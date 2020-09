Heidelberg. (bz/miwi) Die Eintrittskarten sind alle vergeben. Auf der Tribüne des Dietmar-Hopp-Sportparks müssen immer drei Plätze zwischen den Zuschauern frei bleiben, weshalb es an der Tageskasse keine Tickets mehr geben wird. Der Stehplatzrang der Gäste bleibt leer. "Wir sind voll für Samstag", sagt Roland Dickgießer, der Sportliche Leiter des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Zur Heimspielpremiere ist der SC Freiburg II zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Sportlich betrachtet ist der Auftakt misslungen. Eine Stunde lang hatte der FCA den TSV Steinbach in dessen Stadion am Rand einer Niederlage. 1:0 führten die Walldorfer, kamen am Ende aber mit 1:5 böse unter die Räder. "Das war so nicht abzusehen und die Steinbacher haben sich in einen Rausch gespielt", sagt Trainer Matthias Born.

Freiburg ist nach neun Abgängen in der Sommerpause und angesichts der Tatsache, dass noch kein Punktspiel bestritten ist, schwer einzuschätzen. Rechtzeitig zur Partie stehen dem FCA die zuletzt ausgefallenen Außenverteidiger Maik Goß und Christoph Becker zur Verfügung. "Nico Hammann ist ebenfalls eine Option und Jimmy Marton hat auch wieder trainieren können", sagt Born.

Für die U23 der TSG Hoffenheim geht es nach der 1:2-Niederlage gegen den FSV Mainz II nun darum, den Saisonauftakt nicht völlig in den Sand zu setzen. Deshalb will Marco Wildersinn mit seinem Team am Samstag (14 Uhr) beim Bahlinger SC unbedingt punkten. Die Südbadener starteten mit einem 0:0 in Offenbach in die neue Spielzeit und haben dabei viel Selbstvertrauen getankt.

Wildersinn kann in Bahlingen auf Marco John zurückgreifen, der gesund von zwei Einsätzen mit der deutschen U19-Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Verletzt kam hingegen Alexandar Borkovic zurück nach Hoffenheim. Der Österreicher hatte sich bei einem Einsatz für die U 21 seines Heimatlandes eine Blessur zugezogen. Wie lange der Verteidiger ausfällt, ist offen.