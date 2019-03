Von Nikolas Beck

Als ich unlängst mit Daniel, einem befreundeten Rathausmitarbeiter, über die Eigenarten unserer Berufe diskutierte, bekam ich große Ohren. Er selbst amüsiere sich köstlich über Auswüchse des Beamtendeutschs und gab einige Beispiele zum Besten. Was hängen blieb: Wenn ein einachsiger Dreiseitenkipper in gleichhellem Unbunt vor einem raumübergreifenden Großgrün abgestellt wird - dann steht eine weiße Schubkarre vor einem Baum. Und so ließ ich mich feixend zu der Behauptung hinreißen, bei meiner Arbeit als Sportredakteur sei der Leser vielleicht nicht immer meiner Meinung, zumindest verstehe mich aber jeder.

Wie man sich irren kann.

Es war am Sonntag vor zwei Wochen, die neuen Nachbarn bei Käse und Wein zu Besuch, als - alle Klischees bedienend - die Frauen thematisch schnell bei Versandhandel, Nagellack und Kleidergrößen angekommen waren, während die Männer über Fußball diskutierten. Doch als sich der Nachbar, vor wenigen Jahren noch erfolgreich beim SV Waldhof am Ball, über die Sinnhaftigkeit von Testspielen gegen unterklassige Gegner ausließ, wurde die Lippenstift-Fraktion hellhörig: Die Verletzungsgefahr sei in Spielen gegen die "Blinden" wesentlich höher, weil "die immer zu spät kommen". Nachdem wir den Damen erklärt hatten, dass vom Zweikampfverhalten von weniger talentierten Spielern die Rede ist, nicht etwa von unpünktlichen Gegnern mit eingeschränktem Sehvermögen, war mir klar: Auch "Fußballdeutsch" ist nicht jedermanns - oder jedefraus - Sache.

Wie denn auch? Berliner Sprachwissenschaftler haben bei der Analyse renommierter deutscher Live-Ticker schon alleine für das bei der Rasenjagd elementare Verb "schießen" 185(!) Synonyme herausgearbeitet. Darunter naheliegende wie hämmern, zimmern oder donnern. Aber eben auch zuckern, stehgeigen oder buttercremen.

Noch dazu wimmelt es im Kicker-Jargon von Sprachbildern. Auf die Spitze getrieben klingt das dann so: Weil der Feuerwehrmann einen Staubsauger vor der Kette platziert hat, kann der Kapitän, zuletzt eher als ballverliebter Fummelpapst in Erscheinung getreten, wieder als Mittelfeldregisseur geschickt den Taktstock schwingen. Auch der Flügelflitzer glänzt als Flankengott und füttert den Sturmtank regelmäßig mit Bananen.

Stadiongänger wissen freilich, was gemeint ist. Die bessere Hälfte jedoch meidet den Fußballplatz, geht dafür aber regelmäßig ins Fitnessstudio. Warum der "Bankdrücker" in der Regel schmollt, versteht sie daher nicht.

Beim Wiedersehen mit dem Behörden-Freund leiste ich also Abbitte und gestehe, dass bei mir zuhause offenbar größere Kommunikationsprobleme vorherrschen. Daniel, seit Kurzem verlobt, lacht. "Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...", zitiert er erfrischend verständlich Schiller.

"Im Vorfeld eines etwaigen Vertragsschlusses auf Lebenszeit sollte eine Prüfung der Vertragsparteien auf Gegenseitigkeit erfolgen" - hätte er schließlich auch sagen können.

