Von Claus Weber

Als der KSV Schriesheim vor 16 Jahren in die Zweite Ringer-Bundesliga aufgestiegen ist, fanden die Kämpfe regelmäßig vor vielen Zuschauern in der großen Mehrzweckhalle statt. Am vergangenen Samstag reichte zum Start in die neue Regionalliga-Saison gegen den KSV Tennenbronn die kleine KSV-Halle locker aus. Dabei ist die höchste baden-württembergische Klasse mittlerweile auch die zweithöchste Liga in Deutschland.

Die Begeisterung für den Ringsport, die Zuschauerzahlen, auch das Niveau haben nachgelassen. Das Problem haben die Ringer nicht exklusiv. Mit einem verändertes Freizeitverhalten, der Konkurrenz durch neue Trendsportarten und immer weniger Nachwuchs haben auch andere Disziplinen zu kämpfen.

Doch bei den Schwerathleten ist ein Teil der Probleme hausgemacht.

Denn ein tiefer Riss geht durch die Szene. Im vergangenen Jahr haben sich die fünf Spitzenclubs, also die Zugpferde des Sports, vom Deutschen Ringer-Bund (DRB) losgesagt und eine eigene Deutsche Ringer-Liga (DRL) gegründet. Die beiden nordbadischen Vereine KSV Ispringen und SV Weingarten waren die treibenden Kräfte hinter der Gründung der Profiliga. Sie sahen sich vom Verband bevormundet, pochten vergeblich auf mehr Mitsprache - und zogen schließlich ihre Konsequenzen.

Es war ein Abschied im Bösen, was sich auch darin zeigte, dass der Deutsche Ringer-Bund und der Weltverband UWW das Projekt "Deutsche Ringer-Liga" von Beginn an torpedierten. Athleten, die in der Profiliga ringen, dürfen beispielsweise nicht mehr in den DRB-Klassen antreten und sollten sogar von Kreis-, Landes- und Bundesmeisterschaften ausgeschlossen werden. Das Startrecht für Einzelmeisterschaften wurde mittlerweile wieder aufgehoben - allerdings nur per Gerichtsbeschluss. Und noch immer ist die rechtliche Lage nicht endgültig geklärt.

Die Konsequenz der Sanktionspolitik: In der Deutschen Ringer-Liga kämpfen fast nur noch Sportler aus dem Ausland. Dennis Kudla, der beste Ringer der Metropolregion, Olympiadritter von Rio und Vizeweltmeister von 2017, tritt in den Mannschaftskämpfen nicht mehr für seinen Heimatverein VfK Schifferstadt an, sondern ist zum SV Alemannia Nackenheim in die Nähe von Mainz gewechselt - um überhaupt im Kader und der Sportförderung bleiben zu können.

Somit standen in der vergangenen Runde beim einstigen deutschen Rekordmeister aus der Pfalz mitunter neun Georgier im Aufgebot - und mit Patryk Dublinowski nur noch ein Deutscher mit polnischen Wurzeln.

Die Zuschauer goutierten die Weltklasse auf deutschen Matten im ersten Jahr des Liga-Bestehens. Aber wird das auch so bleiben? Heute Abend beginnt mit dem Derby zwischen Ispringen und Weingarten die zweite Saison der DRL - und die Zeichen verdichten sich, dass es die letzte sein könnte. Denn keine weitere Mannschaft hat sich zu den fünf Abtrünnigen hinzugesellt. Und mit dem KAV Mansfelder Land aus Eisleben konnte ein Team zuletzt überhaupt nicht mithalten, war abgeschlagenes Schlusslicht - und dürfte alsbald die Lust verlieren.

Ispringen hat seine Reserve, die gerade erst in die nordbadische Oberliga aufgestiegen ist, derart verstärkt, dass ihr ein Durchmarsch in die Regionalliga zuzutrauen ist. Wird die zweite Mannschaft schon einmal in Stellung gebracht, falls die DRL am Ende der Runde auseinanderbricht?

Fest steht: Im Streit zwischen Ringer-Bund und Ringer-Liga wird es keine Sieger geben, sondern nur Verlierer. Die DRL kann sich wegen der ständigen Drohkulisse durch den deutschen und internationalen Verband nicht entwickeln und auch die offiziellen Ligen werden weiter Zuschauer, Niveau und Renommee verlieren.

"In einer Randsportart wie der unsrigen müssen wir miteinander und nicht gegeneinander arbeiten", sagte am Samstag in Schriesheim ein Kenner der Szene, "doch wenn die Dickköpfe in beiden Lagern so weiter machen, wird der Ringsport nur immer weiter an den Rand gedrängt."

Dem kann man leider nicht widersprechen.

Kontakt: claus.weber@rnz.de