Von Rainer Kundel

Eishockey im Wandel - das Jahr 2018 hat die oft verschmähte, weil vielfach von uneinigen Funktionären geprägte Sportart in ein besseres Licht gerückt. Olympia-Silber der Nationalmannschaft und eine Nachwuchsoffensive in Verband und Klubs standen dabei im Rampenlicht. Nicht weniger zukunftsweisend war eine Entscheidung, die im stillen Kämmerlein vorbereitet wurde und bei ihrer Verkündung im September in der Öffentlichkeit fast untergegangen wäre. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) führt den Auf- und Abstieg wieder ein. Wenn auch erst nach der Saison 2020/21, so ist dies dennoch nach Jahren der Streitkultur zwischen der 2. Liga (inzwischen DEL2) ein Meilenstein - weg von einer geschlossenen Gesellschaft zurück zu einem Modus, der dem deutschen Sportsystem innewohnt. Ein Thema, an dem man sich immer reibt, das zeigen die Diskussionen um die Fußball-Regionalligen.

Daniel Hopp als ...

Bei Gründung der DEL 1994 sollte ein aus Nordamerika halbherzig implementiertes Franchise-System den 18 Klubs Planungs-und Standortsicherheit ohne die wirtschaftlichen Folgen eines Abstiegs geben. Was schnell Makulatur wurde, da schon bald erste Insolvenzen der Spielbetriebs-GmbHs folgten und Lizenzverkäufe wegen Unwirtschaftlichkeit an andere Standorte folgten. Die dadurch geduldeten Nachrücker haben sich finanziell übernommen und sind mit wenigen Ausnahmen in der Versenkung verschwunden, teilweise gar aus dem Handelsregister gelöscht. Der Wunsch des Unterhauses, wieder einen sportlichen Aufstieg zu ermöglichen, wurde in der Folgezeit durch juristische Ränkespiele und kaum transparente Hürden im Bewerbungsverfahren untergraben.

Am 17. September kam es zu einer Einigung, in zwei Jahren wieder einen direkten Auf- und Abstieg einzuführen. Und das ohne Wenn und Aber - also unter Verzicht einer Relegation und einer Ausstiegsklausel. Dies ist zwei Personen aus unserem engeren und weiteren Verbreitungsgebiet zu verdanken. Dem Unternehmer und Investor Daniel Hopp (38), als Aufsichtsrat der DEL zu deren Verhandlungsführer bestimmt, und Dr. Peter Merten (64), einem Diplom-Kaufmann und Absolventen der Universität Mannheim mit jahrelanger Erfahrung in leitenden Funktionen und Vorständen der deutschen Großindustrie. Merten ist beruflich in Neckarsulm engagiert und durch seine Kontakte zu den Heilbronner Falken zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Eishockey-Spielbetriebsgesellschaft des Unterhauses gewählt worden.

... Verhandlungsführer

Das lobenswerte an diesen "Mannheimer Tagen", wie Merten die Verhandlungen nannte, war, dass es weder Wasserstandsmeldungen noch großes Tamtam gab. Selbst Insider waren nicht von der ständigen Annäherung der Verhandlungsführer unterrichtet, die Beteiligten gingen professionell erst an die Öffentlichkeit, als die Verträge unterschriftsreif vorlagen.

So wird der Meister der DEL2 im Herbst 2021 aufsteigen, wenn er die Auflagen erfüllt, die derzeit für die 14 Klubs der Beletage gelten: Stellung einer Bankbürgschaft über 816.000 Euro im Jahr zuvor, eine Hallenkapazität von wenigstens 4500 Plätzen und ein sogenannter 8000-Punkte-Plan, der sich aus der Qualität der Infrastruktur errechnet (Sitzplätze, VIP-Räume, Anzeigewürfel, Beleuchtungsqualität, Park- und Medienarbeitsplätze). Derzeit erfüllen vier der 14 Standorte diese Bedingungen: Bietigheim, Frankfurt, Kassel und Dresden. Die Klippe besteht noch darin, wenn im Frühjahr 2021 ein Klub den Titel erringt, der die Bedingungen nicht erfüllt.

Kontakt: sportredaktion@rnz.de