigentlich gar nicht mit, denn wir haben ja nicht in Bestbesetzung gespielt", relativierte Trares das Ergebnis. So ging er ohne zahlreiche Leistungsträger und auch ohne seine drei Torhüter das Spiel an. Markus Scholz (Magen-Darm), Christopher Gäng (Schulter lädiert) und Konstantin Weis (Patellasehne) meldeten sich am Freitag allesamt für das Ulm-Spiel ab, der Einsatz von Stammkeeper Scholz für die Relegation ist aber nicht gefährdet. Die Ausfallliste im Torwartbereich wurde zur Chance für den U19-Keeper Niklas Heeger, der sein Regionalligadebüt feierte. Bei der Führung des SSV durch Tim Göhlert (15.) sah er nicht gut aus, chancenlos war beim 2:0 durch David Braig (85.).

Um die zwölftägige Pause bis zum Relegations-Hinspiel zu verkürzen, hat Trares für den Donnerstag um 18.30 Uhr noch ein Spiel beim Verbandsligisten SGK Heidelberg ausgemacht. Besondere Maßnahmen sind sind darüber hinaus nicht eingeplant. "Wir werden im ganz normalen Rhythmus bleiben und uns in der gewohnten Umgebung vorbereiten", sagt Trares. Er wird auch kein Kurztrainingslager abhalten.

Am heutigen Montag startet für die Fans der freie Verkauf für das Rückspiel im Carl-Benz-Stadion am 27.Mai. Die Tickets können auch online beim SV Waldhof geordert werden. Bislang wurden rund 7500 Karten an Dauerkarteninhaber und Mitglieder verkauft. Wegen möglicher TV-Übertragungen stehen die Anstoßzeiten der beiden Relegationsspiele des SVW noch nicht fest.

Ulm: Betz (90.Birk) - Schmidts, Göhlert, Schindele, Kammerbauer - Kienle (46.Neziri), Reichert (60.Bagceci), Campagna, Graciotti - Braig, Rathgeber.

Waldhof: Heeger - Celik, Schultz, Nennhuber, Amin (46.Meyerhöfer) - Mi. Schuster, Tüting - Ivan, Deville, Sommer - Hebisch (57.Mayer)

Schiedsrichter: Zorn (Freiburg) - Tore: 1:0 Göhlert (15.), 2:0 Braig (85.) - Zuschauer: 1963 - Gelb-Rote Karte: Göhlert (69., wiederholtes Foulspiel).

Relegation um Aufstieg in die 3. Liga

Hinspiele, 24. Mai: 1. FC Saarbrücken - 1860 München, Weiche Flensburg/Hamburger SV II - Energie Cottbus, KFC Uerdingen - SV Waldhof.

Rückspiele, 27. Mai: 1860 München - 1. FC Saarbrücken, Energie Cottbus - Weiche Flensburg/Hamburger SV II, SV Waldhof - KFC Uerdingen (Anstoßzeiten noch offen).