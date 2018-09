Von Nikolas Beck

Psychologen sprechen vom Hollister-Effekt. Als das amerikanische Modelabel vor knapp einem Jahrzehnt den deutschen Textilmarkt mit seinem Surfer-Stil erobern wollte, wählte es eine simple Strategie. Um überhaupt in die Läden zu kommen, mussten die meist jugendlichen Kunden lange Schlange stehen. Wer es dann geschafft hatte, durfte sich als Auserwählter fühlen. Das Warten wurde Teil der Inszenierung - und die Zahl der Wartenden immer größer. Attraktivität durch Exklusivität also.

Ein Grundsatz, den auch Julian Nagelsmann längst verstanden hat. "Was rar ist, ist immer begehrt", sagte der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim, angesprochen auf den aufgeblähten Terminkalender der Fußballprofis. Nagelsmann warnt: "Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viele Spiele, zu viele Wettbewerbe werden. Wenn jeden Abend Fußball kommt, ist es irgendwann nicht mehr interessant."

Dass in dieser Woche nur etwas mehr als 40.000 Zuschauer in die Arena auf Schalke pilgerten, um die Knappen-Rückkehr in die Champions League zu verfolgen, mag ein weiteres Indiz sein: Bei Fußballfans hat längst eine gewisse Übersättigung eingesetzt.

Das Deutsche Institut für Sportmarketing hat in einer Studie mit über 20.000 Befragten im vergangenen Jahr herausgearbeitet, wie der konkrete Vorwurf an "König Fußball" lautet: Es geht nur noch ums Geld. Die Gehälter und Ablösesummen seien längst realitätsfremd und durch die immer weiter forcierte Kommerzialisierung habe der Profifußball den Bezug zum realen Leben verloren.

Die Übertragung der Champions-League-Spiele in dieser Woche kann diese These nicht entkräften. Wer bislang gewohnt war, die Bayern und den BVB mit dem Zweiten "besser zu sehen", schaute in die Röhre. Über die 70 Millionen Euro, die das gebührenfinanzierte ZDF pro Jahr geboten haben soll, um die Übertragungsrechte zu behalten, konnte die Uefa wohl nur müde lächeln.

Der Bezahlsender Sky und das junge Sportstreaming-Portal DAZN teilen sich die Spiele untereinander auf - und überweisen dafür fast das Dreifache. Dass es künftig an Spieltagen zwei Anpfiffzeiten gibt, kostet freilich extra. Wie viele Fans am Ende die Partien wirklich anschauen - geschenkt.

"Hoffe"-Anhänger, die alle Auftritte ihrer TSG in Bundesliga und Champions League sehen wollen, brauchen Abos von drei verschiedenen Anbietern und zahlen dafür inzwischen über 400 Euro im Jahr.

Es mehren sich die Stimmen, die sagen, man solle den Bildschirm am besten einfach aus lassen. Prominentestes Beispiel: Ex-Nationalspieler Mario Gomez. "Ich komme nicht mehr mit, was man bestellen muss, um ein Spiel zu sehen", gab der 33-jährige VfB-Stürmer offen zu. Er selbst besitze keines der fraglichen Abonnements: "Das ist ein Trend, der mir überhaupt nicht gefällt."

Immer mehr Spiele, die immer mehr kosten - dazu aber längst nicht jedes Mal den Unterhaltungswert haben, den beispielsweise Hoffenheims 2:2 gegen Donezk hatte. Wird der Bogen überspannt? Auch beim amerikanischen Modelabel war die Zeit der ganz langen Schlangen schnell vorbei, als die Kunden nicht mehr bereit waren, nur fürs Image der Marke tief in die Tasche zu greifen.

Und dennoch: Mario Gomez wird nicht allzu viele Nachahmer finden. So wie man sich über Massentierhaltung echauffieren, aber sein Fleisch im Supermarkt kaufen kann, lässt es sich über den Fußball-Vermarktungswahnsinn doch irgendwie am besten streiten, während man im Sessel sitzt, Champions League schaut - und das verrückte Business fleißig mitfinanziert.

